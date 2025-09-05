धड़ाम हुए ओला के शेयर, 2 दिन में 12% लुढ़के, इस दिग्गज ने बेच दिए 9 करोड़ से ज्यादा शेयर
ओला इलेक्ट्रिक के शेयर शुक्रवार को 6% की गिरावट के साथ 60.70 रुपये पर कारोबार कर रहे हैं। कंपनी के शेयर 2 दिन में 12% लुढ़क गए हैं। सॉफ्टबैंक ने 15 जुलाई से 2 सितंबर 2025 के बीच ओला इलेक्ट्रिक के 9.49 करोड़ शेयर बेचे हैं।
ओला इलेक्ट्रिक के शेयरों में लगातार दूसरे दिन बिकवाली का दबाव देखने को मिल रहा है। ओला इलेक्ट्रिक के शेयर शुक्रवार को 6 पर्सेंट की गिरावट के साथ 60.70 रुपये पर कारोबार कर रहे हैं। कंपनी के शेयर 2 दिन में 12 पर्सेंट टूट गए हैं। सॉफ्टबैंक ग्रुप ने ओला इलेक्ट्रिक में अपना हिस्सा घटाया है। ओला इलेक्ट्रिक के शेयरों में पिछले एक महीने में 45 पर्सेंट से अधिक का उछाल देखने को मिला है। हालांकि, कंपनी के शेयर अब भी अपने आईपीओ प्राइस से नीचे हैं।
सॉफ्टबैंक ने बेच 9 करोड़ से ज्यादा शेयर
ओला इलेक्ट्रिक के दूसरे सबसे बड़े शेयरधारक सॉफ्टबैंक (SoftBank) ने इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाने वाली कंपनी में अपनी हिस्सेदारी 17.83 पर्सेंट से घटाकर 15.68 पर्सेंट कर ली है। सॉफ्टबैंक ने 15 जुलाई से 2 सितंबर 2025 के बीच 94.9 मिलियन शेयर (9.49 करोड़ शेयर) बेचे हैं। यह बात इकनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट में कही गई है। सॉफ्टबैंक ने किस दाम पर शेयर बेचे हैं, इसका खुलासा नहीं हुआ है। इसके अलावा, ओला इलेक्ट्रिक के दूसरे प्रमुख शेयरधारकों टाइगर ग्लोबल मैनेजमेंट, अल्फा वेब वेंचर्स, Z47 (पहले का नाम मैट्रिक्स पार्टनर्स इंडिया) ने हाल के महीनों में कंपनी में अपनी हिस्सेदारी घटाई है।
IPO में 76 रुपये था ओला इलेक्ट्रिक के शेयर का दाम
आईपीओ में ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी (Ola Electric) के शेयर का दाम 76 रुपये था। कंपनी का आईपीओ दांव लगाने के लिए 2 अगस्त 2024 को खुला था और यह 6 अगस्त तक ओपन रहा। ओला इलेक्ट्रिक का आईपीओ टोटल 4.45 गुना सब्सक्राइब हुआ था। कंपनी के शेयर 9 अगस्त 2024 को BSE में 75.99 रुपये पर लिस्ट हुए थे। लिस्टिंग वाले ही दिन कंपनी के शेयर उछाल के साथ 91.8 रुपये पर बंद हुए। ओला इलेक्ट्रिक के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 123.90 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 39.58 रुपये है।