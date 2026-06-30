110% की तूफानी तेजी, दोगुना से ज्यादा बढ़ा यह शेयर, अभी 50 रुपये से कम है दाम

उतार-चढ़ाव भरे बाजार में मंगलवार को ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के शेयरों में तूफानी तेजी आई है। ओला इलेक्ट्रिक (Ola Electric) के शेयर मंगलवार को BSE में 10 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 44.95 रुपये पर जा पहुंचे हैं। पिछले 3 महीने में कंपनी के शेयरों में 93 पर्सेंट से ज्यादा की तेजी देखने को मिली है। वहीं, चार महीने से कम में कंपनी के शेयर दोगुने से ज्यादा बढ़ गए हैं। इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बनाने वाली इस कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 71.24 रुपये है। दिल्ली सरकार ने नई EV पॉलिसी को मंजूरी दी है, इससे भी ओला इलेक्ट्रिक समेत इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने वाली दूसरी कंपनियों को तगड़ा बूस्ट मिला है।

110% उछल गए हैं ओला इलेक्ट्रिक के शेयर

ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी (Ola Electric) के शेयर पिछले 4 महीने से कम में 110 पर्सेंट चढ़ गए हैं। कंपनी के शेयरों में यह तेजी 52 हफ्ते के निचले स्तर से देखने को मिली है। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के शेयर 2 मार्च 2026 को 21.21 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 30 जून 2026 को 44.95 रुपये पर जा पहुंचे हैं। ओला इलेक्ट्रिक का मार्केट कैप मंगलवार को 20,645 करोड़ रुपये के पार जा पहुंचा है। पिछले एक महीने में कंपनी के शेयरों में करीब 13 पर्सेंट की तेजी आई है।

ऑल टाइम हाई से अब भी 70% से ज्यादा नीचे हैं ओला इलेक्ट्रिक के शेयर

ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के शेयर अपने अब तक के उच्चतम स्तर (ऑल टाइम हाई लेवल) से 70 पर्सेंट से ज्यादा नीचे हैं। इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बनाने वाली इस कंपनी के शेयर 20 अगस्त 2024 को 157.53 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 30 जून 2026 को 44.95 रुपये पर कारोबार कर रहे हैं। वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही में ओला इलेक्ट्रिक का घाटा पहले से कम हुआ है। चौथी तिमाही में कंपनी का घाटा 42 पर्सेंट घटकर 500 करोड़ रुपये रहा है, जो कि एक साल पहले की समान अवधि में 870 करोड़ रुपये था।