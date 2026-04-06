85% से ज्यादा टूट गया था यह छोटकू शेयर, अब 3 दिन में ही 33% की तूफानी तेजी
ओला इलेक्ट्रिक के शेयर सोमवार को 7% से अधिक की तेजी के 30.39 रुपये पर जा पहुंचे हैं। इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बनाने वाली इस कंपनी के शेयर 85% से ज्यादा टूट गए थे, लेकिन 3 दिन में कंपनी के शेयर 33% उछल गए हैं।
ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के शेयर सोमवार को बाजार खुलते ही रॉकेट सा उड़ गए हैं। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के शेयर सोमवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 7 पर्सेंट से अधिक की तेजी के 30.39 रुपये पर जा पहुंचे हैं। इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बनाने वाली इस कंपनी के शेयर पिछले दिनों 85 पर्सेंट से ज्यादा टूट गए थे, लेकिन 3 दिन में ही कंपनी के शेयर 33 पर्सेंट उछल गए हैं। मार्च महीने के मजबूत सेल्स डेटा और PLI सर्टिफिकेशन की वजह से ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के शेयरों में यह तेज उछाल देखने को मिला है।
85% से ज्यादा टूटने के बाद 3 दिन में 33% की तेजी
ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के शेयर अपने अब तक के उच्चतम स्तर (ऑल टाइम हाई लेवल) से 85 पर्सेंट से ज्यादा लुढ़क गए थे। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के शेयर 20 अगस्त 2024 को 157.53 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर लुढ़कते हुए 2 मार्च 2026 को 21.21 रुपये पर पहुंच गए। इधर, पिछले 3 दिन में कंपनी के शेयरों में 33 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के शेयर 30 मार्च 2026 को 22.69 रुपये पर बंद हुए थे। कंपनी के शेयर 6 अप्रैल 2026 को 30.39 रुपये पर जा पहुंचे हैं। 3 दिन में आई तेजी के बाद ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का मार्केट कैप 13,450 करोड़ रुपये के ऊपर पहुंच गया है। 7 हफ्तों में पहली बार ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के शेयर 30 रुपये के पार जा पहुंचे हैं।
ओला इलेक्ट्रिक को रोडस्टर X+4.5kWh के लिए मिला PLI सर्टिफिकेशन
ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ने शुक्रवार को एक्सचेंज फाइलिंग में बताया है कि उसे PLI-Auto स्कीम के तहत ग्लोबल ऑटोमोटिव रिसर्च सेंटर (GARC) से अपनी रोडस्टर X+11 kW 4.5 kWh के लिए प्रॉडक्शन लिंक्ड इनसेंटिव (PLI) सर्टिफिकेशन मिला है। ओला इलेक्ट्रिक ने बताया है, 'इसके साथ ही, रोडस्टर X+4.5 kWh रोडस्टर पोर्टफोलियो में पीएलआई सर्टिफिकेशन पाने वाली पहली मोटरसाइकिल बन गई है।'
मार्च के आखिरी हफ्ते में हर दिन 1000 यूनिट्स से ज्यादा के ऑर्डर
ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी (Ola Electric Mobility) ने बिजनेस परफॉर्मेंस में मजबूत वापसी की है। मार्च के आखिरी हफ्ते में डेली ऑर्डर 1000 यूनिट्स से ज्यादा के रहे हैं। मार्च 2026 में कंपनी के रजिस्ट्रेशंस मंथली बेसिस पर 150 पर्सेंट से ज्यादा के उछाल के साथ 10,115 यूनिट्स पर पहुंच गए। फरवरी में कंपनी के रजिस्ट्रेशंस 3,973 यूनिट्स के थे। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का कहना है कि कंपनी के मार्केट शेयर में मंथली बेसिस पर वी-शेप्ड रिकवरी देखने को मिली है।
लेखक के बारे मेंVishnu Soni
विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। वह स्टॉक मार्केट, कॉरपोरेट, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें