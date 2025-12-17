Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Ola Electric Shares cracked over 4 Percent today hits 52 week low dropped 65 percent
ओला के शेयरों का बुरा हाल, 65% से ज्यादा टूटे, लोन चुकाने के लिए मालिक ने बेचे हैं शेयर

ओला के शेयरों का बुरा हाल, 65% से ज्यादा टूटे, लोन चुकाने के लिए मालिक ने बेचे हैं शेयर

संक्षेप:

ओला इलेक्ट्रिक के शेयर बुधवार को BSE में 5% से अधिक टूटकर 32.68 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयर 52 हफ्ते के नए निचले स्तर पर जा पहुंचे हैं। कंपनी के शेयर 52 हफ्ते के हाई लेवल से 65% से अधिक टूट गए हैं।

Dec 17, 2025 04:08 pm ISTVishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के शेयरों का बुरा हाल है। ओला इलेक्ट्रिक के शेयर बुधवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 5 पर्सेंट से अधिक लुढ़ककर 32.68 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयर 52 हफ्ते के नए निचले स्तर पर जा पहुंचे हैं। ओला इलेक्ट्रिक के शेयर अपने 52 हफ्ते के हाई लेवल से 65 पर्सेंट से अधिक टूट गए हैं। ओला इलेक्ट्रिक के शेयर अपने IPO प्राइस से भी 50 पर्सेंट से ज्यादा लुढ़क गए हैं। ओला इलेक्ट्रिक के प्रमोटर भाविश अग्रवाल ने एक बल्क डील में कंपनी के 2.6 करोड़ से अधिक शेयर बेचे हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

65% से अधिक टूट गए कंपनी के शेयर
ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी (Ola Electric Mobility) के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 100.40 रुपये है। कंपनी के शेयर बुधवार 17 दिसंबर 2025 को BSE में 32.68 रुपये पर जा पहुंचे हैं। 52 हफ्ते के हाई से ओला इलेक्ट्रिक के शेयर 65 पर्सेंट से ज्यादा लुढ़क गए हैं। इस साल अब तक ओला इलेक्ट्रिक के शेयरों में 61 पर्सेंट से अधिक की गिरावट आई है। पिछले 6 महीने में कंपनी के शेयर 30 पर्सेंट से ज्यादा टूट गए हैं। वहीं, IPO प्राइस के मुकाबले कंपनी के शेयर 50 पर्सेंट से अधिक लुढ़क गए हैं। IPO में ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के शेयर का दाम 76 रुपये था। कंपनी के शेयर बुधवार को 33 रुपये के नीचे पहुंच गए हैं।

ये भी पढ़ें:बाजार में उतरते ही 755% चढ़ गया यह शेयर, पहले ही दिन मालामाल हुए निवेशक

मालिक ने बेचे हैं 2.6 करोड़ शेयर
ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी (Ola Electric Mobility) के प्रमोटर भाविश अग्रवाल ने एक बल्क डील के जरिए कंपनी के 2.6 करोड़ से ज्यादा शेयर बेचे हैं। प्रमोटर लोन चुकाने के लिए भाविश अग्रवाल ने यह शेयर बेचे हैं। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के शेयर 34.99 रुपये प्रति शेयर के दाम पर बेचे गए हैं। इस ट्रांजैक्शन की टोटल वैल्यू 92 करोड़ रुपये रही है। डिसक्लोजर्स के मुताबिक, 30 सितंबर 2025 तक इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर कंपनी में भाविश अग्रवाल की 30.02 पर्सेंट हिस्सेदारी थी, उनके पास 132 करोड़ से ज्यादा इक्विटी शेयर थे।

Vishnu Soni

लेखक के बारे में

Vishnu Soni
विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह शेयर बाजार, कॉरपोरेट्स, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। वह नवभारत टाइम्स, नेटवर्क 18 डिजिटल और इकनॉमिक टाइम्स हिंदी में काम कर चुके हैं। और पढ़ें
Business Latest News Share Market Ola Electric Scooter
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।