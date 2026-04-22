ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के शेयरों में 65% तक की तेजी, क्या अब और चढ़ेगा? जानें नए टार्गेट
ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के शेयरों के लग रहा अच्छे दिन शुरू हो गए हैं। इस महीने यह स्टॉक ₹22.80 से उछलकर करीब ₹38.10 पर पहुंच गया है। अब मार्केट एक्सपर्ट्स इसका टार्गेट ₹46 से ₹60 तक कर दिया है।
नए वित्त वर्ष 2026-27 की शुरुआत के साथ ही ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के शेयर सरपट दौड़ रहे हैं। पिछले वित्त वर्ष के आखिरी कारोबारी दिन को NSE पर ओला इलेक्ट्रिक का शेयर ₹22.80 पर बंद हुआ था और अब यह करीब ₹38.10 प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहा है। यानी इस महीने इसमें 65% से अधिक की उछाल दर्ज की जा चुकी है।
ओला के शेयरों में इस तेजी ने बाजार में चर्चा शुरू कर दी है कि क्या ओला इलेक्ट्रिक के शेयर का सबसे बुरा दौर खत्म हो गया है और क्या अब इसमें रि-रेटिंग आने वाली है। बता दें कि 9 अगस्त 2024 को लिस्टिंग के बाद शेयर ने जबरदस्त रैली की थी, लेकिन बाद में बेयर्स हावी हो गए और यह 'Sell' रैली वाला स्टॉक बन गया था। निवेशकों में भगदड़ मच गई और धड़ाधड़ इस स्टॉक से लोग निकलने लगे।
ओला इलेक्ट्रिक के शेयर में तेजी के पीछे क्या कारण हैं?
एक्सपर्ट्स के मुताबिक, ओला इलेक्ट्रिक के शेयर की तेजी की मुख्य वजहों में बढ़ती EV सेल्स, जिसके तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में सुधार आया है। इसके अलावा बैटरी और गीगाफैक्ट्री से जुड़ी अच्छी खबरों ने इस स्टॉक में एनर्जी भरने का काम किया। इससे बेहतर माहौल बना और इलेक्ट्रिक वाहन सेक्टर और निवेशकों का सेंटिमेंट मजबूत हुआ।
टेक्निकल चार्ट पर क्या है ओला का हाल
चॉइस इंटरनेशनल के रिसर्च एनालिस्ट आकाश शाह के मुताबिक ओला का शेयर 20, 50 और 100 ईएमए के स्तर को तोड़ चुका है, जो लंबे समय से चले आ रहे डाउनट्रेंड के बाद संभावित ट्रेंड रिवर्सल दिखाता है।
आरएसआई (RSI) ओवरबॉट जोन में है, यानी तेजी तो है, लेकिन थोड़ा ठहराव भी आ सकता है। अब यह 200 दिन वाले ईएमए के करीब है, जो एक अहम रेजिस्टेंट लेवल हो सकता है।
ओला इलेक्ट्रिक का टार्गेट प्राइस
चॉइस इंटरनेशनल के मुताबिक अगर ओला का शेयर ₹42 के ऊपर बना रहता है, तो यह ₹48 से ₹52 तक जा सकता है। दूसरी ओर डाउनसाइड पर ₹36 तुरंत सपोर्ट है, और ₹32 मजबूत स्टॉप-लॉस जोन है।
आनंद राठी के टेक्निकल एक्सपर्ट गणेश डोंगरे का कहना है कि फिलहाल शेयर ₹38 के आसपास है और ₹30 के ऊपर फ्रेश ट्रेंडलाइन ब्रेकआउट बन चुका है। निकट अवधि में शेयर ₹46 के लक्ष्य तक जा सकता है। अगर ₹46 के ऊपर सस्टेन होता है, तो अपट्रेंड मजबूत होगा और ₹60 तक जाने की संभावना बनेगी।
डिप्स पर करें खरीदारी
विशेषज्ञों की सलाह है कि निवेशक 'डिप्स पर खरीदारी' की रणनीति अपना सकते हैं। स्टॉप-लॉस ₹30 के आसपास रखें। इसका शॉर्ट टर्म टार्गेट ₹46 और मीडियम टर्म टार्गेट ₹60 है।
(डिस्क्लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। शेयर मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें