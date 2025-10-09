ola uber rapido auto rickshaws and taxis are on strike today in maharashtra causing travel problems आज ओला, ऊबर, रैपिडो, ऑटो रिक्शा, टैक्सी की हड़ताल, यात्रा में होगी परेशानी, Business Hindi News - Hindustan
आज ओला, ऊबर, रैपिडो, ऑटो रिक्शा, टैक्सी की हड़ताल, यात्रा में होगी परेशानी

Stikes: महाराष्ट्र में गुरुवार यानी आज ओला, ऊबर और रैपिडो जैसे ऐप-आधारित टैक्सी व बाइक-टैक्सी चालकों ने एक दिन की हड़ताल कर दी है, जिससे मुंबई, पुणे समेत कई शहरों में यात्रा में बड़ी परेशानी हो सकती है।

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तानThu, 9 Oct 2025 09:44 AM
आज ओला, ऊबर, रैपिडो, ऑटो रिक्शा, टैक्सी की हड़ताल, यात्रा में होगी परेशानी

महाराष्ट्र में गुरुवार यानी आज ओला, ऊबर और रैपिडो जैसे ऐप-आधारित टैक्सी व बाइक-टैक्सी चालकों ने एक दिन की हड़ताल कर दी है, जिससे मुंबई, पुणे समेत कई शहरों में यात्रा में बड़ी परेशानी हो सकती है। चालकों की यूनियन की मुख्य मांगें, किराए का एक तय और स्टैंडर्ड ढांचा हो, सामाजिक सुरक्षा व बीमा सुविधाएं मिले। इसके अलवा उन्होंने मनमाने तरीके से अकाउंट बंद करने और बाइक टैक्सी पर पाबंदी लगाने की भी मांग की है। क्योंकि, वे कैब चालकों की कमाई घटा रही हैं

सीएनबीसी टीवी 18 की खबर के मुताबिक सरकार ने दो दिन में नई “एग्रीगेटर पॉलिसी” लाने का वादा किया है, जिसमें सर्ज प्राइसिंग पर कैप, तय ड्राइवर पेआउट और ऐप कंपनियों के सख्त नियम शामिल होंगे। लेकिन यूनियन इसका भरोसा नहीं कर रही और चेतावनी दी है कि मांगें पूरी न हुईं तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे।

वहीं एचटी ने खबर दी है कि इसी के साथ ऑटो रिक्शा, टैक्सी और कैब ड्राइवरों ने भी परिवहन विभाग में भ्रष्टाचार व पक्षपात के आरोप लगाकर हड़ताल का ऐलान किया है। इंडियन गिग वर्कर्स फोरम के अध्यक्ष केशव क्षीरसागर ने आरोप लगाया कि मंत्री और अफसर निजी ऐप कंपनियों को नियम तोड़ने की छूट दे रहे हैं और उनसे स्पॉन्सरशिप ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो चालक उचित किराया लागू करवाने की मांग करते हैं, उन्हें पुलिस केस में फँसाया और जेल भेजा जाता है।

हड़ताल का समय केंद्र सरकार के वित्त विभाग के दौरे के दौरान रखा गया है, ताकि परिवहन विभाग की गड़बड़ियों पर ध्यान जाए। पिछली बार हुई ऐसी हड़ताल में एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर यात्रियों को घंटों फंसे रहना पड़ा था और कुछ निजी गाड़ियों ने बहुत ज्यादा किराया वसूला था।

आज यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे सार्वजनिक परिवहन पर भरोसा करें और यात्रा पहले से प्लान कर लें, क्योंकि ऐप-आधारित गाड़ियों की उपलब्धता काफी कम हो सकती है।

