₹877 करोड़ के फंड जुटाने की खबर ने ओला इलेक्ट्रिक के शेयरों में फूंकी जान

Ola Electric share price: 877.64 करोड़ के फंड जुटाने की खबर ने आज ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के शेयरों में जान फूंक दी। अचानक इन शेयरों की रफ्तार बढ़ गई और बुधवार के कारोबार में 4 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की। यह उछाल कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली इकाई, ओला इलेक्ट्रिक टेक्नोलाॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (OET) द्वारा धन जुटाने के एक प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने के बाद आया।

फंड जुटाने का प्रस्ताव

कंपनी ने एक स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि OET के बोर्ड और शेयरधारकों ने समूह की ही एक अन्य सहायक कंपनी, ओला सेल टेक्नोलाॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को प्राथमिकता के आधार पर 87.76 करोड़ Preference शेयर जारी करने की मंजूरी दे दी है। ये 'ऑप्शनली कन्वर्टिबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स' 10 रुपये प्रत्येक फेस वैल्यू के होंगे, जिनका कुल मूल्य 877.64 करोड़ रुपये होगा। कंपनी ने यह भी कहा कि आवंटन "एक या अधिक किस्तों" में प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू किया जाएगा।

शेयरों का प्रदर्शन

बुधवार को ओला इलेक्ट्रिक के शेयर 3.9 प्रतिशत तक चढ़कर BSE पर 58.87 रुपये के दिन के उच्चस्तर तक पहुंच गए। सुबह 9:42 बजे तक, शेयर का मूल्य 1.91 प्रतिशत की बढ़त के साथ 57.74 रुपये पर कारोबार हो रहा था, जिससे कंपनी का बाजार पूंजीकरण 25,516 करोड़ रुपये हो गया। यह शेयर अपने 52-सप्ताह के निचले स्तर 39.58 रुपये से अभी लगभग 45 प्रतिशत ऊपर कारोबार कर रहा है।

तकनीकी संकेतक

तकनीकी दृष्टिकोण से शेयर का रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) 53.4 पर है, जबकि मनी फ्लो इंडेक्स (MFI) 38.9 पर है, और दोनों ही मिड रेंज में हैं। शेयर में एक-वर्षीय बीटा 1.4 होने के साथ बहुत उच्च अस्थिरता देखी गई है। मूविंग एवरेज के मोर्चे पर, ओला इलेक्ट्रिक अपने शॉर्ट और लॉन्ग टर्म औसतों से ऊपर मजबूती से कारोबार कर रहा है।