60% से ज्यादा टूट गए ओला इलेक्ट्रिक के शेयर, IPO के दाम से आधा हुआ शेयर

संक्षेप: ओला इलेक्ट्रिक के शेयरों के बुरे हाल हैं। कंपनी के शेयर अपने 52 हफ्ते के हाई लेवल से 60 पर्सेंट से अधिक लुढ़क गए हैं। वहीं, आईपीओ के दाम से कंपनी के शेयर आधे हो गए हैं। ओला इलेक्ट्रिक के शेयर बुधवार को 38.02 रुपये पर बंद हुए हैं।

ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के शेयरों के बुरे हाल हैं। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के शेयर बुधवार को BSE में 5 पर्सेंट की गिरावट के साथ 38.02 रुपये पर बंद हुए हैं। कंपनी के शेयर 52 हफ्ते के नए निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। कंपनी का मार्केट कैप भी 17,000 करोड़ रुपये के नीचे जा पहुंचा है। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के शेयर अपने 52 हफ्ते के हाई लेवल से 60 पर्सेंट से अधिक लुढ़क गए हैं। वहीं, IPO के दाम से ओला इलेक्ट्रिक का शेयर आधा हो गया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

52 हफ्ते के हाई लेवल से 60% से ज्यादा टूटा

ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी (Ola Electric Mobility) के शेयर 4 दिसंबर 2024 को 102.50 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर बुधवार 3 दिसंबर 2025 को 38.02 रुपये पर बंद हुए हैं। 52 हफ्ते के हाई लेवल से ओला इलेक्ट्रिक के शेयर 60 पर्सेंट से अधिक लुढ़क गए हैं। पिछले एक महीने में कंपनी के शेयर 25 पर्सेंट से ज्यादा टूट गए हैं। अगर पिछले 6 महीने की बात करें तो कंपनी के शेयरों में करीब 23 पर्सेंट की गिरावट देखने को मिली है। इस साल अब तक ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के शेयर 56 पर्सेंट टूट गए हैं।