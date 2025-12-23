52-सप्ताह के निचले स्तर के बाद ओला शेयर्स में उछाल, विशेषज्ञों की नजर में कैसा है भविष्य?

संक्षेप: Ola Electric Share: 52-सप्ताह के निचले स्तर को छूने के बाद, मंगलवार को ओला ने 34.64 रुपये प्रति शेयर के मूल्य पर ऊपरी गति से शुरुआत की और 36.10 रुपये प्रति शेयर के इंट्रा-डे हाई को छुआ। यह पिछले सप्ताह के निचले स्तर 30.76 रुपये की तुलना में लगभग 17% की बढ़त दर्शाता है।

ओला इलेक्ट्रिक के शेयरों में खरीदारी की दिलचस्पी जारी है। पिछले सप्ताह गुरुवार को 52-सप्ताह के निचले स्तर को छूने के बाद, मंगलवार को शेयर ने 34.64 रुपये प्रति शेयर के मूल्य पर ऊपरी गति से शुरुआत की और 36.10 रुपये प्रति शेयर के इंट्रा-डे हाई को छुआ। यह पिछले सप्ताह के निचले स्तर 30.76 रुपये की तुलना में लगभग 17% की बढ़त दर्शाता है।

एक्सपर्ट्स आउटलुक शेयर मार्केट एक्सपर्ट्स के अनुसार, शेयर में तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन अभी स्पष्ट नहीं है कि सबसे बुरा दौर अब पीछे रह गया है। उन्होंने कहा कि ओला इलेक्ट्रिक का शेयर मूल्य 38 रुपये प्रति शेयर के स्तर पर एक अवरोध का सामना कर रहा है। इस प्रतिरोध को पार करने पर, ओला का शेयर मूल्य जल्द ही 42 और 45 रुपये के स्तर को छू सकता है।

टेक्निकल एनालिसिस कांतिलाल छगनलाल सिक्योरिटीज के वीपी रिसर्च एंड बिजनेस डेवलपमेंट, महेश एम ओझा ने तकनीकी चार्ट पैटर्न के बारे में बताया कि ओला इलेक्ट्रिक के शेयर तकनीकी चार्ट पर मजबूत नजर आ रहे हैं। इस ईवी स्टॉक को 32 रुपये पर तत्काल समर्थन मिला है, जबकि इसने 28 रुपये पर एक महत्वपूर्ण और मजबूत समर्थन स्तर भी स्थापित किया है।

शेयर 38 रुपये पर एक अवरोध का सामना कर रहा है। इस प्रतिरोध को निर्णायक रूप से पार करने पर, ओला इलेक्ट्रिक के शेयर जल्द ही 42 और 45 रुपये प्रति शेयर तक पहुंच सकते हैं। इसलिए, ओला इलेक्ट्रिक के शेयरधारकों को स्टॉप लॉस 32 रुपये पर रखकर शेयर को थामे रहने की सलाह दी जाती है। नए निवेशक 28 रुपये का स्टॉप लॉस बनाए रखते हुए ओला इलेक्ट्रिक के शेयर खरीद सकते हैं।

मौलिक पहलू सेंट्रिसिटी वेल्थटेक में हेड ऑफ इक्विटीज और फाउंडिंग पार्टनर, सचिन जसूजा ने ओला इलेक्ट्रिक के मौलिक पहलुओं पर बात करते हुए कहा कि ओला की स्कूटर असेंबली क्षमता पूर्ण उपयोग पर लगभग 1.3 से 1.5 मिलियन इकाइयों वार्षिक है।

इसकी सेल गीगाफैक्ट्री में वर्तमान में 2.5 GWh की सक्रिय क्षमता है और प्रबंधन का लक्ष्य मार्च 2026 तक 5.9 GWh और FY27 तक 20 GWh का है, बशर्ते कि कार्यान्वयन सफल रहे। सेल गीगाफैक्ट्री के लिए लगभग 1,200 से 1,500 करोड़ रुपये के अतिरिक्त पूंजीगत व्यय की आवश्यकता होगी।

यह एसबीआई के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम ऋण से प्राप्त होगी। यह बैलेंस शीट पर उत्तोलन (लेवरेज) बढ़ाता है, खासकर एथर जैसे साथियों की तुलना में, जिन पर सेल से संबंधित इस तरह का पूंजीगत व्यय का भार नहीं है।

संभावित सकारात्मक कारक ओला इलेक्ट्रिक के शेयर मूल्य को आगे बढ़ावा दे सकने वाले सकारात्मक कारकों के बारे में सचिन जसूजा ने कहा कि सेल, बैटरी पैक, मोटर, सॉफ्टवेयर और वाहन असेंबली में दीर्घकालिक दोपहिया वाहन लागत को कम करने में मदद मिल सकती है, अगर इसे अच्छी तरह से क्रियान्वित किया जाए। ओला की अन्य ईवी खिलाड़ियों को बैटरी सेल आपूर्ति करने की योजना भी है, जिससे एक बी2बी राजस्व धारा खुल सकती है।

कंपनी ने अपने बीईएसएस व्यवसाय के FY27 तक लगभग 1,000 करोड़ रुपये के राजस्व तक पहुंचने का मार्गदर्शन दिया है। यह इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल खंड में भी मौजूद है, हालांकि यह वर्तमान में केवल लगभग 10 से 15% राजस्व में योगदान देता है।

वित्तीय सेहत पिछले पांच तिमाहियों में, राजस्व में तिमाही आधार पर लगभग 12 से 13% और साल दर साल लगभग 43% की गिरावट आई है। नुकसान सिकुड़ गया है (तिमाही आधार पर लगभग 46% और साल दर साल लगभग 15% की कमी), लेकिन राजस्व में निरंतर कमजोरी चिंता का विषय बनी हुई है।