ओला इलेक्ट्रिक, सारेगामा, वेदांता, रिलायंस समेत इन 10 स्टॉक्स पर आज रहेगी नजर

Stocks In Focus: आज शेयर मार्केट की गिरावट पर ब्रेक लगेगा या नहीं यह तो बाजार खुलने पर पता चलेगा, लेकिन कुछ कंपनियों के शेयरों पर आज अगर आपकी नजर हटी तो आपके मुनाफे पर जरूर ब्रेक लग सकता है। विभिन्न अपडेट्स की वजह से ओला इलेक्ट्रिक, सारेगामा, वेदांता, रिलायंस इंडस्ट्रीज समेत 10 स्टॉक्स आज फोकस में होंगे।

ओला इलेक्ट्रिक ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के प्रमोटर भाविश अग्रवाल ने एक बल्क ट्रांजैक्शन के जरिए 2.6 करोड़ से अधिक शेयर ₹34.99 प्रति शेयर की दर से बेचे। इस सौदे का मूल्य लगभग ₹92 करोड़ रहा।

सारेगामा कंपनी ने भंसाली प्रोडक्शंस के साथ एक निवेश समझौता, एक शेयरधारक समझौता (SHA), एक संगीत अधिकार समझौता (MRA) और अन्य संबंधित लेनदेन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन व्यवस्थाओं के तहत, उसने भंसाली प्रोडक्शंस में ₹325 करोड़ में 9,960 अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय पसंदीदा शेयर (CCPS) खरीदे हैं।

वेदांता वेदांता ने घोषणा की है कि राष्ट्रीय कंपनी कानून अधिकरण (NCLT) ने तेल से लेकर धातु तक के इस समूह के पुनर्गठन की उसकी योजना को स्वीकृति दे दी है। बिजनेस को पांच अलग-अलग इकाइयों में विभाजित करने की योजना का सरकार ने पहले विरोध किया था, जिसे चिंता थी कि इस कदम से कंपनी से बकाया राशि की वसूली जटिल हो सकती है।

एनबीसीसी इंडिया कंपनी को आईआईटी मंडी से परियोजना प्रबंधन परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिए ₹332.99 करोड़ का ठेका मिला है। साथ ही, कांडला एसईजेड से नियमित वार्षिक रख-रखाव कार्यों के लिए ₹12.05 करोड़ का एक अतिरिक्त ऑर्डर मिला है।

रिलायंस इंडस्ट्रीज रिलायंस कंस्यूमर प्रोडक्ट्स ने विरासत ब्रांड 'एसआईएल' को पुनर्जीवित करके पैकेज्ड फूड्स क्षेत्र में प्रवेश किया है और इसे इस सेगमेंट में अपना प्रमुख उत्पाद बनाया है।

केन्स टेक्नोलॉजी कंपनी की सहायक इकाई, केन्स सेमिकॉन, ने भारत में अपनी नियोजित सेमी कंडक्टर विनिर्माण गतिविधियों को मजबूत करने के लिए वैश्विक प्रौद्योगिकी दिग्गजों - जापान की एओआई इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी और मित्सुई एंड कंपनी - के साथ दो रणनीतिक सहयोग समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं।

प्रोटीन ई-गव टेक्नोलॉजीज कंपनी ने घोषणा की कि उसके बोर्ड ने ₹30.2 करोड़ की इक्विटी निवेश राशि के माध्यम से एनएसडीएल पेमेंट्स बैंक (NSDL PB) में 4.95% इक्विटी हिस्सेदारी खरीदने को मंजूरी दी है।

इंडियन ओवरसीज बैंक सरकार बुधवार,17 दिसंबर से शुरू होने वाली ऑफर फॉर सेल (OFS) के माध्यम से इंडियन ओवरसीज बैंक में 3% तक की हिस्सेदारी बेचेगी। गैर-खुदरा खंड के तहत, केंद्र ऑफर के पहले दिन 38,51,31,796 शेयरों के बराबर 2% इक्विटी बेचना चाहता है।

ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स कंपनी की सहायक इकाई, ग्लेनमार्क स्पेशलिटी एस.ए. (GSSA) ने जिआंग्सू हंसोह फार्मास्यूटिकल ग्रुप कंपनी (हंसोह फार्मा) के साथ औमोलेर्टिनिब के लिए एक विशेष लाइसेंसिंग, सहयोग और वितरण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। औमोलेर्टिनिब एक तीसरी पीढ़ी का ईजीएफआर टाइरोसीन किनेज अवरोधक है, जिसका उपयोग नॉन-स्मॉल सेल लंग कैंसर (एनएससीएलसी) के इलाज में होता है।