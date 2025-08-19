Ola Electric shares rose 10 percent intra day what reason behind know here 52 वीक लो से रिकवरी मोड में चल रहा शेयर, इंट्रा-डे में 10% उछाल, भाव ₹50 से कम, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Ola Electric shares rose 10 percent intra day what reason behind know here

52 वीक लो से रिकवरी मोड में चल रहा शेयर, इंट्रा-डे में 10% उछाल, भाव ₹50 से कम

Ola Electric share: पिछले एक साल में इस शेयर में 69% की गिरावट आई है और 2025 तक यह 48% नीचे है। बीते जुलाई महीने में शेयर ने अपने ऑल टाइम लो 39.58 को टच किया था। इस लिहाज से अभी शेयर रिकवरी मोड में है।

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तानTue, 19 Aug 2025 02:50 PM
share Share
Follow Us on
52 वीक लो से रिकवरी मोड में चल रहा शेयर, इंट्रा-डे में 10% उछाल, भाव ₹50 से कम

Ola Electric share: शेयर बाजार में एक बार फिर रौनक है। इस माहौल के बीच कुछ चर्चित शेयरों में भी हलचल है। ऐसा ही एक शेयर ओला इलेक्ट्रिक लिमिटेड का है। इस कंपनी के शेयर मंगलवार को करीब 41.21 रुपये की पिछली क्लोजिंग के मुकाबले 10 पर्सेंट उछलकर 45.70 रुपये तक पहुंच गए। वहीं, कुछ ही देर में शेयर मुनाफावसूली की वजह से 45 रुपये के नीचे कारोबार करने लगे। हालांकि, इस दौरान शेयर ग्रीन जोन में ही रहे। बता दें कि शेयर के 52 हफ्ते का हाई और लो क्रमश:157.53 रुपये और 39.58 रुपये है। पिछले एक साल में इस शेयर में 69% की गिरावट आई है और 2025 तक यह 48% नीचे है। बीते जुलाई महीने में शेयर ने अपने ऑल टाइम लो 39.58 को टच किया था। इस लिहाज से अभी शेयर रिकवरी मोड में है। अब मंगलवार को शेयर में तेजी की क्या वजह है, आइए इसको समझ लेते हैं।

क्या है शेयर में तेजी की वजह

दरअसल, ओला इलेक्ट्रिक के संस्थापक भाविश अग्रवाल द्वारा भारत के प्रतिस्पर्धी इलेक्ट्रिक दोपहिया बाजार में बाजार हिस्सेदारी फिर से हासिल करने और प्रॉफिट में सुधार लाने के लिए एक आक्रामक रणनीति के बारे में जानकारी दी गई है। अग्रवाल ने मनीकंट्रोल से बात करते हुए कहा कि ओला इलेक्ट्रिक भारत के दोपहिया ईवी सेगमेंट में 25-30% बाजार हिस्सेदारी हासिल करने की उम्मीद कर रही है, जिसे वर्टिकल इंटीग्रेशन, टेक्नो अपग्रेडेशन और उत्पाद विस्तार का समर्थन प्राप्त है। उन्होंने कहा- दोपहिया ईवी के लिए हमारा टारगेटेड मार्केट हिस्सा लगभग 25-30 प्रतिशत है और मार्जिन भी बहुत ज्यादा है, इसलिए हमें विश्वास है कि हम फिर से सही राह पर हैं। ओला का जलवा अभी भी कायम है। कंपनी का मार्केट शेयर जुलाई महीने में 17.35% था। यह एक साल पहले की इसी अवधि 38.83% के मुकाबले कम है। रजिस्ट्रेशन में भी गिरावट आई है। जुलाई 2025 में रजिस्ट्रेशन 17,848 यूनिट का था जो एक साल पहले की इसी अवधि में 41,802 यूनिट रहा।

कंपनी का राजस्व

ओला इलेक्ट्रिक का राजस्व तिमाही आधार पर अप्रैल-जून में 35.5 प्रतिशत बढ़कर 828 करोड़ रुपये हो गया। जनवरी-मार्च तिमाही में यह 611 करोड़ रुपये रहा था। कंपनी का परिचालन व्यय अब 150 करोड़ रुपये प्रति माह है और वित्त वर्ष 2025-26 तक इसे घटाकर 130 करोड़ रुपये प्रति माह करने का लक्ष्य है।

Business News
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।