इलेक्ट्रिक बस बनाने वाली कंपनी का नेट प्रॉफिट हुआ दोगुना, डिविडेंड का भी ऐलान, सोमवार को फोकस में रहेंगे शेयर
Olectra Greentech Ltd Q4 Results 2026: ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक ने तिमाही नतीजों का ऐलान कर दिया है। कंपनी का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर दोगुना से अधिक हो गया है। ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक ने डिविडेंड देने का भी फैसला किया है।
Olectra Greentech Ltd Q4 Results 2026: इलेक्ट्रिक बस बनाने वाली कंपनी ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक ने तिमाही नतीजों का ऐलान कर दिया है। कंपनी के लिए पिछले वित्त वर्ष की आखिरी तिमाही काफी शानदार रही है। जनवरी से मार्च 2026 के दौरान ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक का नेट प्रॉफिट 56 करोड़ रुपये रहा है। जोकि एक साल पहले की तुलना में दोगुना हो चुका है। तब इलेक्ट्रिक बस बनाने वाली कंपनी का नेट प्रॉफिट 21 करोड़ रुपये रहा था। बता दें, ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक ने तिमाही नतीजों के साथ-साथ डिविडेंड का भी ऐलान किया है।
कितना रहा कंपनी का रेवन्यू? (Olectra Greentech Ltd Revenue)
स्टॉक एक्सचेंज को दी जानकारी के अनुसार कंपनी का रेवन्यू (ऑपरेशन्स) से 644.70 करोड़ रुपये रहा है। सालाना आधार पर कंपनी का रेवन्यू 43.60 प्रतिशत बढ़ा है। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी का रेवन्यू 448.90 करोड़ रुपये रहा था। यानी कंपनी का प्रॉफिट और रेवन्यू दोनों बढ़ गया है। बता दें, जनवरी से मार्च 2026 के दौरान ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक का EBITDA 76.30 प्रतिशत की बढ़ोतरी के बाद 99.60 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले इसी क्वार्टर में कंपनी का EBITDA 56.50 करोड़ रुपये रहा था।
डिविडेंड का भी ऐलान (Olectra Greentech Ltd Dividend)
ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक ने तिमाही नतीजों के साथ-साथ डिविडेंड का भी ऐलान किया है। कंपनी ने दी जानकारी में कहा है कि वित्त वर्ष 2026 के लिए 4 रुपये के फेस वैल्यू वाले एक शेयर पर 0.60 रुपये का डिविडेंड योग्य निवेशकों को दिया जाएगा। कंपनी ने इस डिविडेंड के लिए अभी तक रिकॉर्ड डेट का ऐलान नहीं किया है।
शेयरों का प्रदर्शन कैसा? (Olectra Greentech Ltd Share Price)
ओलेक्ट्री ग्रीनटेक लिमिटेड के शेयर शुक्रवार को बीएसई में 3 प्रतिशत से अधिक की गिरावट के बाद 1180.65 रुपये के स्तर पर बंद हुआ था। इस साल अबतक कंपनी के शेयरों की कीमतों में 1.66 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। एक साल में कंपनी के शेयरों का भाव 0.83 प्रतिशत लुढ़क चुका है। इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 8.40 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है। बीएसई में ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक का 52 वीक हाई 1712.50 रुपये है। वहीं, कंपनी का 52 वीक लो लेवल 867.85 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 9690 करोड़ रुपये का है। बता दें, कंपनी के शेयरों का भाव 2 साल में 34 प्रतिशत गिरा है।
लम्बी रेस का घोड़ा है स्टॉक (Olectra Greentech Ltd Share performance)
तीन साल से Olectra Greentech Ltd के शेयरों को होल्ड करने वाले निवेशकों को अबतक 70 प्रतिशत का लाभ मिला है। वहीं, 5 साल में कंपनी के शेयरों का भाव 558 प्रतिशत बढ़ा है। बता दें, 10 साल में कंपनी ने पोजीशनल निवेशकों को 6459 प्रतिशत का रिटर्न दिया है।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।