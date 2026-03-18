Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

1085 इलेक्ट्रिक बस बनाने के मिले थे ऑर्डर, पस्त रहा शेयर, अब जबरदस्त बाउंसबैक

Mar 18, 2026 05:46 pm ISTDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share

इलेक्ट्रिक बस बनाने वाली कंपनी ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक लिमिटेड  के शेयर रिकवरी मोड में आ गए हैं। सप्ताह के तीसरे दिन बुधवार को ओलेक्ट्रा के शेयर को खरीदने की लूट सी मच गई। ट्रेडिंग के दौरान शेयर 18 पर्सेंट से ज्यादा उछल गया।

1085 इलेक्ट्रिक बस बनाने के मिले थे ऑर्डर, पस्त रहा शेयर, अब जबरदस्त बाउंसबैक

Olectra Greentech share price: दो दिन पहले तक पस्त रहे इलेक्ट्रिक बस बनाने वाली कंपनी ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक लिमिटेड (Olectra Greentech Ltd) के शेयर रिकवरी मोड में आ गए हैं। सप्ताह के तीसरे दिन बुधवार को ओलेक्ट्रा के शेयर को खरीदने की लूट सी मच गई। ट्रेडिंग के दौरान शेयर 18 पर्सेंट से ज्यादा उछल गया। शेयर अपनी पिछली क्लोजिंग 903.40 रुपये के मुकाबले उछलकर 1073.90 रुपये तक पहुंच गया। वहीं, शेयर की क्लोजिंग 17.13% बढ़कर 1058.15 रुपये पर हुई।

बता दें कि 16 मार्च को ही शेयर ने 52 हफ्ते के लो 867.85 रुपये पर था। इस हिसाब से सिर्फ दो दिन में शेयर 200 रुपये से ज्यादा बढ़ गया। सितंबर 2025 में शेयर 1,712.50 रुपये पर था। यह शेयर के 52 हफ्ते का हाई है।

हाल ही में कंपनी को मिला है ऑर्डर

हाल ही में इलेक्ट्रिक बस निर्माता कंपनी ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक को एक बड़ा ऑर्डर मिला है। हालांकि, इसका फायदा कंपनी के शेयर को नहीं मिला और यह पस्त पड़ा रहा। अब अचानक से कंपनी के शेयर ने रफ्तार पकड़ी है।

ये भी पढ़ें:8वें वेतन आयोग में सैलरी से भत्ते तक… कौन देगा सरकार को सिफारिशें?

बता दें कि ओलेक्ट्रा की सहयोगी कंपनी, ईवी ट्रांस प्राइवेट लिमिटेड को तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम (टीजीएसआरटीसी) से दो लेटर ऑफ अवार्ड (एलओए) प्राप्त हुए हैं। यह ऑर्डर 1,085 इलेक्ट्रिक बसों की आपूर्ति, संचालन और रखरखाव के लिए है। इसमें 1,025 (12 मीटर नॉन-एसी) बसें और 60 (12 मीटर एसी) बसें शामिल हैं। इनका उपयोग शहर के भीतर किया जाएगा। ईवी ट्रांस इन बसों को ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक से खरीदेगी, जिनकी डिलीवरी 20 महीनों की अवधि में की जाएगी। इन बसों की आपूर्ति और रखरखाव का ऑर्डर ₹1,800 करोड़ का है।

ये भी पढ़ें:52 वीक लो से पेनी स्टॉक का जबरदस्त बाउंसबैक, 25 रुपये के स्तर पर पहुंचा भाव

कैसे रहे तिमाही नतीजे

हाल ही में कंपनी ने दिसंबर तिमाही के नतीजे जारी किए हैं। इस तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले ₹47 करोड़ पर स्थिर रहा। परिचालन व्यय में 31% की वार्षिक वृद्धि के कारण यह लाभ ₹570 करोड़ तक पहुंच गया। इस तिमाही में परिचालन से राजस्व ₹664 करोड़ रहा, जो पिछले वर्ष की इसी तिमाही के ₹515 करोड़ से अधिक है। एबिटा ₹93 करोड़ रहा, जो पिछले वर्ष के ₹79 करोड़ से अधिक है। वहीं, मार्जिन में वार्षिक आधार पर 100 आधार अंकों की मामूली वृद्धि के साथ 14% तक पहुंच गया।

तेल संकट का मिल रहा फायदा

तेल संकट का फायदा इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) सेक्टर की कंपनियां उठा रही हैं। गल्फ क्षेत्र में ईरान युद्ध के कारण अंतरराष्ट्रीय तेल की कीमतें 43% तक बढ़ गई हैं, जिससे भारत के स्टॉक मार्केट पर दबाव पड़ा है लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) सेक्टर के शेयर रॉकेट की तरह बढ़े हैं।

ये भी पढ़ें:इस कंपनी के शेयर में की गई थी हेरफेर, अब सेबी ने 18 संस्थाओं पर लगाया प्रतिबंध

बुधवार को JBM Auto Ltd. के शेयर 20% के अपर सर्किट पर पहुंचे तो एथर एनर्जी 7% और ओला इलेक्ट्रिक 6% चढ़े। महंगे पेट्रोल-डीजल के कारण ईवी की मांग बढ़ने की उम्मीद से निवेशक उत्साहित हैं। खासकर सरकारी FAME योजना, 5% GST, प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव्स और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर सब्सिडी के चलते पॉजिटिव माहौल बना हुआ है।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar

हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।

और पढ़ें
Business News
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,