157 रुपये से टूटकर 25 रुपये पर आया दाम, 83% से ज्यादा लुढ़क गया यह शेयर

Ola Electric Share Price: ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के शेयर पिछले कुछ महीनों से दबाव में हैं। ओला इलेक्ट्रिक के शेयरों का बुरा हाल है। कंपनी के शेयर गुरुवार को BSE में टूटकर 25.17 रुपये पर पहुंच गए हैं। ओला इलेक्ट्रिक के शेयर अपने ऑल टाइम हाई से 83 पर्सेंट से अधिक लुढ़क गए हैं। ब्रोकरेज फर्म गोल्डमैन सैक्स ने अपने लेटेस्ट नोट में ओला इलेक्ट्रिक को डाउनग्रेड किया है। साथ ही, कंपनी के शेयरों का टारगेट प्राइस भी घटा दिया है। गोल्डमैन सैक्स ने ओला इलेक्ट्रिक को डाउनग्रेड करके 'न्यूट्रल' रेटिंग दी है। साथ ही, टारगेट प्राइस को 50 पर्सेंट घटा दिया है। गोल्डमैन सैक्स ने पहले कंपनी के शेयरों के लिए 52 रुपये का टारगेट प्राइस दिया था, जिसे अब 26 रुपये कर दिया है।

83% से ज्यादा टूट गए हैं ओला इलेक्ट्रिक के शेयर

इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बनाने वाली कंपनी ओला इलेक्ट्रिक के शेयर अपने ऑल टाइम हाई लेवल से 83 पर्सेंट से अधिक लुढ़क गए हैं। ओला इलेक्ट्रिक के शेयर 20 अगस्त 2024 को 157.53 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 26 फरवरी 2026 को लुढ़कते हुए 25.17 रुपये पर जा पहुंचे हैं। ओला इलेक्ट्रिक के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 24.81 रुपये है। कंपनी के शेयर 25 फरवरी को इस लेवल पर जा पहुंचे थे।

6 महीने में 50% से अधिक लुढ़क गए हैं ओला इलेक्ट्रिक के शेयर

ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी (Ola Electric) के शेयर पिछले 6 महीने में 50 पर्सेंट से ज्यादा टूट गए हैं। इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर कंपनी के शेयर 26 अगस्त 2025 को 50.80 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 26 फरवरी 2026 को 25.17 रुपये पर जा पहुंचे हैं। पिछले 3 महीने में ओला इलेक्ट्रिक के शेयरों में करीब 38 पर्सेंट की गिरावट देखने को मिली है। वहीं, पिछले एक महीने में कंपनी के शेयर 20 पर्सेंट से अधिक टूट गए हैं। पिछले एक साल में ओला इलेक्ट्रिक के शेयर 55 पर्सेंट से ज्यादा लुढ़क गए हैं।