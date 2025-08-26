बाजार की भारी बिकवाली के बीच 6% चढ़ा यह स्टॉक, 2 हफ्ते में 28% की तेजी, भाव 60 रुपये कम

Ola Electric Share Price: बाजार में भारी बिकवाकी के बीच आज एक बार फिर से ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के शेयरों में तेजी देखने को मिली है। मंगलवार को यह स्टॉक बीएसई में 6 प्रतिशत से अधिक की तेजी हासिल करने में सफल रहा है।

Ola Electric Share Price: बाजार में भारी बिकवाकी के बीच आज एक बार फिर से ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के शेयरों में तेजी देखने को मिली है। मंगलवार को यह स्टॉक बीएसई में 6 प्रतिशत से अधिक की तेजी हासिल करने में सफल रहा है। इस उछाल के पीछे की वजह कंपनी को पीएलआई क्लेरिफिकेशन मिलना है।

ओला इलेक्ट्रिक को मिला पीएलआई क्लेलिफिकेशन कंपनी एक्सचेंज को दी जानकारी में कहा है कि उनके सभी सात S1 Gen 3 स्कूटर्स को पीएलआई क्लेरिफिकेशन मिल चुका है। कंपनी ने इसकी जानकारी 26 अगस्त को एक्सचेंज को दी है। कंपनी के नजरिए से यह क्लेरिफिकेश काफी जरूरी थी। ओला इलेक्ट्रिक के पूरे वैल्यूम्स का 56 प्रतिशत है। कंपनी ने एक्सचेंज को दी जानकारी में कहा है कि पीएलआई क्लेरिफिकेशन मिलने की वजह से वो 13 से 19 प्रतिशत के इंसेंटिव अपने सेल्स वैल्यू पर 2028 तक हासिल कर सकेंगे।

इस नए अप्रूवल के बाद अब ओला इलेक्ट्रिक के Gen 2 और Gen 3 के स्कूटर्स पीएलआई का फायदा उठा सकेंगे। बता दें, कंपनी के मौजूदा बिक्री का एक बड़ा हिस्सा Gen 3 पोर्टफोलियो से आता है।

6% उछला भाव ओला इलेक्ट्रिक के शेयर बीएसई में 48.54 रुपये के लेवल पर खुले थे। लेकिन दिन में इस स्टॉक का भाव 6 प्रतिशत से अधिक की तेजी के साथ 51.80 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गए। महज 2 हफ्ते में ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के शेयरों की कीमतों में 28 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, एक महीने में यह ईवी स्कूटर बेचने वाली कंपनी का शेयर 24 प्रतिशत चढ़ चुका है।

हालांकि, इस हालिया तेजी के बाद भी लॉन्ग टर्म निवेशकों का पोर्टफोलियो निगेटिव ही दिखा रहा है। बीते एक साल में ओला इलेक्ट्रिक के शेयरों की कीमतों में 59 प्रतिशत की गिरावट आई है।