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इलेक्ट्रिुक बस बनाने वाली का शेयर 9% उछला, तिमाही नतीजों से गदगद निवेशक

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
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Olectra Greentech Share Price: ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक के शेयरों की कीमतों में आज 9 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों में तिमाही नतीजों के बाद उछाल दर्ज की गई है। 

इलेक्ट्रिुक बस बनाने वाली का शेयर 9% उछला, तिमाही नतीजों से गदगद निवेशक

Olectra Greentech Share Price: इलेक्ट्रिक बस बनाने वाली कंपनी ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक लिमिटेड के शेयरों को आज खरीदने की होड़ सी मची है। आज सोमवार को कंपनी के शेयरों की कीमतों में 9 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों में उछाल के पीछे की वजह मजबूत तिमाही नतीजे हैं। चौथी तिमाही में प्रॉफिट दोगुना से अधिक हो गया है।

बीएसई में आज सोमवार को ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक लिमिटेड के शेयर बढ़त के साथ 1248 रुपये के स्तर पर पहुंच गया है। कंपनी के शेयर दिन में 9 प्रतिशत से अधिक की उछाल के साथ 1290 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंचने में सफल रहा है।

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कंपनी का प्रॉफिट हुआ दोगुना (Olectra Greentech Q4 Results)

जनवरी से मार्च 2026 के दौरान ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक लिमिटेड का प्रॉफिट दोगुना से अधिक रहा है। कंपनी का प्रॉफिट जनवरी से मार्च के दौरान 56 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी का प्रॉफिट 21 करोड़ रुपये रहा था। बता दें, कंपनी का रेवन्यू भी सालाना आधार पर बढ़ा है। मार्च क्वार्टर के दौरान ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक का रेवन्यू 644.70 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले इसी तिमाही में ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक का रेवन्यू 448.90 करोड़ रुपये रहा था। यानी साल दर साल की तुलना में कंपनी का रेवन्यू 43.60 प्रतिशत बढ़ गया है।

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मार्च क्वार्टर में इस इलेक्ट्रिक बस बनाने वाली कंपनी का EBITDA 76.30 प्रतिशत की बढ़ोतरी के बाद 99.60 करोड़ रुपये है। एक साल पहले मार्च तिमाही के दौरान यह 56.50 करोड़ रुपये रहा था।

ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक लिमिटेड कितना दे रही है डिविडेंड (Olectra Greentech Dividend Stock)

4 रुपये के फेस वैल्यू वाले एक शेयर पर कंपनी निवेशकों को 0.60 रुपये का डिविडेंड दे रही है। यानी योग्य निवेशकों को एक शेयर पर 15 प्रतिशत का फायदा निवेशकों को होगा।

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शेयरों का प्रदर्शन कैसा है? (Olectra Greentech Share Performance)

बीते तीन महीने के दौरान इस कंपनी के शेयरों की कीमतों में 26 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। बीते एक साल में कंपनी ने 2.25 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। जोकि सेंसेक्स इंडेक्स इसी पीरियड में 7.88 प्रतिशत लुढ़क गया है।

दो साल में ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक लिमिटेड के शेयरों का भाव 27 प्रतिशत गिरा है। हालांकि, इसके बाद भी तीन साल पहले कंपनी के शेयरों को खरीदने वाले निवेशक इस समय 65 प्रतिशत का लाभ बना चुके हैं। 5 साल में कंपनी के शेयरों का भाव 631 प्रतिशत बढ़ा है। बता दें, 10 साल में कंपनी ने पोजीशनल निवेशकों को 6987 प्रतिशत का रिटर्न दिया है।

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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