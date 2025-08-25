Ola Electric shares price jumped 4 7 percent after niti aayog news came ओला इलेक्ट्रिक शेयरों की कीमतों में 4.7% की तेजी, नीति आयोग से जुड़ी खबर का असर, Business Hindi News - Hindustan
ओला इलेक्ट्रिक शेयरों की कीमतों में 4.7% की तेजी, नीति आयोग से जुड़ी खबर का असर

Ola Electric shares price: सोमवार को ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के शेयरों की कीमतों में तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों का भाव 4.7 प्रतिशत की उछाल के बाद 49.40 रुपये के लेवल पर पहुंच गया।

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तानMon, 25 Aug 2025 11:47 AM
Ola Electric shares price: सोमवार को ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के शेयरों की कीमतों में तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों का भाव 4.7 प्रतिशत की उछाल के बाद 49.40 रुपये के लेवल पर पहुंच गया। इस तेजी के पीछे की वजह नीति आयोग से जुड़ी एक रिपोर्ट है। हिंदू बिजनेस लाइन की रिपोर्ट के अनुसार नीति आयोग टू-व्हीलर्स बनाने वाली कंपनियों के साथ एक हाई लेवल मीटिंग करने जा रही है।

रिपोर्ट के अनुसार नीति आयोग के अधिकारी हीरोमोटो कॉर्प, बाजाज ऑटो, टीवीएस मोटर, ओला इलेक्ट्रिक, एथर और रेवोल्ट के एक्जिक्यूटिव के साथ मीटिंग करने जा रहे हैं। इस मीटिंग में इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल को कैसे बढ़ावा दी जाए इस पर चर्चा की जाएगी। मौजूदा समय में टू-व्हीलर्स मार्केट का एक तिहाई स्कूटर्स के पास है। वहीं, ईवी इस कैटगरी में 15 प्रतिशत होल्ड कर रही है। सरकार का अनुमान है कि 2030 तक इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की बिक्री 80 प्रतिशत पहुंच सकती है। वहीं, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स के पास सिर्फ 10 प्रतिशत हिस्सा रहेगा। वहीं, दोनों को मिलाकर इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स के पास 36 प्रतिशत हिस्सेदारी रह सकती है। जोकि सरकार के अनुमान से काफी कम है।

सरकार का यह फैसला बढ़ा सकता है ईवी सेक्टर की मुश्किलें

पीएम मोदी ने इस बार लाल किले से ऐलान किया था कि इस दिवाली पर कई सामानों की जीएसटी कम हो जाएगी। जिसके बाद से इस बात की चर्चा जोरों पर है कि कार पर लगने वाले 28 प्रतिशत जीएसटी को घटाकर 18 प्रतिशत किया जाएगा। ऑटो इंडस्ट्री पर नजर रखने वाले एक्सपर्ट्स के अनुसार अगर यह फैसला होता है तो इसका असर ईवी सेक्टर पर पड़ेगा। क्योंकि जीएसटी में कटौती की वजह से पेट्रोल-डीजल की गाड़ियों और ईवी की गाड़ियों की कीमतों में कम फासला रह जाएगा।

जून तिमाही ओला के लिए अच्छी नहीं रही थी। इस दौरान कंपनी का नेट लॉस 428 करोड़ रुपये रहा था। जोकि सालाना आधार पर 23 प्रतिशत अधिक है। कंपनी का EBITDA लॉस जून क्वार्टर के दौरान 237 करोड़ रुपये रहा था।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

