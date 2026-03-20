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इलेक्ट्रिक बस बनाने वाली कंपनी का शेयर 13% उछला, तेजी पर कंपनी को देनी पड़ी सफाई

Mar 20, 2026 06:43 pm ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
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Olectra Greentech Ltd Share Price: ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक लिमिटेड के शेयरों की कीमतों में आज 13% तक की तेजी देखने को मिली है। इस उछाल के बाद कंपनी की तरफ से सफाई देनी पड़ी है। 

इलेक्ट्रिक बस बनाने वाली कंपनी का शेयर 13% उछला, तेजी पर कंपनी को देनी पड़ी सफाई

Olectra Greentech Ltd Share Price: इलेक्ट्रिक बस बनाने वाली ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक के शेयरों की कीमतों में आज शुक्रवार को तूफानी के तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयर एक समय पर दिन में 13 प्रतिशत की अधिक की बढ़त हासिल करने में सफल हुए थे। ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक लिमिटेड ने शेयरों में उछाल के बाद एक्सचेंज को सफाई प्रस्तुत की है।

बीएसई में ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक लिमिटेड के शेयर 1004.50 रुपये के लेवल पर ओपन हुए थे। दिन में यह स्टॉक 13 प्रतिशत की उछाल के बाद 1130 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया। मार्केट के बंद होने के समय पर स्टॉक का भाव 9.62 प्रतिशत की तेजी के साथ 1095.90 रुपये के स्तर पर था।

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कंपनी ने क्या कुछ कहा है?

ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक लिमिटेड के शेयरों की ट्रेडिंग वॉल्यूम में इजाफे के बाद एक्सचेंज को स्पष्टीकरण देना पड़ा है। ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक ने कहा, “कंपनी की तरफ दी गई सभी जानकारी सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है। आज की तारीख में कोई भी ऐसी जानकारी या कीमत सबंधी बात लंबित नहीं है।” कंपनी ने आगे कहा, “हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि ट्रेडिंग वॉल्यूम का बढ़ना पूरी तरह से मार्केट आधारित है।”

कंपनी को मिला 1800 करोड़ रुपये का ऑर्डर

फरवरी के महीने में इस कंपनी ने बताया था कि उन्हें 1800 करोड़ रुपये का काम तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन से मिला है। इस ऑर्डर के तहत कंपनी को 1085 इलेक्ट्रिक बस की सप्लाई करनी है। इसमें 1025 बस (नॉन एसी) है। वहीं, 60 एसी बस (12 मीटर) है।

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दिसंबर तिमाही में कंपनी का प्रदर्शन कैसा?

अक्टूबर से दिसंबर 2025 के दौरान कंपनी का नेट प्रॉफिट 47 करोड़ रुपये रहा था। सालाना आधार पर कंपनी के नेट प्रॉफिट में 31 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक का रेवन्यू 664 करोड़ रुपये रहा है। जोकि बीते वित्त वर्ष के तीसरी तिमाही के 515 करोड़ रुपये की तुलना में काफी अधिक है।

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शेयरों का प्रदर्शन कैसा?

पिछले एक हफ्ते में इस स्टॉक की कीमतों में 20 प्रतिशत की तेजी आई है। हालांकि, इसके बाद भी यह स्टॉक एक साल में 2.60 प्रतिशत निगेटिव रिटर्न ही दिया है। दो साल में ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक के शेयरों की कीमतों में 35 प्रतिशत की गिरावट आई है। बता दें, 5 साल में ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक लिमिटेड में शेयरों का भाव 418 प्रतिशत बढ़ा है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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