ओला के शेयरों का बुरा हाल, 65% से ज्यादा टूटे, लोन चुकाने के लिए मालिक ने बेचे हैं शेयर

संक्षेप: ओला इलेक्ट्रिक के शेयर बुधवार को BSE में 5% से अधिक टूटकर 32.68 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयर 52 हफ्ते के नए निचले स्तर पर जा पहुंचे हैं। कंपनी के शेयर 52 हफ्ते के हाई लेवल से 65% से अधिक टूट गए हैं।

ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के शेयरों का बुरा हाल है। ओला इलेक्ट्रिक के शेयर बुधवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 5 पर्सेंट से अधिक लुढ़ककर 32.68 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयर 52 हफ्ते के नए निचले स्तर पर जा पहुंचे हैं। ओला इलेक्ट्रिक के शेयर अपने 52 हफ्ते के हाई लेवल से 65 पर्सेंट से अधिक टूट गए हैं। ओला इलेक्ट्रिक के शेयर अपने IPO प्राइस से भी 50 पर्सेंट से ज्यादा लुढ़क गए हैं। ओला इलेक्ट्रिक के प्रमोटर भाविश अग्रवाल ने एक बल्क डील में कंपनी के 2.6 करोड़ से अधिक शेयर बेचे हैं।

65% से अधिक टूट गए कंपनी के शेयर

ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी (Ola Electric Mobility) के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 100.40 रुपये है। कंपनी के शेयर बुधवार 17 दिसंबर 2025 को BSE में 32.68 रुपये पर जा पहुंचे हैं। 52 हफ्ते के हाई से ओला इलेक्ट्रिक के शेयर 65 पर्सेंट से ज्यादा लुढ़क गए हैं। इस साल अब तक ओला इलेक्ट्रिक के शेयरों में 61 पर्सेंट से अधिक की गिरावट आई है। पिछले 6 महीने में कंपनी के शेयर 30 पर्सेंट से ज्यादा टूट गए हैं। वहीं, IPO प्राइस के मुकाबले कंपनी के शेयर 50 पर्सेंट से अधिक लुढ़क गए हैं। IPO में ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के शेयर का दाम 76 रुपये था। कंपनी के शेयर बुधवार को 33 रुपये के नीचे पहुंच गए हैं।