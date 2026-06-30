Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

110% की तूफानी तेजी, दोगुना से ज्यादा बढ़ा यह शेयर, अभी 50 रुपये से कम है दाम

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

मुख्य बातें

  • इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बनाने वाली कंपनी ओला इलेक्ट्रिक के शेयर मंगलवार को 10% से ज्यादा उछलकर 44.95 रुपये पर पहुंच गए हैं
  • पिछले 4 महीने से कम में ओला इलेक्ट्रिक के शेयरों में 110 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है
110% की तूफानी तेजी, दोगुना से ज्यादा बढ़ा यह शेयर, अभी 50 रुपये से कम है दाम

उतार-चढ़ाव भरे बाजार में मंगलवार को ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के शेयरों में तूफानी तेजी आई है। ओला इलेक्ट्रिक (Ola Electric) के शेयर मंगलवार को BSE में 10 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 44.95 रुपये पर जा पहुंचे हैं। पिछले 3 महीने में कंपनी के शेयरों में 93 पर्सेंट से ज्यादा की तेजी देखने को मिली है। वहीं, चार महीने से कम में कंपनी के शेयर दोगुने से ज्यादा बढ़ गए हैं। इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बनाने वाली इस कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 71.24 रुपये है। दिल्ली सरकार ने नई EV पॉलिसी को मंजूरी दी है, इससे भी ओला इलेक्ट्रिक समेत इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने वाली दूसरी कंपनियों को तगड़ा बूस्ट मिला है।

110% उछल गए हैं ओला इलेक्ट्रिक के शेयर
ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी (Ola Electric) के शेयर पिछले 4 महीने से कम में 110 पर्सेंट चढ़ गए हैं। कंपनी के शेयरों में यह तेजी 52 हफ्ते के निचले स्तर से देखने को मिली है। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के शेयर 2 मार्च 2026 को 21.21 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 30 जून 2026 को 44.95 रुपये पर जा पहुंचे हैं। ओला इलेक्ट्रिक का मार्केट कैप मंगलवार को 20,645 करोड़ रुपये के पार जा पहुंचा है। पिछले एक महीने में कंपनी के शेयरों में करीब 13 पर्सेंट की तेजी आई है।

ये भी पढ़ें:50 रुपये से कम का यह शेयर कर रहा कमाल, 11वें दिन भी लगा अपर सर्किट, 70% उछला

ऑल टाइम हाई से अब भी 70% से ज्यादा नीचे हैं ओला इलेक्ट्रिक के शेयर
ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के शेयर अपने अब तक के उच्चतम स्तर (ऑल टाइम हाई लेवल) से 70 पर्सेंट से ज्यादा नीचे हैं। इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बनाने वाली इस कंपनी के शेयर 20 अगस्त 2024 को 157.53 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 30 जून 2026 को 44.95 रुपये पर कारोबार कर रहे हैं। वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही में ओला इलेक्ट्रिक का घाटा पहले से कम हुआ है। चौथी तिमाही में कंपनी का घाटा 42 पर्सेंट घटकर 500 करोड़ रुपये रहा है, जो कि एक साल पहले की समान अवधि में 870 करोड़ रुपये था।

ये भी पढ़ें:सोना गिरकर बड़े रिकॉर्ड बनाने की ओर, ₹1.40 लाख के करीब, चांदी ₹2.20 पर आई

अब भी IPO प्राइस से नीचे हैं कंपनी के शेयर
ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के आईपीओ में कंपनी के शेयर का दाम 76 रुपये था। कंपनी का आईपीओ दांव लगाने के लिए 2 अगस्त 2024 को खुला था और यह 6 अगस्त तक ओपन रहा। कंपनी का आईपीओ टोटल 4.26 गुना सब्सक्राइब हुआ था। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशकों की कैटेगरी में 3.86 गुना सब्सक्रिप्शन मिला था। वहीं, गैर संस्थागत निवेशकों या नॉन इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स (NII) का कोटा 2.39 गुना सब्सक्राइब हुआ। ओला इलेक्ट्रिक के आईपीओ में क्वॉलीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स कैटेगरी में 5.31 गुना दांव लगा।

Vishnu Soni

लेखक के बारे में

Vishnu Soni

विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। वह शेयर बाजार, कॉरपोरेट, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। गैजेट्स और ऑटो रिव्यू में भी इनकी दिलचस्पी है। बिजनेस से जुड़ी खबरों में विष्णु हमेशा इस बात पर फोकस करते हैं कि वह पाठकों के 'काम की बात' वाला एंगल प्रमुखता से खबर में ला सकें, ताकि उनकी वित्तीय जागरूकता बढ़े। बिजनेस से जुड़ी खबरों में भाषा की सरलता और सहजता पर भी विष्णु का ध्यान हमेशा रहा है।

पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है। कुकिंग, ट्रेवलिंग, क्रिकेट देखने और खेलने में इनको मजा आता है। अपने वक्त का एक हिस्सा विष्णु ऐसे शेयरों को 'खोजने' में लगाते हैं, जो कि आगे चलकर अच्छा रिटर्न दें।

और पढ़ें
Business Latest News Share Market Ola Electric Scooter
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,