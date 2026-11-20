मुख्य बातें

Old Gold: देवउठनी एकादशी के साथ आज 20 नवंबर से शादियों के साएं शुरू हो गए हैं। ऐसे में कई परिवार सोने के गहने खरीदने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं, कुछ लोग अपनी पुरानी ज्वेलरी को नए डिजाइन में बदलवाना चाहते हैं। अगर आपके घर में भी पुराने या टूटे हुए सोने के गहने रखे हैं तो आपके पास दो विकल्प हैं। पहला, पुराने गहने देकर नए गहने खरीदना और दूसरा, पुराने सोने को पिघलवाकर उसी से नए डिजाइन के गहने बनवाना। लेकिन सवाल यह है कि इन दोनों में से कौन सा तरीका सस्ता पड़ता है? कहां मेकिंग चार्ज ज्यादा लगता है और कितना जीएसटी देना पड़ता है?

पुराने सोने के बदले नए गहने लेना क्या है? इसमें आप अपने पुराने या टूटे हुए सोने के गहने ज्वेलर को देते हैं। ज्वेलर पहले सोने की शुद्धता जांचता है और उसका वजन करता है। इसके बाद पुराने सोने की कीमत निकालकर नए गहनों की कीमत में से घटा देता है। हालांकि, अगर पुराने गहनों में पत्थर, मोती या दूसरी चीजें लगी हैं तो उनका वजन सोने में शामिल नहीं किया जाता। ऐसे में पुराने गहनों की कीमत कुछ कम मिल सकती है। पीएन गाडगिल एंड संस के डायरेक्टर अमित मोडक के मुताबिक, इस विकल्प में ग्राहक को नए गहनों की कीमत और पुराने सोने की कीमत के बीच का अंतर देना होता है। इसके अलावा नए गहनों का मेकिंग चार्ज भी देना पड़ता है।

पुरानी ज्वेलरी को नए डिजाइन में बनवाना क्या है? इस विकल्प में आप अपना पुराना सोना ज्वेलर को देते हैं और उसी सोने को पिघलाकर नए डिजाइन के गहने बनवाते हैं। अगर नए डिजाइन के लिए ज्यादा सोने की जरूरत है तो अतिरिक्त सोना खरीदना पड़ता है। इसमें सोने के अलावा गहने बनाने की मजदूरी और दोबारा तैयार करने का चार्ज भी देना होता है। सोने को पिघलाने और नए गहने बनाने की प्रक्रिया में कुछ वजन कम होने का जोखिम भी हो सकता है। इसे मेल्टिंग लॉस कहते हैं। इस तरीके में गहने तैयार होने में भी ज्यादा समय लग सकता है।

सोने के गहनों पर कितना लगता है जीएसटी? सोने के गहने खरीदते या बनवाते समय जीएसटी का हिसाब समझना जरूरी है। सामान्य तौर पर ज्वेलरी की कीमत पर 3 फीसदी जीएसटी लगता है। अगर मेकिंग चार्ज अलग से बिल में दिखाया जाता है तो उस पर 5 फीसदी जीएसटी लागू हो सकता है। हालांकि, पुराने सोने को बदलवाने और उसी सोने से नए गहने बनवाने पर जीएसटी का हिसाब अलग हो सकता है। रीमॉडलिंग में अगर काम को सर्विस या जॉब वर्क माना जाता है तो मजदूरी पर करीब 18 फीसदी जीएसटी लग सकता है। इसलिए गहने बनवाने से पहले ज्वेलर से पूछ लें कि जीएसटी किस रकम पर लगाया जा रहा है। पूरा हिसाब बिल में लिखवाना भी जरूरी है।

50 ग्राम पुराने सोने से 80 ग्राम के गहने बनवाने पर कितना खर्च? इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपको 80 ग्राम के 22 कैरेट सोने के गहने बनवाने हैं और आपके पास पहले से 50 ग्राम पुराना सोना है। इस उदाहरण में सोने का भाव 13,000 रुपये प्रति ग्राम और मेकिंग चार्ज 12 फीसदी माना गया है। यह भी माना गया है कि पुराने सोने की पूरी कीमत मिलेगी और कोई मेल्टिंग लॉस नहीं होगा।

- 80 ग्राम सोने की कीमत: 10.40 लाख रुपये

- मेकिंग चार्ज: 1.24 लाख रुपये

- कुल कीमत: 11.64 लाख रुपये

- 50 ग्राम पुराने सोने की कीमत: 6.50 लाख रुपये

- अतिरिक्त देने वाली रकम: 5.14 लाख रुपये

अब जीएसटी के हिसाब से तीन स्थितियां बनती हैं।

पहला विकल्प: पुराने सोने की कीमत घटाने के बाद जीएसटी लगे। इस स्थिति में 3 फीसदी जीएसटी के हिसाब से 15,444 रुपये देने होंगे। कुल खर्च करीब 5.30 लाख रुपये होगा।

दूसरा विकल्प: नए गहनों की पूरी कीमत पर जीएसटी लगे। इस स्थिति में जीएसटी करीब 34,944 रुपये होगा और कुल खर्च करीब 5.49 लाख रुपये पहुंच जाएगा।

तीसरा विकल्प: पुरानी ज्वेलरी की रीमॉडलिंग कराएं। इसमें अतिरिक्त सोने की कीमत पर 3 फीसदी और मजदूरी पर 18 फीसदी जीएसटी मानने पर कुल जीएसटी 34,164 रुपये होगा। इस तरह कुल खर्च करीब 5.49 लाख रुपये आएगा।

आपके लिए कौन सा विकल्प बेहतर है? इस उदाहरण के हिसाब से अगर पुराने सोने की कीमत घटाने के बाद बची रकम पर जीएसटी लगता है तो एक्सचेंज कराना सस्ता पड़ सकता है। लेकिन अगर नए गहनों की पूरी कीमत पर जीएसटी लगता है तो एक्सचेंज और रीमॉडलिंग का खर्च लगभग बराबर हो जाता है।