Omax Autos Ltd share hits 20 percent upper circuit after 36x net profit surges
36 गुना बढ़ गया कंपनी का प्रॉफिट, शेयर में लगा 20% का अपर सर्किट, ₹116 पर आया भाव

संक्षेप:

कंपनी का नेट प्रॉफिट ₹12.2 करोड़ रहा, जो सालाना आधार पर 325% की छलांग है। तिमाही आधार पर मुनाफा लगभग 36 गुना बढ़ा। इस दौरान कंपनी का EPS ₹5.71 रहा, जो पिछले साल ₹1.34 था।

Jan 28, 2026 07:15 pm IST Varsha Pathak
Omax Autos Ltd: माइक्रो-कैप ऑटो कंपोनेंट कंपनी ओमैक्स ऑटो लिमिटेड के शेयर आज निवेशकों के रडार पर रहे। बुधवार को कंपनी के शेयरों में 20% का अपर सर्किट लग गया। शेयर का भाव पिछले बंद ₹97.40 से उछलकर ₹116.85 तक पहुंच गया। कंपनी का मार्केट कैप करीब ₹249.92 करोड़ रहा। यह तेजी कंपनी के दमदार Q3 नतीजों के बाद देखने को मिली, जिसने बाजार की उम्मीदों को पीछे छोड़ दिया।

कंपनी के तिमाही नतीजे

अगर कंपनी के तिमाही नतीजों पर नजर डालें, तो Q3FY26 में ऑपरेशंस से रेवेन्यू ₹122 करोड़ रहा। यह सालाना आधार पर 32% की बढ़त है, क्योंकि पिछले साल की इसी तिमाही में रेवेन्यू ₹92.3 करोड़ था। वहीं, तिमाही आधार पर भी रेवेन्यू में 38% की तेजी देखने को मिली, जो Q2FY26 में ₹88.3 करोड़ था। मुनाफे की बात करें तो तस्वीर और भी मजबूत दिखती है। कंपनी का नेट प्रॉफिट ₹12.2 करोड़ रहा, जो सालाना आधार पर 325% की छलांग है। तिमाही आधार पर मुनाफा लगभग 36 गुना बढ़ा। इस दौरान कंपनी का EPS ₹5.71 रहा, जो पिछले साल ₹1.34 था।

कंपनी का कारोबार

1983 में स्थापित और गुरुग्राम मुख्यालय वाली ओमैक्स ऑटो लिमिटेड ऑटो और नॉन-ऑटो कंपोनेंट्स की जानी-मानी कंपनी है। यह शीट मेटल, ट्यूबुलर और मशीनड कंपोनेंट्स बनाती है, जिनका इस्तेमाल पैसेंजर और कमर्शियल व्हीकल्स, रेलवे और हेवी फैब्रिकेशन सेक्टर में होता है। कंपनी खासतौर पर कमर्शियल व्हीकल चेसिस बनाने में मजबूत पकड़ रखती है। इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में चेसिस और फ्रेम असेंबली, बस बॉडी, स्प्रोकेट पार्ट्स और हाई-प्रिसिजन मशीनड पार्ट्स जैसे एक्सल और स्टीयरिंग शाफ्ट शामिल हैं।

फंडामेंटल्स के लिहाज से भी कंपनी ठीक-ठाक स्थिति में दिखती है। इसका ROCE करीब 9% है और डेट-टू-इक्विटी रेशियो सिर्फ 0.23 है, जो कम कर्ज का संकेत देता है। शेयर इस समय P/E 11.5 पर ट्रेड कर रहा है, जो इंडस्ट्री एवरेज 26.7 से काफी कम है। साथ ही, PEG रेशियो 0.37 और बुक वैल्यू से नीचे (0.78 गुना) ट्रेड होना इसे वैल्यूएशन के हिसाब से आकर्षक बनाता है। पिछले 5 साल में कंपनी ने करीब 30% का प्रॉफिट CAGR दिया है, जिससे इसके ग्रोथ स्टोरी पर निवेशकों का भरोसा और मजबूत हुआ है।

