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85% से ज्यादा टूट गया था यह शेयर, अब दो महीने से भी कम में 70% उछला शेयर का दाम

Apr 09, 2026 10:43 pm ISTVishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
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ओला इलेक्ट्रिक के शेयर अपने ऑल टाइम हाई से 85 पर्सेंट से अधिक टूट गए थे। कंपनी के शेयर 2 मार्च 2026 को 21.21 रुपये पर जा पहुंचे थे। इस लेवल से कंपनी के शेयरों में 70 पर्सेंट से अधिक की तेजी आई है।

85% से ज्यादा टूट गया था यह शेयर, अब दो महीने से भी कम में 70% उछला शेयर का दाम

85 पर्सेंट से ज्यादा लुढ़कने के बाद ओला इलेक्ट्रिक के शेयरों ने जबरदस्त वापसी की है। ओला इलेक्ट्रिक के शेयरों में पिछले कुछ दिन से तूफानी तेजी देखने को मिल रही है। इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बनाने वाली इस कंपनी के शेयर गुरुवार को BSE में 20 पर्सेंट के उछाल के साथ 36.34 रुपये पर बंद हुए हैं। कंपनी के शेयर टूटकर 2 मार्च 2026 को 21.21 रुपये पर जा पहुंचे थे और 52 हफ्ते का नया निचला स्तर बनाया था। ओला इलेक्ट्रिक के शेयर अब इस लेवल से 70 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 71.24 रुपये है।

ऑल टाइम हाई से 85% से ज्यादा टूट गए थे ओला इलेक्ट्रिक के शेयर
ओला इलेक्ट्रिक (Ola Electric) के शेयर पिछले कुछ महीनों से दबाव में रहे हैं। कंपनी के शेयर अपने अब तक के उच्चतम स्तर (ऑल टाइम हाई लेवल) से 85 पर्सेंट से अधिक लुढ़क गए थे। ओला इलेक्ट्रिक के शेयर 20 अगस्त 2024 को 157.40 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर लुढ़कते हुए 2 मार्च 2026 को 21.21 रुपये पर जा पहुंचे थे। ओला इलेक्ट्रिक के शेयर 9 अगस्त 2024 को बाजार में लिस्ट हुए थे। ओला इलेक्ट्रिक का मार्केट कैप गुरुवार 9 अप्रैल को 16000 करोड़ रुपये के पार जा पहुंचा है।

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5 दिन में 42% उछल गए हैं ओला इलेक्ट्रिक के शेयर
ओला इलेक्ट्रिक (Ola Electric) के शेयरों में पिछले 5 दिन में 42 पर्सेंट की तूफानी तेजी आई है। कंपनी के शेयर 2 अप्रैल 2026 को 25.59 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 9 अप्रैल 2026 को 36.34 रुपये पर जा पहुंचे हैं। अगर इस साल 30 मार्च से देखें तो ओला इलेक्ट्रिक के शेयरों में 59 पर्सेंट का उछाल देखने को मिला है। कंपनी के शेयर इस अवधि में 22.80 रुपये से 36 रुपये के पार जा पहुंचे हैं। पिछले एक महीने में ओला इलेक्ट्रिक के शेयरों में 56 पर्सेंट की तेजी आई है।

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IPO में 76 रुपये था कंपनी के शेयर का दाम
ओला इलेक्ट्रिक (Ola Electric) का आईपीओ दांव लगाने के लिए 2 अगस्त 2024 को खुला था और यह 6 अगस्त तक ओपन रहा। आईपीओ में कंपनी के शेयर का दाम 76 रुपये था। ओला इलेक्ट्रिक का आईपीओ टोटल 4.45 गुना सब्सक्राइब हुआ था। कंपनी के आईपीओ में रिटेल इनवेस्टर्स का कोटा 4.05 गुना सब्सक्राइब हुआ। वहीं, एंप्लॉयीज कैटेगरी में 12.38 गुना दांव लगा था। आईपीओ में गैर संस्थागत निवेशकों की कैटेगरी में 2.51 गुना दांव लगा।

Vishnu Soni

लेखक के बारे में

Vishnu Soni

विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। वह शेयर बाजार, कॉरपोरेट, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। गैजेट्स और ऑटो रिव्यू में भी इनकी दिलचस्पी है। बिजनेस से जुड़ी खबरों में विष्णु हमेशा इस बात पर फोकस करते हैं कि वह पाठकों के 'काम की बात' वाला एंगल प्रमुखता से खबर में ला सकें, ताकि उनकी वित्तीय जागरूकता बढ़े। बिजनेस से जुड़ी खबरों में भाषा की सरलता और सहजता पर भी विष्णु का ध्यान हमेशा रहा है।

पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है। कुकिंग, ट्रेवलिंग, क्रिकेट देखने और खेलने में इनको मजा आता है। अपने वक्त का एक हिस्सा विष्णु ऐसे शेयरों को 'खोजने' में लगाते हैं, जो कि आगे चलकर अच्छा रिटर्न दें।

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