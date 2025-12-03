60% से ज्यादा टूट गए ओला इलेक्ट्रिक के शेयर, IPO के दाम से आधा हुआ शेयर
ओला इलेक्ट्रिक के शेयरों के बुरे हाल हैं। कंपनी के शेयर अपने 52 हफ्ते के हाई लेवल से 60 पर्सेंट से अधिक लुढ़क गए हैं। वहीं, आईपीओ के दाम से कंपनी के शेयर आधे हो गए हैं। ओला इलेक्ट्रिक के शेयर बुधवार को 38.02 रुपये पर बंद हुए हैं।
ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के शेयरों के बुरे हाल हैं। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के शेयर बुधवार को BSE में 5 पर्सेंट की गिरावट के साथ 38.02 रुपये पर बंद हुए हैं। कंपनी के शेयर 52 हफ्ते के नए निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। कंपनी का मार्केट कैप भी 17,000 करोड़ रुपये के नीचे जा पहुंचा है। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के शेयर अपने 52 हफ्ते के हाई लेवल से 60 पर्सेंट से अधिक लुढ़क गए हैं। वहीं, IPO के दाम से ओला इलेक्ट्रिक का शेयर आधा हो गया है।
52 हफ्ते के हाई लेवल से 60% से ज्यादा टूटा
ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी (Ola Electric Mobility) के शेयर 4 दिसंबर 2024 को 102.50 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर बुधवार 3 दिसंबर 2025 को 38.02 रुपये पर बंद हुए हैं। 52 हफ्ते के हाई लेवल से ओला इलेक्ट्रिक के शेयर 60 पर्सेंट से अधिक लुढ़क गए हैं। पिछले एक महीने में कंपनी के शेयर 25 पर्सेंट से ज्यादा टूट गए हैं। अगर पिछले 6 महीने की बात करें तो कंपनी के शेयरों में करीब 23 पर्सेंट की गिरावट देखने को मिली है। इस साल अब तक ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के शेयर 56 पर्सेंट टूट गए हैं।
IPO में 76 रुपये था शेयर का दाम, अब 38.02 रुपये पर बंद हुए शेयर
ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी (Ola Electric Mobility) का आईपीओ दांव लगाने के लिए 2 अगस्त 2024 को खुला था। आईपीओ में कंपनी के शेयर का दाम 76 रुपये था। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के शेयर 3 दिसंबर 2025 को 38.02 रुपये पर बंद हुए हैं। 76 रुपये के IPO प्राइस के मुकाबले ओला इलेक्ट्रिक के शेयर 50 पर्सेंट टूट गए हैं। कंपनी के शेयर अपने आईपीओ के दाम से आधे हो गए हैं। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का आईपीओ टोटल 4.45 गुना सब्सक्राइब हुआ था। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशकों की कैटेगरी में 4.05 गुना दांव लगा था। कंपनी के शेयर BSE में लगभग फ्लैट लिस्ट हुए थे। हालांकि, लिस्टिंग वाले दिन कंपनी के शेयर उछाल के साथ 91.18 रुपये पर बंद हुए।