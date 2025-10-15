Hindustan Hindi News
ओला इलेक्ट्रिक का नया प्रोडक्ट कल लॉन्च होगा, इस खबर के बाद बढ़ी शेयर की रफ्तार

संक्षेप: ओला इलेक्ट्रिक अब एनर्जी सेक्टर में एक नया उत्पाद लॉन्च करने जा रही है। यह लॉन्च 16 अक्टूबर को सुबह 10 बजे उसके आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर दिखाया जाएगा। ओला इलेक्ट्रिक के शेयर में आज 5 प्रतिशत की तेजी आई और यह ₹52.58 के अपर सर्किट पर पहुंच गया।

Wed, 15 Oct 2025 01:41 PM
ओला इलेक्ट्रिक का शेयर बुधवार, 15 अक्टूबर को बीएसई पर 5 प्रतिशत बढ़कर ₹52.58 के ऊपरी सर्किट पर पहुंच गया। शेयर ने ₹50.08 के पिछले बंद भाव की तुलना में ₹51.40 पर शुरुआत की और दिन में बढ़कर अधिकतम ₹52.58 तक चला गया। दोपहर करीब 12:45 बजे तक यह शेयर ऊपरी सर्किट पर लॉक था, जबकि उस समय सेंसेक्स 0.66 प्रतिशत की बढ़त के साथ 82,573 अंक पर था।

ओला इलेक्ट्रिक का नया प्रोडक्ट लॉन्च

ओला इलेक्ट्रिक अब एनर्जी सेक्टर में एक नया उत्पाद लॉन्च करने जा रही है। यह लॉन्च 16 अक्टूबर को सुबह 10 बजे उसके आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर दिखाया जाएगा। पहले यह लॉन्च 17 अक्टूबर को होना तय था, लेकिन कंपनी ने अब इसे एक दिन पहले कर दिया है।

एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने कहा, “हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि भारत की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी, ओला इलेक्ट्रिक, अपने ऊर्जा क्षेत्र के नए प्रोडक्ट ‘ओला शक्ति’ के नाम का अनावरण करेगी। लॉन्च की तारीख पहले 17 अक्टूबर तय थी, जो अब 16 अक्टूबर 2025 कर दी गई है।”

ओला इलेक्ट्रिक शेयर का ट्रेंड

कंपनी का शेयर इस साल अब तक करीब 39 प्रतिशत गिरा है। पिछले एक साल में इसमें लगभग 41 प्रतिशत की गिरावट आई है। 4 दिसंबर पिछले साल इसका 52-सप्ताह का उच्च स्तर ₹102.50 था, जबकि इस साल 14 जुलाई को यह ₹39.58 के निचले स्तर तक गिर गया था। अक्टूबर में अब तक यह शेयर करीब 7 प्रतिशत टूटा है, जबकि सितंबर में इसने 5 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की थी और अगस्त में 31 प्रतिशत उछला था।

ओला शक्ति' को लेकर बाजार गदगद

नए उत्पाद 'ओला शक्ति' को लेकर बाजार में सकारात्मक धारणा है। यह कंपनी का पहला गैर-वाहन उत्पाद होगा और ऊर्जा भंडारण के क्षेत्र में कंपनी के एंट्री का संकेत देता है, जो कई विशेषज्ञों के अनुसार घरेलू और वैश्विक स्तर पर बड़े अवसर खोल सकता है।

कंपनी का यह कदम उसके उद्यम को इलेक्ट्रिक वाहनों से ऊर्जा समाधान की ओर विस्तारित करेगा, जिससे निवेशकों में उम्मीद बढ़ी है कि भविष्य में कंपनी के राजस्व के नए स्रोत बनेंगे।

तकनीकी रूप से, ओला इलेक्ट्रिक ने हाल ही में तेजी की शुरुआत कर दी है, जिससे निवेशकों का भरोसा बढ़ा है, हालांकि स्टॉक अभी भी साल-दर-साल गिरावट में है, जो उच्च अस्थिरता को दर्शाता है।

इसलिए, 'ओला शक्ति' जैसे नए ऊर्जा उत्पाद के साथ कंपनी की विकास रणनीति और बाजार की सकारात्मक प्रतिक्रिया से शेयर की कीमत में बढ़ोतरी का रुझान बनने की संभावना है, जो निवेशकों के लिए उत्साहजनक संकेत हो सकता है।

(डिस्‍क्‍लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। यहां सिर्फ शेयर के परफॉर्मेंस की जानकारी दी गई है, यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)

