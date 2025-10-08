बाजार में उतरते ही 40% टूट गया यह शेयर, 135 रुपये से 83 रुपये के नीचे आया शेयर का दाम

ओम फ्रेट फॉरवर्डर्स के शेयर पहले ही दिन 40% लुढ़क गए हैं। कंपनी के शेयर बुधवार को NSE पर 40% डिस्काउंट के साथ 81.50 रुपये पर लिस्ट हुए। आईपीओ में कंपनी के शेयर का दाम 135 रुपये था।

मुंबई बेस्ड लॉजिस्टिक्स कंपनी ओम फ्रेट फॉरवर्डर्स के शेयर पहले ही दिन बाजार में धड़ाम हो गए हैं। कंपनी के शेयर पहले ही दिन 40 पर्सेंट लुढ़क गए हैं। ओम फ्रेट फॉरवर्डर्स के शेयर बुधवार को NSE पर 40 पर्सेंट डिस्काउंट के साथ 81.50 रुपये पर लिस्ट हुए। कंपनी के शेयर 135 रुपये के इश्यू प्राइस से 53.50 रुपये नीचे लिस्ट हुए। आईपीओ में ओम फ्रेट फॉरवर्डर्स के शेयर का दाम 135 रुपये था। वहीं, BSE में कंपनी के शेयर 82.50 रुपये पर लिस्ट हुए हैं। कंपनी का आईपीओ दांव लगाने के लिए 29 सितंबर 2025 को खुला था और यह 3 अक्टूबर तक ओपन रहा। कंपनी के पब्लिक इश्यू का टोटल साइज 122.31 करोड़ रुपये तक का था।

कमजोर लिस्टिंग के बाद 5% चढ़ गए कंपनी के शेयर

कमजोर लिस्टिंग के बाद ओम फ्रेट फॉरवर्डर्स के शेयरों में थोड़ी तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयर NSE में 5 पर्सेंट के अपर सर्किट के साथ 85.57 रुपये पर पहुंच गए हैं। वहीं, BSE में कंपनी के शेयर 5 पर्सेंट की तेजी के साथ 86.60 रुपये पर जा पहुंचे हैं। आईपीओ से पहले कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 99.04 पर्सेंट थी, जो कि अब 72.09 पर्सेंट रह गई है। राहुल जगन्नाथ जोशी, जितेंद्र मगनलाल जोशी, हर्मेश राहुल जोशी और कामेश राहुल जोशी कंपनी के प्रमोटर्स हैं।

3.88 गुना सब्सक्राइब हुआ था कंपनी का आईपीओ

ओम फ्रेट फॉरवर्डर्स का आईपीओ टोटल 3.88 गुना सब्सक्राइब हुआ था। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशकों की कैटेगरी में 2.77 गुना सब्सक्रिप्शन मिला था। वहीं, गैर संस्थागत निवेशकों (नॉन-इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स या NII) की कैटेगरी में 7.39 गुना दांव लगा, जबकि क्वॉलीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स कैटेगरी में 3.97 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। कंपनी के आईपीओ में एंप्लॉयीज कैटेगरी में 0.57 गुना सब्सक्रिप्शन मिला था। ओम फ्रेट फॉरवर्डर्स के आईपीओ में आम निवेशक कम से कम 1 लॉट और अधिकतम 13 लॉट के लिए दांव लगा सकते थे। आईपीओ की एक लॉट में 111 शेयर थे। आईपीओ की 1 लॉट के लिए आम निवेशकों को 14,985 रुपये का निवेश करना पड़ा है।