Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

80% से ज्यादा टूट गया यह शेयर, 30 रुपये के नीचे पहुंचा दाम, अब स्टोर्स घटाएगी कंपनी

Feb 20, 2026 11:41 am ISTVishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

ओला इलेक्ट्रिक के शेयर अपने ऑल टाइम हाई लेवल से 80% से ज्यादा टूट गए हैं। कंपनी के शेयर 20 अगस्त 2024 को NSE पर 157.40 रुपये पर थे। ओला इलेक्ट्रिक के शेयर लुढ़कते हुए 20 फरवरी 2026 को 26.84 रुपये पर पहुंच गए हैं।

80% से ज्यादा टूट गया यह शेयर, 30 रुपये के नीचे पहुंचा दाम, अब स्टोर्स घटाएगी कंपनी

ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के शेयरों का बुरा हाल है। ओला इलेक्ट्रिक के शेयर शुक्रवार को अपने अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बनाने वाली कंपनी के शेयर शुक्रवार को BSE में 2 पर्सेंट से ज्यादा की गिरावट के साथ 26.84 रुपये पर जा पहुंचे हैं। ओला इलेक्ट्रिक के शेयर अपने ऑल टाइम हाई से 80 पर्सेंट से अधिक लुढ़क गए हैं। इस बीच, ओला इलेक्ट्रिक मार्च आखिर तक अपने फिजिकल स्टोर की संख्या घटाकर करीब 550 करने की तैयारी में है। यह बात इकनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट में कही गई है। बाजार हिस्सेदारी में तेज गिरावट और बढ़ती ऑपरेशनल चुनौतियों की वजह से कंपनी स्टोर काउंट घटा रही है। घटनाक्रम की जानकारी रखने वाले लोगों ने यह बताया है।

80% से ज्यादा लुढ़क गए हैं ओला इलेक्ट्रिक के शेयर
ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी (Ola Electric) के शेयर 20 अगस्त 2024 को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर 157.40 रुपये पर थे। यह ओला इलेक्ट्रिक के शेयरों का ऑल टाइम हाई लेवल है। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के शेयर लुढ़कते हुए 20 फरवरी 2026 को 26.84 रुपये पर पहुंच गए हैं। ऑल टाइम हाई से ओला इलेक्ट्रिक के शेयरों में 80 पर्सेंट से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है। पिछले एक साल में ओला इलेक्ट्रिक के शेयर करीब 57 पर्सेंट टूट गए हैं।

ये भी पढ़ें:विदेशी मालिक हो रहा कंपनी से बाहर, रॉकेट सा उड़े शेयर, ₹1000 के करीब पहुंचा दाम

5 महीने में 53% से अधिक टूट गए हैं ओला इलेक्ट्रिक के शेयर
ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी (Ola Electric Mobility) के शेयर पिछले 5 महीने में 53 पर्सेंट से ज्यादा लुढ़क गए हैं। कंपनी के शेयर 19 सितंबर 2025 को 57.67 रुपये पर थे। ओला इलेक्ट्रिक के शेयर 20 फरवरी 2026 को 26.84 रुपये पर जा पहुंचे हैं। अगर पिछले 6 महीने की बात करें तो कंपनी के शेयरों में 50 पर्सेंट के करीब गिरावट देखने को मिली है। पिछले एक महीने में ओला इलेक्ट्रिक के शेयर करीब 18 पर्सेंट टूट गए हैं। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 71.24 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 26.84 रुपये है। ओला इलेक्ट्रिक का मार्केट कैप शुक्रवार 20 फरवरी 2026 को 11,885 करोड़ रुपये के करीब पहुंच गया है।

ये भी पढ़ें:अमेरिका-ईरान में वॉर की आशंका से डिफेंस शेयरों को खरीदने की मची लूट
ये भी पढ़ें:कच्चे तेल में लगी आग, देखें दुनिया में सबसे सस्ता कहां मिल रहा पेट्रोल

IPO में 76 रुपये था ओला इलेक्ट्रिक के शेयर का दाम
ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का आईपीओ दांव लगाने के लिए 2 अगस्त 2024 को खुला था और यह 6 अगस्त तक ओपन रहा। ओला इलेक्ट्रिक के आईपीओ में शेयर का दाम 76 रुपये था। ओला इलेक्ट्रिक का आईपीओ टोटल 4.45 गुना सब्सक्राइब हुआ था। कंपनी के शेयर BSE में 75.99 रुपये पर लिस्ट हुए थे और लिस्टिंग वाले दिन ही उछाल के साथ 91.18 रुपये पर बंद हुए। ओला इलेक्ट्रिक के आईपीओ में आम निवेशक कम से कम 1 लॉट और अधिकतम 13 लॉट के लिए दांव लगा सकते थे।

Vishnu Soni

लेखक के बारे में

Vishnu Soni

विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। वह स्टॉक मार्केट, कॉरपोरेट, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है।

और पढ़ें
Business Latest News Share Market Ola Electric Scooter
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,