विजय केडिया का इस छोटकू शेयर पर बड़ा दांव, खरीद रखे हैं 24 लाख शेयर, रॉकेट सा उड़ा स्टॉक

दिग्गज निवेशक विजय केडिया के पोर्टफोलियो में शामिल ओम इंफ्रा लिमिटेड के शेयरों में शुक्रवार को रॉकेट सी तेजी आई है। ओम इंफ्रा के शेयर शुक्रवार को BSE में 9 पर्सेंट से ज्यादा के उछाल के साथ 114.05 रुपये पर पहुंच गए हैं। विजय केडिया का ओम इंफ्रा पर बड़ा दांव है। इसके अलावा, क्वांट म्यूचुअल फंड के पास भी इस स्मॉलकैप कंपनी के 39 लाख से ज्यादा शेयर हैं। ओम इंफ्रा के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 196.90 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 94 रुपये है।

विजय केडिया के पास ओम इंफ्रा के 2400000 शेयर

विजय केडिया के पास ओम इंफ्रा लिमिटेड के 2400000 शेयर हैं। कंपनी में उनकी हिस्सेदारी 2.49 पर्सेंट है। विजय केडिया ने अपनी इनवेस्टमेंट फर्म केडिया सिक्योरिटीज लिमिटेड के जरिए ओम इंफ्रा पर दांव लगाया है। केडिया के अलावा, क्वांट म्यूचुअल फंड के पास ओम इंफ्रा के 39,12,619 शेयर हैं। क्वांट म्यूचुअल फंड की ओम इंफ्रा में 4.06 पर्सेंट हिस्सेदारी है। शेयरहोल्डिंग का यह डेटा जून 2025 तिमाही तक का है।