रॉकेट बने ओला इलेक्ट्रिक के शेयर, बाजार में बढ़ा कंपनी का दबदबा, 10 सेशन में 30% उछले शेयर

संक्षेप: ओला इलेक्ट्रिक के शेयर शुक्रवार को 9% से अधिक के उछाल के साथ 40.91 रुपये पर बंद हुए हैं। नए साल में कंपनी के शेयरों की शानदार शुरुआत हुई है, दो दिन में शेयर 12% से ज्यादा चढ़ गए हैं। 10 ट्रेडिंग सेशंस में ओला इलेक्ट्रिक के शेयरों में 30% से अधिक की तेजी आई है।

इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बनाने वाली कंपनी ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के शेयरों में शुक्रवार को रॉकेट सी तेजी आई है। ओला इलेक्ट्रिक के शेयर शुक्रवार को BSE में 9 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 40.91 रुपये पर बंद हुए हैं। नए साल में ओला इलेक्ट्रिक के शेयरों की शानदार शुरुआत हुई है, दो दिन में कंपनी के शेयर 12 पर्सेंट से ज्यादा चढ़ गए हैं। वहीं, पिछले 10 ट्रेडिंग सेशंस में ओला इलेक्ट्रिक के शेयरों में 30 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है।

इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर मार्केट में बढ़ा कंपनी का दबदबा

ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी (Ola Electric Mobility) ने एक्सचेंज फाइलिंग में घोषणा की है कि इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर मार्केट में उसकी बाजार हिस्सेदारी (मार्केट शेयर) में सुधार आया है। दिसंबर 2025 में कंपनी का मार्केट शेयर बढ़कर 9.3 पर्सेंट रहा है। VAHAN डेटा के मुताबिक, कंपनी ने 9020 यूनिट्स रजिस्टर्ड की हैं। पिछले साल नवंबर में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर मार्केट में कंपनी की बाजार हिस्सेदारी 7.2 पर्सेंट थी। पिछले महीने दिसंबर के आधे हिस्से में कंपनी का मार्केट शेयर बढ़कर करीब 12 पर्सेंट पहुंच गया।

एक साल में 51% से ज्यादा लुढ़क गए हैं ओला के शेयर

ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के शेयर पिछले एक साल में 51 पर्सेंट से अधिक टूट गए हैं। इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बनाने वाली कंपनी के शेयर 2 जनवरी 2025 को 84.71 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 2 जनवरी 2026 को BSE में 40.91 रुपये पर बंद हुए हैं। पिछले 4 महीने में कंपनी के शेयरों में 40 पर्सेंट से अधिक की गिरावट आई है। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 88.55 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 30.79 रुपये है।