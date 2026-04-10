बुरे हाल में था यह शेयर, 21 रुपये पहुंच गया था दाम, अब 85% से ज्यादा की तूफानी तेजी

इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बनाने वाली कंपनी ओला इलेक्ट्रिक के शेयर लुढ़कते हुए 2 मार्च 2026 को 21.21 रुपये पर जा पहुंचे थे। इस निचले स्तर से ओला इलेक्ट्रिक के शेयर 85 पर्सेंट से ज्यादा चढ़कर 39.50 रुपये पर जा पहुंचे हैं।

बुरे हाल में रहने के बाद ओला इलेक्ट्रिक के शेयर इन दिनों मार्केट में धमाल मचाए हुए हैं। ओला इलेक्ट्रिक के शेयर शुक्रवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 8 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 39.50 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयरों में गुरुवार को भी 20 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली थी। इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बनाने वाली इस कंपनी के शेयर 5 दिन में 31 पर्सेंट से अधिक चढ़ गए हैं। वहीं, 30 मार्च से लेकर अब तक कंपनी के शेयरों में 73 पर्सेंट से अधिक का उछाल आया है। अगर 52 हफ्ते के निचले स्तर से बात करें तो ओला इलेक्ट्रिक के शेयर 85 पर्सेंट से ज्यादा चढ़ गए हैं।

कंपनी के शेयर के थे बुरे हाल, 85% से ज्यादा गए थे टूट

ओला इलेक्ट्रिक के शेयर अपने ऑल टाइम हाई लेवल से 85 पर्सेंट से अधिक लुढ़क गए थे। कंपनी के शेयर 20 अगस्त 2024 को BSE में 157.53 रुपये पर थे। ओला इलेक्ट्रिक के शेयर लुढ़कते हुए 2 मार्च 2026 को 21.21 रुपये पर जा पहुंचे थे। हालांकि, 21.21 रुपये तक पहुंचने के बाद कंपनी के शेयरों ने जोरदार वापसी की है। इस लेवल से ओला इलेक्ट्रिक के शेयर 85 पर्सेंट से ज्यादा उछलकर 39.50 रुपये पर जा पहुंचे हैं। ओला इलेक्ट्रिक का मार्केट कैप भी शुक्रवार 10 अप्रैल को 17,200 करोड़ रुपये के पार जा पहुंचा है। पिछले एक महीने में ओला इलेक्ट्रिक के शेयरों में 65 पर्सेंट से अधिक का उछाल आया है।

कंपनी ने किया है बड़ा अनाउंसमेंट

ओला इलेक्ट्रिक (Ola Electric) ने पिछले दिनों अपने इन-हाउस डिवेलप्ड लिथियम आयरन फॉस्फेट (LFP) सेल की घोषणा की है। ओला इलेक्ट्रिक के फाउंडर भाविश अग्रवाल ने पिछले दिनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर घोषणा की है कि उनका इन-हाउस डिवेलप्ड लिथियम आयरन फॉस्फेट (LFP) सेल तैयार है। अग्रवाल ने बताया, 'यह हमारा 46100 फॉर्मेट सेल है, जो कि हमारे मौजूदा NMC सेल से बड़ा है। यह अगली तिमाही से हमारे प्रॉडक्ट्स में आने लगेगा।'

मार्च के आखिरी हफ्ते में हर दिन 1000 यूनिट्स से ज्यादा ऑर्डर

मार्च में ओला इलेक्ट्रिक का बिजनेस परफॉर्मेंस काफी मजबूत रहा है। मार्च के आखिरी हफ्ते में हर दिन के ऑर्डर 1,000 यूनिट्स से ज्यादा रहे हैं। मार्च में कंपनी के रजिस्ट्रेशंस मंथली बेसिस पर 150 पर्सेंट बढ़कर 10,117 यूनिट्स रहे हैं, जो कि फरवरी में 3973 यूनिट्स थे। ओला इलेक्ट्रिक ने बताया है कि उसकी बाजार हिस्सेदारी में वी-शेप्ड मंथली रिकवरी देखने को मिली है।