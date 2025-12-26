ओला को सरकार से मिलेगा 366.78 करोड़ का PLI, शेयरों में 5% से अधिक की उछाल

संक्षेप: Ola Electric share price: ओला इलेक्ट्रिक को सरकार से 366.78 करोड़ रुपये के प्रोत्साहन की मंजूरी मिली, जिससे इसके शेयरों में 5% से अधिक की वृद्धि हुई। यह प्रोत्साहन कंपनी के इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण क्षमताओं को मजबूत करेगा और स्थानीयकरण तथा इनोवेशन को बढ़ावा देगा।

Ola Electric share price: ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के शेयरों में 26 दिसंबर को 5 प्रतिशत से अधिक की छलांग लगी। कंपनी ने बताया कि सरकार ने पीएलआई-ऑटो योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025 के लिए क्लेम किए गए 366.78 करोड़ रुपये के प्रोत्साहन भुगतान को मंजूरी दे दी है। कंपनी का शेयर 37.25 रुपये प्रति शेयर तक पहुंच गया, जो लगातार दूसरे सत्र में बढ़त दर्शाता है।

पीएलआई प्रोत्साहन की मंजूरी 25 दिसंबर (जब क्रिसमस के कारण बाजार बंद थे) को जारी एक एक्सचेंज फाइलिंग में, इस ईवी स्कूटर निर्माता कंपनी ने घोषणा की कि यह मंजूरी वित्तीय वर्ष 2025 के निर्धारित बिक्री मूल्य के लिए मांग प्रोत्साहन से संबंधित है। कंपनी ने गुरुवार को भारी उद्योग मंत्रालय से आईएफसीआई लिमिटेड के माध्यम से प्रोत्साहन राशि जारी करने का अनुमोदन पत्र प्राप्त किया। कंपनी ने कहा कि यह प्रोत्साहन पीएलआई-ऑटो योजना के लागू नियमों और शर्तों के अनुसार मंजूर किया गया है।

कंपनी का बयान कंपनी ने कहा कि यह मील का पत्थर भारत के उन्नत ऑटोमोटिव विनिर्माण इकोसिस्टम में ओला इलेक्ट्रिक की प्रमुख भूमिका को मजबूत करता है और पैमाने, स्थानीयकरण और प्रौद्योगिकी-आधारित एकीकृत विनिर्माण में कंपनी की मजबूत कार्यान्वयन क्षमता को दर्शाता है।

ओला इलेक्ट्रिक के प्रवक्ता ने इस डेवलपमेंट पर कहा, "पीएलआई-ऑटो योजना के तहत 366.78 करोड़ रुपये की मंजूरी ओला इलेक्ट्रिक की मैन्युफैक्चरिंग क्षमताओं और भारत में विश्वस्तरीय ईवी प्रौद्योगिकी निर्माण के हमारे प्रयासों का एक मजबूत समर्थन है। यह प्रोत्साहन घरेलू उत्पादन बढ़ाने, स्थानीयकरण को गहरा करने और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मूल्य श्रृंखला में इनोवेशन को बढ़ावा देने के हमारे निरंतर प्रयासों को मान्यता देता है।"

शेयर प्राइस हिस्ट्री ओला इलेक्ट्रिक के शेयर पिछले पांच दिनों में 10 प्रतिशत चढ़े हैं, लेकिन पिछले एक महीने में 10 प्रतिशत से अधिक गिरे थे। यह तब हुआ है जब पिछले छह महीनों में यह शेयर 15 प्रतिशत और पिछले एक साल में 61 प्रतिशत गिरा था। वर्ष 2025 में अब तक यह शेयर लगभग 58 प्रतिशत नीचे है, जबकि प्रतिद्वंद्वी अथर एनर्जी का शेयर 6 मई को लिस्टिंग के बाद से 138 प्रतिशत चढ़ गया है।