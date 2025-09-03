ओला इलेक्ट्रिक शेयर की हाई स्पीड, 6 दिन में 42% उछाल, ₹70 के करीब पहुंचा भाव

ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के शेयरों में एक बार फिर तूफानी तेजी आई है। 22 अगस्त से शुरू हुए छह कारोबारी दिन में ओला इलेक्ट्रिक के शेयर 42% चढ़ गए हैं। इस बढ़ोतरी के साथ शेयर अब अपने आईपीओ इश्यू प्राइस ₹76 प्रति शेयर के करीब आ गया है।

Ola Electric Mobility share: बीते साल शेयर बाजार में लिस्ट हुई ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के शेयरों में एक बार फिर तूफानी तेजी आई है। यह शेयर बुधवार, 3 सितंबर को करीब 11% बढ़ोतरी के साथ 68.57 रुपये पर पहुंच गया। बता दें कि पिछले छह कारोबारी सत्रों में से पांच ऐसे दिन रहे जब यह शेयर रॉकेट की तरह बढ़ा है। 22 अगस्त से शुरू हुए छह कारोबारी दिन में ओला इलेक्ट्रिक के शेयर 42% चढ़ गए हैं। इस बढ़ोतरी के साथ शेयर अब अपने आईपीओ इश्यू प्राइस ₹76 प्रति शेयर के करीब आ गया है। बीते अगस्त के महीने में शेयर में 35% की वृद्धि हुई थी, जो अगस्त 2024 में सूचीबद्ध होने के बाद से इसका सबसे अच्छा महीना था।

ओला की पॉजिटिव खबर बीते कुछ दिनों से लगातार ओला इलेक्ट्रिक को पॉजिटिव खबर मिल रही है। हाल ही में ओला के जनरेशन-3 स्कूटर सेग्मेंट को मोटर वाहन एवं उसके घटकों के क्षेत्र के उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के तहत सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एआरएआई) ने ओला के सभी सात- एस1 जनरेशन-3 स्कूटर को यह सर्टिफिकेशन दिया है।

बेंगलुरु स्थित कंपनी के मुताबिक उपलब्धि के साथ ओला इलेक्ट्रिक का जनरेशन-2 और जनरेशन-3 स्कूटर सेग्मेंट अब पीएलआई-प्रमाणित हो गया है। ओला इलेक्ट्रिक को इससे वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में मुनाफे में बड़ी वृद्धि दर्ज करने में मदद मिलेगी।