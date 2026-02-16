Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More

28 रुपये पर लुढ़क कर आ गया शेयर, 7% गिरा भाव, एक्सपर्ट ने कहा - बेच दो

Feb 16, 2026 01:15 pm ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Ola Electric shares: शेयर बाजार में तेजी के बीच ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के शेयरों की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों का भाव 7 प्रतिशत से अधिक आज सोमवार को टूट चुका है। इस स्टॉक के टारगेट प्राइस में भी भारी कटौती की गई है।

28 रुपये पर लुढ़क कर आ गया शेयर, 7% गिरा भाव, एक्सपर्ट ने कहा - बेच दो

Ola Electric shares: शेयर बाजार में तेजी के बीच ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के शेयरों की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों का भाव 7 प्रतिशत से अधिक आज सोमवार को टूट चुका है। इस स्टॉक के टारगेट प्राइस में भी भारी कटौती की गई है। ब्रोकरेज हाउस ने टारगेट प्राइस में 60 प्रतिशत की कटौती की है।

52 वीक लो लेवल पर पहुंच ओला का शेयर

बीएसई में ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का शेयर 30.01 रुपये के स्तर पर खुला था। दिन में 7 प्रतिशत की गिरावट के बाद यह 28.73 रुपये के स्तर पर आ गया। यह कंपनी का 52 वीक लो लेवल भी है। बीएसई में ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का 52 वीक हाई 71.24 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 12800 रुपये का है।

ये भी पढ़ें:इस मेनबोर्ड IPO की लिस्टिंग आज, GMP ने डराया, पहले दिन ही नुकसान के संकेत

क्या टारगेट प्राइस सेट किया गया है?

ब्रोकरेज हाउस Emkay Global ने Sell रेटिंग दी है। ब्रोकरेज हाउस की तरफ से पहले ओला इलेक्ट्रिक के शेयरों को खरीदने की सलाह दी गई थी। Emkay Global ने टारगेट प्राइस को 50 रुपये से घटाकर 20 रुपये प्रति शेयर कर दिया है। बता दें, कंपनी को रेवन्यू के मोर्चे पर झटका लगा है। जिसकी वजह से निवेशकों के साथ-साथ ब्रोकरेज हाउस का विश्वास कमजोर हुआ है।

ये भी पढ़ें:टाटा ग्रुप की इन दो कंपनियों में रिटेल निवेशकों ने घटाई हिस्सेदारी

कितना रहा घाटा

कंपनी का घाटा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। स्टॉक एक्सचेंज को दी जानकारी में इस कंपनी ने बताया है कि तीसरी तिमाही में 490 करोड़ रुपये का कुल घाटा हुआ था। वहीं, एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी का कुल घाटा 560 करोड़ रुपये हुआ था। सालाना आधार पर ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के रेवन्यू में 55 प्रतिशत की गिरावट की है। बता दें, तिमाही दर तिमाही के आधार पर ओला इलेक्ट्रिक के शेयरों की कीमतों में 32 प्रतिशत की गिरावट आई है।

कंपनी के वैल्यूएम में सालाना आधार पर 61 प्रतिशत और तिमाही दर तिमाही के आधार पर 38 प्रतिशत की गिरावट आई है।

ये भी पढ़ें:घरेलू शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों की वापसी, FPI ने डाले ₹19675 करोड़

ऑटो बिजनेस का रेवन्यू गिरा

ओला इलेक्ट्रिक ऑटो बिजनेस का रेवन्यू सालाना आधार पर 55 प्रतइिशत की गिरावट के बाद 467 करोड़ रुपये रहा है। वहीं, सेल का बिजनेस 3 करोड़ रुपये की तुलना में 9 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया है। बता दें, कंपनी का घटता मार्केट शेयर भी चिंता का सबब बना हुआ है। तीसरी तिमाही में ओला ने 32000 यूनिट की बिक्री की है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें। यहां प्रस्तुत एक्सपर्ट्स के विचार निजी है। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

और पढ़ें
Stock Crash Share Market Business News अन्य..
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,
;;;