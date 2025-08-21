ola electric share enthusiasm cooled down due to VAHAN data huge fall after 2 days of stormy rise VAHAN डेटा से ठंडा पड़ा ओला के शेयरों का जोश, 2 दिन की तूफानी तेजी के बाद भारी गिरावट, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़ola electric share enthusiasm cooled down due to VAHAN data huge fall after 2 days of stormy rise

VAHAN डेटा से ठंडा पड़ा ओला के शेयरों का जोश, 2 दिन की तूफानी तेजी के बाद भारी गिरावट

Ola electric share: ओला इलेक्ट्रिक के शेयरों में गुरुवार को 7% से अधिक की गिरावट देखने को मिली। पिछले दो दिन से ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के शेयरों में तूफानी तेजी थी, लेकिन VAHAN data ने आज इसका दम निकाल दिया।

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तानThu, 21 Aug 2025 01:25 PM
share Share
Follow Us on
VAHAN डेटा से ठंडा पड़ा ओला के शेयरों का जोश, 2 दिन की तूफानी तेजी के बाद भारी गिरावट

ओला इलेक्ट्रिक के शेयरों में गुरुवार को 7% से अधिक की गिरावट देखने को मिली। पिछले दो दिन से ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के शेयरों में तूफानी तेजी थी, लेकिन VAHAN data ने आज इसका दम निकाल दिया। इन आंकड़ों से पता चला है कि अगस्त महीने में ओला इलेक्ट्रिक की बिक्री उसके प्रतिद्वंद्वी अथर एनर्जी से पीछे है। 20 अगस्त तक ओला के 9,522 वाहन रजिस्टर हुए, जबकि अथर के 10,248 वाहन पंजीकृत हुए। अगर यही रुझान रहा तो ओला की बाजार हिस्सेदारी अपने प्रतिद्वंद्वी से कम हो जाएगी।

बता दें पिछले दो दिनों में शेयरों में 29% की तेजी थी और यह लगभग तीन महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गए थे। आज की गिरावट का मुख्य कारण वाहन रजिस्ट्रेशन के ताजा आंकड़े (VAHAN data) हैं।

जीएसटी में बदलाव की अनिश्चितता

यह कमजोर प्रदर्शन उस समय सामने आया है जब जीएसटी नीति को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले हफ्ते कहा था कि सरकार दिवाली तक कई वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी दरों को कम करने की योजना बना रही है।

इसमें छोटी कारों पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% करने का प्रस्ताव भी शामिल है। विश्लेषकों का मानना है कि अगर पेट्रोल-डीजल वाहनों पर जीएसटी कम होती है, तो इससे इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) की बिक्री पर नकारात्मक असर पड़ सकता है क्योंकि दोनों के बीच की कीमत का अंतर बढ़ जाएगा।

कंपनी के वित्तीय नतीजे

ओला इलेक्ट्रिक के पहली तिमाही के नतीजे पिछले साल की समान तिमाही के मुकाबले कमजोर रहे, लेकिन पिछली तिमाही के मुकाबले उनमें सुधार देखा गया। कंपनी ने घाटा कम किया है और राजस्व में सुधार हुआ है। कंपनी का लक्ष्य है कि इस साल उसका ऑटो व्यवसाय दूसरी तिमाही में EBITDA के स्तर पर profitable हो जाए। हालांकि, जून तिमाही में कंपनी को 428 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था।

बाजार का नजरिया

कुछ विश्लेषकों का मानना है कि निवेशक कंपनी की छोटी अवधि की उठा-पटक पर ध्यान न देकर उसकी लंबी अवधि की संभावनाओं पर फोकस कर रहे हैं। उनका कहना है कि ओला की जेन-4 प्लेटफॉर्म (इलेक्ट्रिक कार, रिक्शा और हल्के कॉमर्शियल वाहन) कंपनी की लंबी अवधि की रणनीति को मजबूत करती है।

(डिस्‍क्‍लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। यहां सिर्फ शेयर के परफॉर्मेंस की जानकारी दी गई है, यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)

Ola Electric Scooter Stocks Business Latest News अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।