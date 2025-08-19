52 वीक लो से रिकवरी मोड में चल रहा शेयर, इंट्रा-डे में 10% उछाल, भाव ₹50 से कम

Ola Electric share: पिछले एक साल में इस शेयर में 69% की गिरावट आई है और 2025 तक यह 48% नीचे है। बीते जुलाई महीने में शेयर ने अपने ऑल टाइम लो 39.58 को टच किया था। इस लिहाज से अभी शेयर रिकवरी मोड में है।

Ola Electric share: शेयर बाजार में एक बार फिर रौनक है। इस माहौल के बीच कुछ चर्चित शेयरों में भी हलचल है। ऐसा ही एक शेयर ओला इलेक्ट्रिक लिमिटेड का है। इस कंपनी के शेयर मंगलवार को करीब 41.21 रुपये की पिछली क्लोजिंग के मुकाबले 10 पर्सेंट उछलकर 45.70 रुपये तक पहुंच गए। वहीं, कुछ ही देर में शेयर मुनाफावसूली की वजह से 45 रुपये के नीचे कारोबार करने लगे। हालांकि, इस दौरान शेयर ग्रीन जोन में ही रहे। बता दें कि शेयर के 52 हफ्ते का हाई और लो क्रमश:157.53 रुपये और 39.58 रुपये है। पिछले एक साल में इस शेयर में 69% की गिरावट आई है और 2025 तक यह 48% नीचे है। बीते जुलाई महीने में शेयर ने अपने ऑल टाइम लो 39.58 को टच किया था। इस लिहाज से अभी शेयर रिकवरी मोड में है। अब मंगलवार को शेयर में तेजी की क्या वजह है, आइए इसको समझ लेते हैं।

क्या है शेयर में तेजी की वजह दरअसल, ओला इलेक्ट्रिक के संस्थापक भाविश अग्रवाल द्वारा भारत के प्रतिस्पर्धी इलेक्ट्रिक दोपहिया बाजार में बाजार हिस्सेदारी फिर से हासिल करने और प्रॉफिट में सुधार लाने के लिए एक आक्रामक रणनीति के बारे में जानकारी दी गई है। अग्रवाल ने मनीकंट्रोल से बात करते हुए कहा कि ओला इलेक्ट्रिक भारत के दोपहिया ईवी सेगमेंट में 25-30% बाजार हिस्सेदारी हासिल करने की उम्मीद कर रही है, जिसे वर्टिकल इंटीग्रेशन, टेक्नो अपग्रेडेशन और उत्पाद विस्तार का समर्थन प्राप्त है। उन्होंने कहा- दोपहिया ईवी के लिए हमारा टारगेटेड मार्केट हिस्सा लगभग 25-30 प्रतिशत है और मार्जिन भी बहुत ज्यादा है, इसलिए हमें विश्वास है कि हम फिर से सही राह पर हैं। ओला का जलवा अभी भी कायम है। कंपनी का मार्केट शेयर जुलाई महीने में 17.35% था। यह एक साल पहले की इसी अवधि 38.83% के मुकाबले कम है। रजिस्ट्रेशन में भी गिरावट आई है। जुलाई 2025 में रजिस्ट्रेशन 17,848 यूनिट का था जो एक साल पहले की इसी अवधि में 41,802 यूनिट रहा।