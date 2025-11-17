Hindustan Hindi News
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Oldest sensex stock tata motors faces risk of exit after demerger indigo may enter know detail
सेंसेक्स से बाहर होने की कगार पर टाटा मोटर्स, दिसंबर में फैसला संभव

सेंसेक्स से बाहर होने की कगार पर टाटा मोटर्स, दिसंबर में फैसला संभव

संक्षेप: विभाजन के बाद टाटा मोटर्स के कॉमर्शियल व्हीकल बिजनेस का मार्केट कैपिटल ₹1.19 ट्रिलियन है जबकि टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स का ₹1.37 ट्रिलियन है। इसके विपरीत, इंडिगो ₹2.27 ट्रिलियन मार्केट कैपिटल के साथ दोनों से काफी ऊपर है।

Mon, 17 Nov 2025 08:24 PMDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
अक्टूबर में कॉमर्शियल व्हीकल (CV) व्यवसाय के विभाजन के बाद टाटा मोटर्स के बाजार पूंजीकरण में भारी गिरावट आई है। इस वजह से टाटा मोटर्स के शेयर अगले महीने 30-शेयर बेंचमार्क से बाहर हो सकते हैं। इसकी जगह देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो की मूल कंपनी इंटरग्लोब एविएशन लेने की प्रबल संभावना है। दिसंबर की समीक्षा इसी महीने घोषित की जाएगी और बदलाव 19 दिसंबर से प्रभावी हो सकते हैं। बता दें कि विभाजन के बाद टाटा मोटर्स के कॉमर्शियल व्हीकल बिजनेस का मार्केट कैपिटल ₹1.19 ट्रिलियन है जबकि टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स का ₹1.37 ट्रिलियन है। इसके विपरीत, इंडिगो ₹2.27 ट्रिलियन मार्केट कैपिटल के साथ दोनों से काफी ऊपर है।

कितना आउटफ्लो और इन्फ्लो?

स्मार्टकर्मा पर प्रकाशित पेरिस्कोप एनालिटिक्स के ब्रायन फ्रीटास के विश्लेषण के अनुसार यदि टाटा मोटर्स को सेंसेक्स से बाहर किया जाता है तो उसे लगभग ₹2,232 करोड़ का निष्क्रिय आउटफ्लो झेलना पड़ेगा। वहीं, इंडिगो को शामिल किए जाने पर लगभग ₹3157 करोड़ के इन्फ्लो का फायदा होगा। फ्रीटास ने अपने विश्लेषण में यह भी संकेत दिया है कि यदि सूचकांक समिति कमोडिटी सेगमेंट का प्रतिनिधित्व बढ़ाना चाहती है तो ग्रासिम इंडस्ट्रीज एक अन्य दावेदार हो सकती है। ग्रासिम को शामिल किया गया तो उसे ₹2,526 करोड़ का निष्क्रिय इन्फ्लो मिल सकता है।

1 जनवरी 1986 को शुरू हुए सेंसेक्स ने भारतीय अर्थव्यवस्था और शेयर बाजारों की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाई है। इसके आरंभिक 30 शेयरों में से केवल तीन—रिलायंस इंडस्ट्रीज, हिंदुस्तान यूनिलीवर और आईटीसी—आज भी इंडेक्स का हिस्सा हैं। टाटा स्टील, टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा को बीच-बीच में हटा कर फिर शामिल किया गया। मौजूदा घटकों में इंफोसिस और SBI सबसे लंबे समय से सेंसेक्स में बने हुए हैं।

टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल के शेयर

इस बीच, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल (PV) के शेयरों में सोमवार को गिरावट गिरावट दर्ज की गई। जगुआर लैंड रोवर (JLR) के कमजोर प्रदर्शन और मार्जिन गाइडेंस में कटौती के बाद सोमवार को कंपनी के PV शेयर इंट्राडे में 7.3 प्रतिशत तक टूट गए और अंत में ₹372.7 पर बंद हुए, जो पिछले बंद भाव से 4.83 प्रतिशत कम है। विभाजन के बाद PV और CV इकाइयों को अलग-अलग सूचीबद्ध किया गया था, जिसमें PV व्यवसाय में इलेक्ट्रिक वाहन और JLR दोनों शामिल हैं—जो कंपनी के मुनाफे का बड़ा हिस्सा देते हैं।

Sensex
