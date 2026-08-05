Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

ओला की एक्सिस एनर्जी से बड़ी डील, रॉकेट सा उड़े शेयर, ₹40 रुपये के पार शेयर का दाम

By Vishnu Soni
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

मुख्य बातें

  • ओला इलेक्ट्रिक के शेयर BSE में 9% से ज्यादा चढ़कर 42.55 रुपये पर पहुंच गए हैं
  • ओला इलेक्ट्रिक ने 20 GWh तक बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स डिप्लॉय करने के लिए एक्सिस एनर्जी के साथ एक समझौता किया है
Ola Electric
ओला इलेक्ट्रिक के शेयर 5 महीने में 100% से अधिक उछल गए हैं।

इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बनाने वाली कंपनी ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के शेयरों में तूफानी तेजी आई है। ओला इलेक्ट्रिक के शेयर बुधवार को BSE में 9 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 42.55 रुपये पर पहुंच गए हैं। ओला इलेक्ट्रिक ने एक्सिस एनर्जी के साथ एक समझौते (MoU) पर दस्तखत किए हैं। इस समझौते के तहत कंपनी साल 2032 तक 20 GWh तक बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स (BESS) डिप्लॉय करेगी। ओला इलेक्ट्रिक के शेयरों में 5 महीने में 100 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है।

ओला महाशक्ति के लिए पहली बड़ी पार्टनरशिप
ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी (Ola Electric Mobility) के आगामी एनर्जी स्टोरेज प्लेटफॉर्म ओला महाशक्ति के लिए यह पहली बड़ी पार्टनरशिप है। ओला महाशक्ति कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और यूटिलिटी-स्केल एप्लीकेशंस के लिए है। कंपनी इस एनर्जी स्टोरेज प्लेटफॉर्म को 15 अगस्त 2026 को लॉन्च करेगी। एक्सिस एनर्जी (Axis Energy) देश की सबसे बड़ी स्टोरेज-बैक्ड रिन्यूएबल एनर्जी पाइपलाइन्स में से एक डिवेलप कर रही है। कंपनी को आंध्र प्रदेश और राजस्थान में 3750 MW से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स के लिए ग्रिड अप्रूवल्स मिल गई है। वहीं, और 3500 MW अंडर डिवेलपमेंट है।

ये भी पढ़ें:3 गुना से ज्यादा बढ़ा मुनाफा, फिर भी शेयर धड़ाम, 5 बोनस शेयर बांट चुकी है कंपनी

क्या बोले ओला के CMD
इस डिवेलपमेंट पर ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर भाविश अग्रवाल ने कहा है कि भारत को बड़े पैमाने पर एनर्जी स्टोरेज की जरूरत होगी और ओला की इंटीग्रेटेड सेल से लेकर सिस्टम प्लेटफॉर्म को सेफ्टी, परफॉर्मेंस और ओनरशिप कॉस्ट्स सभी मोर्चों पर एडवांटेज डिलीवर करने के लिए डिजाइन किया गया है। उन्होंने कहा कि एक्सिस एनर्जी कंपनी का पहला लॉर्ज स्केल पार्टनर है। अग्रवाल ने इस एग्रीमेंट को ओला महाशक्ति की क्षमताओं का शुरुआती प्रमाण बताया है।

ये भी पढ़ें:24 घंटे में आ रहा है टैक्स रिफंड फिर आपका क्यों अटक गया? कारणों को समझें

100% से ज्यादा उछल गए हैं कंपनी के शेयर
ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी (Ola Electric Mobility) के शेयर पिछले 5 महीने से कुछ ज्यादा समय में 100 पर्सेंट से अधिक चढ़ गए हैं। इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बनाने वाली इस कंपनी के शेयर 2 मार्च 2026 को 21.21 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 5 अगस्त 2026 को 42.55 रुपये पर जा पहुंचे हैं। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 71.24 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का निचला स्तर 21.21 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप बुधवार को 19,150 करोड़ रुपये के पार जा पहुंचा है। हालांकि, ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के शेयर अब भी अपने आईपीओ प्राइस से नीचे कारोबार कर रहे हैं। आईपीओ में कंपनी के शेयर का दाम 76 रुपये था। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का आईपीओ दांव लगाने के लिए 2 अगस्त 2024 को खुला था और यह 6 अगस्त तक ओपन रहा।

Vishnu Soni

लेखक के बारे में

Vishnu Soni

विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। वह शेयर बाजार, कॉरपोरेट, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। गैजेट्स और ऑटो रिव्यू में भी इनकी दिलचस्पी है। बिजनेस से जुड़ी खबरों में विष्णु हमेशा इस बात पर फोकस करते हैं कि वह पाठकों के 'काम की बात' वाला एंगल प्रमुखता से खबर में ला सकें, ताकि उनकी वित्तीय जागरूकता बढ़े। बिजनेस से जुड़ी खबरों में भाषा की सरलता और सहजता पर भी विष्णु का ध्यान हमेशा रहा है।

पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है। कुकिंग, ट्रेवलिंग, क्रिकेट देखने और खेलने में इनको मजा आता है। अपने वक्त का एक हिस्सा विष्णु ऐसे शेयरों को 'खोजने' में लगाते हैं, जो कि आगे चलकर अच्छा रिटर्न दें।

और पढ़ें
Business Latest News Share Market Ola Electric Scooter
बिजनेस न्यूज, आज के पेट्रोल और डीजल के दाम, शेयर बाजार की ताज़ा खबरें, आईटीआर न्यूज से जुड़ी जरूरी जानकारी पढ़ने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।