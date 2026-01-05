40% से ज्यादा चढ़ गए ओला इलेक्ट्रिक के शेयर, 52 हफ्ते के निचले स्तर से शेयरों में जबरदस्त तेजी

संक्षेप: ओला इलेक्ट्रिक के शेयर सोमवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 8% से अधिक के उछाल के साथ 44.28 रुपये पर पहुंच गए। 52 हफ्ते के निचले स्तर से ओला इलेक्ट्रिक के शेयर 40 पर्सेंट से ज्यादा चढ़ गए हैं।

इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बनाने वाली कंपनी ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के शेयरों में जबरदस्त तेजी आई है। ओला इलेक्ट्रिक के शेयर सोमवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 8 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 44.28 रुपये पर पहुंच गए। कारोबार के आखिर में ओला इलेक्ट्रिक के शेयर 43.92 रुपये पर बंद हुए हैं। पिछले 5 दिन में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बनाने वाली कंपनी के शेयरों में 23 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है। इस साल अब तक ओला इलेक्ट्रिक के शेयर 21 पर्सेंट के करीब उछल गए हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

52 हफ्ते के निचले स्तर से 40% से ज्यादा चढ़ गए शेयर

ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के शेयरों में 52 हफ्ते के निचले स्तर से 40 पर्सेंट से अधिक का उछाल आया है। इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बनाने वाली कंपनी के शेयर 18 दिसंबर 2025 को 52 हफ्ते के निचले स्तर 30.79 रुपये पर पहुंच गए थे। कंपनी के शेयरों में इस लेवल से जबरदस्त रिकवरी देखने को मिली है। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के शेयर 5 जनवरी 2026 को BSE में 43.92 रुपये पर बंद हुए हैं। ओला इलेक्ट्रिक के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 85.10 रुपये है।

एक साल में 43% टूट गए हैं ओला इलेक्ट्रिक के शेयर

ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी (Ola Electric Mobility) के शेयर पिछले एक साल में 43 पर्सेंट लुढ़क गए हैं। कंपनी के शेयर 6 जनवरी 2025 को 77.95 रुपये पर थे। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के शेयर 5 जनवरी 2026 को BSE में 43.92 रुपये पर बंद हुए हैं। पिछले 4 महीने में कंपनी के शेयरों में 31 पर्सेंट से अधिक की गिरावट देखने को मिली है। पिछले एक महीने में कंपनी के शेयर 23 पर्सेंट से ज्यादा उछल गए हैं। ओला इलेक्ट्रिक के शेयर अब भी अपने आईपीओ प्राइस से नीचे कारोबार कर रहे हैं। आईपीओ में कंपनी के शेयर का दाम 76 रुपये था। कंपनी का आईपीओ दांव लगाने के लिए 2 अगस्त 2024 को खुला था और यह 6 अगस्त तक ओपन रहा।