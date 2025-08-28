Ola Electric Shares rallied over 9 percent jumped 15 Percent in 2 days after PLI Certification for Gen 3 Scooters 55 रुपये के पार ओला इलेक्ट्रिक के शेयर, दो दिन में 15% उछला दाम, जेन 3 स्कूटर्स को मिला PLI सर्टिफिकेशन, Business Hindi News - Hindustan
55 रुपये के पार ओला इलेक्ट्रिक के शेयर, दो दिन में 15% उछला दाम, जेन 3 स्कूटर्स को मिला PLI सर्टिफिकेशन

ओला इलेक्ट्रिक के शेयर गुरुवार को 9% से अधिक चढ़कर 56.05 रुपये पर पहुंच गए हैं। दो दिन में कंपनी के शेयर 15% चढ़े हैं। ओला इलेक्ट्रिक ने बताया है कि उसके जेनरेशन 3 स्कूटर पोर्टफोलियो को प्रॉडक्शन लिंक्ड इनसेंटिव सर्टिफिकेशन मिला है।

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तानThu, 28 Aug 2025 01:52 PM
कमजोर बाजार में भी ओला इलेक्ट्रिक के शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। ओला इलेक्ट्रिक के शेयर गुरुवार को BSE में 9 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 56.05 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयरों में लगातार तीसरे दिन तेजी है। इधर, दो दिन में कंपनी के शेयर 15 पर्सेंट चढ़ गए हैं। ओला इलेक्ट्रिक ने बताया है कि उसके जेनरेशन 3 स्कूटर पोर्टफोलियो को प्रॉडक्शन लिंक्ड इनसेंटिव (PLI) सर्टिफिकेशन मिला है, इसी के बाद कंपनी के शेयरों में तेजी देखने को मिल रही है।

52 हफ्ते के निचले स्तर से शेयरों में 41% का सुधार
ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के शेयर अपने 52 हफ्ते के निचले स्तर से करीब 41 पर्सेंट चढ़ गए हैं। कंपनी के शेयर एक महीने से थोड़ा पहले 39.6 रुपये के स्तर पर थे। ओला इलेक्ट्रिक ने एक्सचेंज फाइलिंग के जरिए बताया है कि उसे ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स सेक्टर के लिए PLI स्कीम के तहत एलिजिबिलिटी एसेसमेंट रिक्वॉयरमेंट्स के साथ सर्टिफिकेशन फॉर कंप्लायंस मिल गया है, यह जेनरेशन 3 स्कूटर पोर्टफोलियो के लिए है। सभी सात Ola S1 जेन 3 स्कूटर्स के लिए यह सर्टिफिकेशन हेवी इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री के तहत आने वाले ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ARAI) ने दिया है।

जेन 2 और जेन 3 स्कूटर पोर्टफोलियो अब PLI सर्टिफाइड
ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ने बताया है कि उसका जेनरेशन 2 और जेनरेशन 3 स्कूटर पोर्टफोलियो अब पीएलआई सर्टिफाइड है। कंपनी के जेनरेशन 3 पोर्टफोलियो में S1 Pro 3 kWh, S1 Pro 4 kWh, S1 Pro+ 4 kWh, S1 X 2 kWh, S1 X 3 kWh, S1 X 4 kWh और S1 X+ 4 kWh शामिल हैं। कंपनी की मौजूदा सेल्स में इनकी बड़ी हिस्सेदारी है। कंपनी ने कहा है कि यह सर्टिफिकेशन वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही से उसकी प्रॉफिटैबिलिटी को बढ़ाएगा।

IPO में 76 रुपये था कंपनी के शेयर का दाम
ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का आईपीओ 2 अगस्त 2024 को आया था। आईपीओ में कंपनी के शेयर का दाम 76 रुपये था। कंपनी का आईपीओ टोटल 4.45 गुना सब्सक्राइब हुआ था। कंपनी के शेयर 9 अगस्त 2024 को बीएसई में 75.99 रुपये पर लिस्ट हुए और लिस्टिंग वाले ही दिन कंपनी के शेयर उछलकर 91.18 रुपये पर बंद हुए। ओला इलेक्ट्रिक के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 131 रुपये है।

