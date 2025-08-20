ola electric share is 70 percent cheaper than its record high it has been rocketing for 2 days रिकॉर्ड हाई से 70% सस्ता है ओला इलेक्ट्रिक का शेयर, 2 दिन से बना हुआ है रॉकेट, Business Hindi News - Hindustan
रिकॉर्ड हाई से 70% सस्ता है ओला इलेक्ट्रिक का शेयर, 2 दिन से बना हुआ है रॉकेट

Ola Electric share: ओला इलेक्ट्रिक के शेयरों ने बुधवार, 20 अगस्त को एक बार फिर तेजी की रफ्तार पकड़ी। शेयर की कीमत में 14% से अधिक की जबरदस्त बढ़त देखने को मिली। यह उछाल मंगलवार को हुई 9% की बढ़त का ही सिलसिला था। पिछले 5 सत्रों में से 4 में कंपनी के शेयरों ने निवेशकों को मुनाफा दिया है।

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तानWed, 20 Aug 2025 11:31 AM
ओला इलेक्ट्रिक के शेयरों ने बुधवार, 20 अगस्त को एक बार फिर तेजी की रफ्तार पकड़ी। शेयर की कीमत में 14% से अधिक की जबरदस्त बढ़त देखने को मिली। यह उछाल मंगलवार को हुई 9% की बढ़त का ही सिलसिला था। पिछले पांच कारोबारी सत्रों में से चार में कंपनी के शेयरों ने निवेशकों को मुनाफा दिया है।

रिकॉर्ड हाई से अभी 70% से अधिक नीचे है शेयर

बुधवार सुबह 10:20 बजे तक Ola Electric के शेयर ₹51 प्रति शेयर के भाव पर थे, जो 13.7% की बढ़त दर्शाता है। यह कीमत इस साल जुलाई में मिले 52-हफ्ते के निचले स्तर ₹39.6 से लगभग 29% ऊपर है, हालांकि इस साल अब तक शेयर 40% नीचे है। दिलचस्प बात यह है कि 20 अगस्त का दिन ही पिछले साल वह दिन था जब कंपनी के शेयरों ने लिस्टिंग के बाद अपना रिकॉर्ड हाई ₹157 छुआ था। उस स्तर से अब भी शेयर 70% से अधिक नीचे है।

एक महीने में सबसे ज्यादा कारोबार

इस तेजी के पीछे एक बड़ा कारण ट्रेडिंग वॉल्यूम में आया उछाल भी है। मंगलवार के दिन Ola Electric के कुल 58 करोड़ शेयरों की खरीद-फरोख्त हुई, जो पिछले 20 दिनों के औसत वॉल्यूम 11 करोड़ शेयरों से कहीं अधिक है और पिछले एक महीने में सबसे ज्यादा है।

डिलीवरी वाली खरीदारी में भी रिकॉर्ड

सिर्फ शेयरों की खरीद-बिक्री ही नहीं, बल्कि असली डिलीवरी वाली खरीदारी (delivery-based buying) भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। बुधवार को कुल कारोबार हुए शेयरों में से 14.35 करोड़ शेयर डिलीवरी के लिए चिह्नित किए गए, जो पिछले दो महीने में सबसे अधिक है। इसका मतलब है कि कुल कारोबार के 24% शेयर निवेशकों ने अपने पोर्टफोलियो में रखे, जो एक मजबूत सकारात्मक संकेत माना जाता है।

निवेशकों का बदलता रुझान

जून महीने तक के आंकड़े दिखाते हैं कि विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) की कंपनी में हिस्सेदारी घटकर 34.7% रह गई है, जो पिछली तिमाही में 38% थी। वहीं दूसरी ओर, घरेलू निवेशकों (DIIs) की हिस्सेदारी बढ़कर 23.4% हो गई है, जो पिछली तिमाही में 20% थी। यह दर्शाता है कि घरेलू निवेशकों का कंपनी पर भरोसा बढ़ रहा है।

नुकसान में कमी, मुनाफे में सुधार

हालांकि, पिछले साल की इसी तिमाही की तुलना में कंपनी का प्रदर्शन कमजोर रहा, लेकिन पिछली तिमाही (मार्च 2024) के मुकाबले सुधार के संकेत नजर आए। कंपनी के नुकसान में कमी आई है और राजस्व में भी सुधार हुआ है।

कंपनी की सकल मार्जिन पिछली तिमाही के मुकाबले 1,100 आधार अंक और पिछले साल की तुलना में 740 आधार अंक बेहतर हुई है। जून तिमाही में यह मार्जिन 26% रहा। कंपनी का प्रबंधन पूरे साल के लिए इसे 35% से 40% के बीच रहने का अनुमान जता रहा है।

आगे की राह

कंपनी ने वित्त वर्ष 2026 (FY26) के लिए अपने राजस्व विकास का अनुमान -7% से 4% के दायरे में रखा है। साथ ही, कंपनी की ऑटो बिजनेस सेगमेंट से दूसरी तिमाही से EBITDA पॉजिटिव होने की उम्मीद है। कंपनी ने पूरे साल के लिए ऑटो EBITDA 5% से अधिक रहने का अनुमान लगाया है।

(डिस्‍क्‍लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। यहां सिर्फ शेयर के परफॉर्मेंस की जानकारी दी गई है, यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)

