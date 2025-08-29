OM Infra Shares zoomed over 9 Percent Vijay Kedia holds 24 lakh share विजय केडिया का इस छोटकू शेयर पर बड़ा दांव, खरीद रखे हैं 24 लाख शेयर, रॉकेट सा उड़ा स्टॉक, Business Hindi News - Hindustan
विजय केडिया का इस छोटकू शेयर पर बड़ा दांव, खरीद रखे हैं 24 लाख शेयर, रॉकेट सा उड़ा स्टॉक

स्मॉलकैप कंपनी ओम इंफ्रा के शेयर शुक्रवार को 9% से ज्यादा के उछाल के साथ 114.05 रुपये पर पहुंच गए हैं। विजय केडिया का ओम इंफ्रा पर बड़ा दांव है। केडिया के पास ओम इंफ्रा के 24 लाख शेयर हैं।

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तानFri, 29 Aug 2025 12:35 PM
दिग्गज निवेशक विजय केडिया के पोर्टफोलियो में शामिल ओम इंफ्रा लिमिटेड के शेयरों में शुक्रवार को रॉकेट सी तेजी आई है। ओम इंफ्रा के शेयर शुक्रवार को BSE में 9 पर्सेंट से ज्यादा के उछाल के साथ 114.05 रुपये पर पहुंच गए हैं। विजय केडिया का ओम इंफ्रा पर बड़ा दांव है। इसके अलावा, क्वांट म्यूचुअल फंड के पास भी इस स्मॉलकैप कंपनी के 39 लाख से ज्यादा शेयर हैं। ओम इंफ्रा के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 196.90 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 94 रुपये है।

विजय केडिया के पास ओम इंफ्रा के 2400000 शेयर
विजय केडिया के पास ओम इंफ्रा लिमिटेड के 2400000 शेयर हैं। कंपनी में उनकी हिस्सेदारी 2.49 पर्सेंट है। विजय केडिया ने अपनी इनवेस्टमेंट फर्म केडिया सिक्योरिटीज लिमिटेड के जरिए ओम इंफ्रा पर दांव लगाया है। केडिया के अलावा, क्वांट म्यूचुअल फंड के पास ओम इंफ्रा के 39,12,619 शेयर हैं। क्वांट म्यूचुअल फंड की ओम इंफ्रा में 4.06 पर्सेंट हिस्सेदारी है। शेयरहोल्डिंग का यह डेटा जून 2025 तिमाही तक का है।

5 साल में 535% से ज्यादा उछल गए हैं कंपनी के शेयर
ओम इंफ्रा लिमिटेड (Om Infra) के शेयर पिछले 5 साल में 535 पर्सेंट से अधिक चढ़ गए हैं। सिविल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी के शेयर 28 अगस्त 2020 को 17.59 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 29 अगस्त 2025 को 114.05 रुपये पर जा पहुंचे हैं। पिछले 3 साल में ओम इंफ्रा लिमिटेड के शेयरों में 207 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है। हालांकि, पिछले एक साल में कंपनी के शेयरों में तेज गिरावट आई है। ओम इंफ्रा लिमिटेड के शेयर पिछले एक साल में 38 पर्सेंट से अधिक लुढ़क गए हैं। वहीं, इस साल अब तक कंपनी के शेयरों में 29 पर्सेंट से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है।

