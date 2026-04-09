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निवेशकों की बल्ले-बल्ले! मात्र 10 दिन में करीब 50% तक उछले इस ईवी कंपनी के शेयर, ₹24 से सीधे ₹35 पर पहुंचा स्टॉक

Apr 09, 2026 12:25 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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ola electric share: ओला इलेक्ट्रिक (Ola Electric) के शेयर ने 30 मार्च से 9 अप्रैल के बीच करीब 47% की शानदार तेजी दिखाई है। इस उछाल के पीछे कंपनी की नई घोषणाएं और EV सेक्टर में बढ़ती उम्मीदें हैं, हालांकि आगे उतार-चढ़ाव की संभावना भी बनी हुई है। आइए इसकी रैली को विस्तार से समझते हैं।

निवेशकों की बल्ले-बल्ले! मात्र 10 दिन में करीब 50% तक उछले इस ईवी कंपनी के शेयर, ₹24 से सीधे ₹35 पर पहुंचा स्टॉक

ola electric share: इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में तेजी के बीच ओला इलेक्ट्रिक (Ola Electric) के शेयरों ने हाल के दिनों में शानदार वापसी की है। 30 मार्च के बाद से स्टॉक में आई तेजी ने निवेशकों का ध्यान फिर से इस कंपनी की ओर खींच लिया है। आंकड़ों पर नजर डालें तो 30 मार्च को ओला इलेक्ट्रिक का शेयर ₹23.98 पर खुला था, जबकि 9 अप्रैल को यह ₹30.30 पर ओपन हुआ और तेजी पकड़ते हुए ₹35.30 तक पहुंच गया। आइए जरा विस्तार से इसकी रैली को समझते हैं।

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47% की जबरदस्त ग्रोथ

अगर इस पूरे मूवमेंट को प्रतिशत में देखें, तो ₹23.98 से ₹35.30 तक का उछाल करीब 47% की जबरदस्त ग्रोथ को दर्शाता है, यानी महज कुछ ही दिनों में निवेशकों को लगभग आधा रिटर्न मिल गया, जो किसी भी शॉर्ट टर्म रैली के लिहाज से काफी मजबूत माना जाता है।

9 अप्रैल को जबरदस्त तेजी

ओला इलेक्ट्रिक (OLA Electric Mobility) के शेयर में आज 9 अप्रैल 2026 को जबरदस्त तेजी देखने को मिली। खबर लिखे जाने तक यह शेयर करीब 15.33% उछलकर ₹34.91 पर कारोबार कर रहा था। दिनभर की ट्रेडिंग में स्टॉक ने मजबूत खरीदारी दिखाई, जिससे साफ है कि निवेशकों का भरोसा एक बार फिर इस EV कंपनी पर बढ़ रहा है।

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इस मूवमेंट की बड़ी वजह?

आपको बता दें कि मार्च 2026 में ओला इलेक्ट्रिक (Ola Electric) की बिक्री में जबरदस्त उछाल देखा गया है। कंपनी की बिक्री में 150% से ज्यादा की वृद्धि देखने को मिली है। पिछले महीने कंपनी की 10,117 गाड़ियां बिकीं। इस बढ़ोतरी का मुख्य कारण सर्विस ऑपरेशन्स में सुधार है। इसके चलते कंपनी को पिछले महीने के आखिरी में हर दिन 1,000 से ज्यादा ऑर्डर मिला है।

इस तेजी के पीछे कंपनी की हालिया घोषणाएं और EV सेक्टर में बढ़ती उम्मीदें बड़ी वजह मानी जा रही हैं। खासकर कंपनी की नई बैटरी टेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन अपडेट ने बाजार में पॉजिटिव सेंटिमेंट बनाया है। इसके अलावा पहले आई भारी गिरावट के बाद इस स्टॉक में बाउंस बैक की स्थिति भी देखने को मिल रही है, जिससे ट्रेडर्स और शॉर्ट टर्म निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ी है।

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हालांकि, यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि इतनी तेज रैली के बाद स्टॉक में उतार-चढ़ाव (volatility) बढ़ सकता है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इस तरह की तेजी के बाद मुनाफावसूली भी देखने को मिल सकती है। ओला इलेक्ट्रिक का यह प्रदर्शन दिखाता है कि सही खबर और बाजार के मूड के साथ स्टॉक कितनी तेजी से ऊपर जा सकता है। लेकिन, निवेशकों को हमेशा जोखिम को ध्यान में रखते हुए ही फैसला लेना चाहिए।

डिस्क्लेमर:- यह जानकारी केवल सामान्य सूचना और शिक्षा के उद्देश्य से दी गई है। इसमें दिए गए विचार, आंकड़े और विश्लेषण निवेश सलाह नहीं हैं। शेयर बाजार में निवेश जोखिम के अधीन होता है, इसलिए किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य लें। किसी भी लाभ या हानि के लिए लेखक या प्लेटफॉर्म (Live Hindustan) जिम्मेदार नहीं होगा।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। सर्वेश्वर बिजनेस और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की खबरों, रिव्यू और गहराई से किए गए एनालिसिस के लिए जाने जाते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 7 साल से अधिक का अनुभव है, जिसमें उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ और समझ के जरिए एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल की और वर्ष 2019 में ईटीवी भारत के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया, जहां उन्होंने अपनी लेखन शैली और विश्लेषण क्षमता को और निखारा।

उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।

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