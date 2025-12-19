रॉकेट बना ओला का शेयर, 10% उछल गए दाम, मालिक ने छुड़ाए गिरवी रखे सारे शेयर

संक्षेप: ओला इलेक्ट्रिक के शेयर शुक्रवार को BSE में 10% उछलकर 34.40 रुपये पर जा पहुंचे हैं। ओला इलेक्ट्रिक के फाउंडर भाविश अग्रवाल ने 3 दिन में 324 करोड़ रुपये के शेयर बेचे हैं और प्रमोटर की तरफ से पहले गिरवी रखे गए शेयर छुड़ा लिए हैं।

ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के शेयर शुक्रवार को रॉकेट बन गए हैं। ओला इलेक्ट्रिक के शेयर शुक्रवार को BSE में 10 पर्सेंट उछलकर 34.40 रुपये पर जा पहुंचे हैं। कंपनी के शेयर पिछले कुछ समय से लगातार दबाव में हैं और अब उनमें तूफानी तेजी देखने को मिली है। ओला इलेक्ट्रिक के फाउंडर और प्रमोटर भाविश अग्रवाल ने तीन दिन का स्टेक सेल (हिस्सेदारी बेचना) पूरा कर लिया है। भाविश अग्रवाल ने 3 दिन में 324 करोड़ रुपये के शेयर बेचे हैं और प्रमोटर की तरफ से पहले गिरवी रखे गए शेयर छुड़ा लिए हैं।

क्या है डीटेल

कंपनी ने कहा है, 'ओला इलेक्ट्रिक कन्फर्म करती है कि प्रमोटर ने अपनी पर्सनल शेयरहोल्डिंग के एक छोटे हिस्से का वन-टाइम और लिमिटेड मोनेटाइजेशन पूरा कर लिया है। यह ट्रांजैक्शन करीब 260 करोड़ रुपये के प्रमोटर-लेवल लोन को पूरी तरह से चुकाने और पहले गिरवी रखे गए पूरे 3.93 पर्सेंट शेयरों को छुड़ाने के लिए किया गया है, इससे सभी प्रमोटर प्लेज खत्म हो गई हैं।' इस ट्रांजैक्शन के बाद ओला इलेक्ट्रिक में प्रमोटर ग्रुप की 34.6 पर्सेंट हिस्सेदारी होगी। ओला इलेक्ट्रिक के फाउंडर भाविश अग्रवाल ने गुरुवार को बल्क डील के जरिए कंपनी के 2.83 करोड़ शेयर बेचे थे। भाविश अग्रवाल ने इससे पहले बुधवार और मंगलवार को क्रमश: कंपनी के 4.2 करोड़ शेयर और 2.6 करोड़ शेयर बेचे थे।