रॉकेट बना ओला का शेयर, 10% उछल गए दाम, मालिक ने छुड़ाए गिरवी रखे सारे शेयर

संक्षेप:

ओला इलेक्ट्रिक के शेयर शुक्रवार को BSE में 10% उछलकर 34.40 रुपये पर जा पहुंचे हैं। ओला इलेक्ट्रिक के फाउंडर भाविश अग्रवाल ने 3 दिन में 324 करोड़ रुपये के शेयर बेचे हैं और प्रमोटर की तरफ से पहले गिरवी रखे गए शेयर छुड़ा लिए हैं।

Dec 19, 2025 12:07 pm ISTVishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के शेयर शुक्रवार को रॉकेट बन गए हैं। ओला इलेक्ट्रिक के शेयर शुक्रवार को BSE में 10 पर्सेंट उछलकर 34.40 रुपये पर जा पहुंचे हैं। कंपनी के शेयर पिछले कुछ समय से लगातार दबाव में हैं और अब उनमें तूफानी तेजी देखने को मिली है। ओला इलेक्ट्रिक के फाउंडर और प्रमोटर भाविश अग्रवाल ने तीन दिन का स्टेक सेल (हिस्सेदारी बेचना) पूरा कर लिया है। भाविश अग्रवाल ने 3 दिन में 324 करोड़ रुपये के शेयर बेचे हैं और प्रमोटर की तरफ से पहले गिरवी रखे गए शेयर छुड़ा लिए हैं।

क्या है डीटेल
कंपनी ने कहा है, 'ओला इलेक्ट्रिक कन्फर्म करती है कि प्रमोटर ने अपनी पर्सनल शेयरहोल्डिंग के एक छोटे हिस्से का वन-टाइम और लिमिटेड मोनेटाइजेशन पूरा कर लिया है। यह ट्रांजैक्शन करीब 260 करोड़ रुपये के प्रमोटर-लेवल लोन को पूरी तरह से चुकाने और पहले गिरवी रखे गए पूरे 3.93 पर्सेंट शेयरों को छुड़ाने के लिए किया गया है, इससे सभी प्रमोटर प्लेज खत्म हो गई हैं।' इस ट्रांजैक्शन के बाद ओला इलेक्ट्रिक में प्रमोटर ग्रुप की 34.6 पर्सेंट हिस्सेदारी होगी। ओला इलेक्ट्रिक के फाउंडर भाविश अग्रवाल ने गुरुवार को बल्क डील के जरिए कंपनी के 2.83 करोड़ शेयर बेचे थे। भाविश अग्रवाल ने इससे पहले बुधवार और मंगलवार को क्रमश: कंपनी के 4.2 करोड़ शेयर और 2.6 करोड़ शेयर बेचे थे।

एक साल में 63% से ज्यादा टूट गए हैं ओला इलेक्ट्रिक के शेयर
ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के शेयर पिछले एक साल में 63 पर्सेंट से अधिक लुढ़क गए हैं। इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बनाने वाली कंपनी के शेयर 19 दिसंबर 2024 को 95.12 रुपये पर थे। ओला इलेक्ट्रिक के शेयर शुक्रवार 19 दिसंबर 2025 को BSE में 34.40 रुपये पर पहुंच गए हैं। इस साल अब तक ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के शेयरों में 60 पर्सेंट से अधिक की गिरावट देखने को मिली है। कंपनी के शेयर पिछले 6 महीने में 25 पर्सेंट के करीब टूटे हैं। ओला इलेक्ट्रिक के शेयर अब भी अपने IPO प्राइस से 50 पर्सेंट से ज्यादा नीचे हैं। IPO में ओला इलेक्ट्रिक के शेयर का दाम 76 रुपये था।

