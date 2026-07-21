NPS वालों के लिए बड़ी खबर! अब इन सरकारी कर्मचारियों को भी मिलेगी पुरानी पेंशन, आया बड़ा अपडेट
मुख्य बातें
- केंद्र सरकार ने कुछ केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) चुनने का विकल्प देने संबंधी बड़ा स्पष्टीकरण दिया है
- यह केवल उन कर्मचारियों के लिए है, जिन्होंने 31 दिसंबर 2003 या उससे पहले कंपैशनेट नियुक्ति के लिए आवेदन किया था, लेकिन उनकी नियुक्ति 1 जनवरी 2004 के बाद हुई
अगर आप या आपके परिवार का कोई सदस्य केंद्र सरकार में नौकरी करता है और पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme-OPS) को लेकर लगातार खबरों पर नजर रखता है, तो यह अपडेट आपके लिए बेहद अहम है। केंद्र सरकार ने कुछ चुनिंदा कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुनने की अनुमति देने संबंधी बड़ा स्पष्टीकरण जारी किया है। हालांकि, यह सुविधा सभी सरकारी कर्मचारियों या सभी NPS (नेशनल पेंशन सिस्टम) धारकों के लिए नहीं है, बल्कि केवल एक खास कैटेगिरी के कर्मचारियों को ही इसका लाभ मिलेगा।
दरअसल, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) ने 22 जून 2026 को जारी एक कार्यालय ज्ञापन (Office Memorandum) में स्पष्ट किया है कि जिन कर्मचारियों ने 1 जनवरी 2004 से पहले अनुकंपा नियुक्ति (Compassionate Appointment) के लिए आवेदन किया था, लेकिन उनकी नियुक्ति किसी कारणवश 1 जनवरी 2004 के बाद हुई, वे कुछ शर्तों के तहत पुरानी पेंशन योजना (OPS) का विकल्प चुन सकते हैं।
आखिर क्यों आया यह फैसला?
1 जनवरी 2004 से केंद्र सरकार ने नई पेंशन प्रणाली (NPS) लागू कर दी थी। इसके बाद नौकरी जॉइन करने वाले अधिकांश केंद्रीय कर्मचारी NPS के दायरे में आ गए। लेकिन, कई ऐसे मामले सामने आए, जिनमें कर्मचारी ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन तो 2004 से पहले कर दिया था, लेकिन नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने में देरी होने के कारण उनकी जॉइनिंग बाद में हुई। ऐसे कर्मचारियों को स्वतः NPS के तहत शामिल कर दिया गया था।
अब सरकार ने स्पष्ट किया है कि ऐसे मामलों में नियुक्ति की तारीख नहीं, बल्कि आवेदन की तारीख को आधार माना जाएगा, यानी अगर आवेदन 31 दिसंबर 2003 या उससे पहले किया गया था और उस समय कर्मचारी सभी पात्रता शर्तें पूरी करता था, तो उसे CCS (Pension) Rules, 2021 के तहत पुरानी पेंशन योजना चुनने का अवसर मिल सकता है।
किन कर्मचारियों को मिलेगा OPS का विकल्प?
सरकार के अनुसार यह सुविधा केवल उन्हीं कर्मचारियों के लिए है, जिन्होंने 31 दिसंबर 2003 या उससे पहले अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया हो। आवेदन के समय वे सभी पात्रता शर्तें पूरी करते हों और नियुक्ति या जॉइनिंग 1 जनवरी 2004 या उसके बाद हुई हो। यह मामला DoPPW द्वारा तय शर्तों के अनुरूप हो। अगर ये सभी शर्तें पूरी होती हैं, तभी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुन सकता है।
क्या सभी NPS कर्मचारी OPS में जा सकेंगे?
इस सवाल का जवाब है नहीं। सरकार ने साफ कर दिया है कि यह कोई सार्वभौमिक (Blanket) आदेश नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि सभी केंद्रीय कर्मचारी या सभी NPS सब्सक्राइबर अब OPS में वापस जा सकेंगे। यह केवल अनुकंपा नियुक्ति वाले सीमित मामलों पर लागू होगा।
CSIR ने शुरू किया अमल
इस फैसले के बाद Council of Scientific and Industrial Research (CSIR) ने 7 जुलाई 2026 को अपने सभी संस्थानों और प्रयोगशालाओं को निर्देश जारी कर दिए हैं कि पात्र कर्मचारियों को इस सुविधा का लाभ दिया जाए। CSIR इस स्पष्टीकरण को लागू करने वाले पहले केंद्रीय स्वायत्त संस्थानों में शामिल हो गया है।
हालांकि, DoPPW ने अभी तक सभी केंद्रीय स्वायत्त संस्थाओं (Autonomous Bodies) के लिए कोई समान आदेश जारी नहीं किया है। इसलिए अन्य संस्थानों में काम करने वाले पात्र कर्मचारियों को तभी OPS का विकल्प मिलेगा, जब उनका संबंधित संस्थान इस स्पष्टीकरण को अपनाएगा।
कर्मचारियों के लिए क्या है इसका मतलब?
यह फैसला उन कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है, जिनकी नियुक्ति प्रक्रिया में देरी हुई थी और वे अपनी गलती के बिना NPS के दायरे में आ गए थे। अब अगर वे पात्रता शर्तें पूरी करते हैं, तो उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिल सकता है।
हालांकि, नियमित भर्ती (Regular Recruitment) के जरिए नौकरी पाने वाले कर्मचारी या वे लोग जो निर्धारित पात्रता पूरी नहीं करते, इस सुविधा का लाभ नहीं उठा सकेंगे। सरकार का यह स्पष्टीकरण सीमित दायरे में जरूर है, लेकिन इससे उन कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को राहत मिली है, जो केवल नियुक्ति में देरी की वजह से OPS से वंचित रह गए थे। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि अन्य केंद्रीय स्वायत्त संस्थान भी इस फैसले को लागू करते हैं या नहीं।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए
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उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।