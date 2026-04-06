85% से ज्यादा टूट गया था यह छोटकू शेयर, अब 3 दिन में ही 33% की तूफानी तेजी

ओला इलेक्ट्रिक के शेयर सोमवार को 7% से अधिक की तेजी के 30.39 रुपये पर जा पहुंचे हैं। इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बनाने वाली इस कंपनी के शेयर 85% से ज्यादा टूट गए थे, लेकिन 3 दिन में कंपनी के शेयर 33% उछल गए हैं।

ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के शेयर सोमवार को बाजार खुलते ही रॉकेट सा उड़ गए हैं। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के शेयर सोमवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 7 पर्सेंट से अधिक की तेजी के 30.39 रुपये पर जा पहुंचे हैं। इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बनाने वाली इस कंपनी के शेयर पिछले दिनों 85 पर्सेंट से ज्यादा टूट गए थे, लेकिन 3 दिन में ही कंपनी के शेयर 33 पर्सेंट उछल गए हैं। मार्च महीने के मजबूत सेल्स डेटा और PLI सर्टिफिकेशन की वजह से ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के शेयरों में यह तेज उछाल देखने को मिला है।

85% से ज्यादा टूटने के बाद 3 दिन में 33% की तेजी

ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के शेयर अपने अब तक के उच्चतम स्तर (ऑल टाइम हाई लेवल) से 85 पर्सेंट से ज्यादा लुढ़क गए थे। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के शेयर 20 अगस्त 2024 को 157.53 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर लुढ़कते हुए 2 मार्च 2026 को 21.21 रुपये पर पहुंच गए। इधर, पिछले 3 दिन में कंपनी के शेयरों में 33 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के शेयर 30 मार्च 2026 को 22.69 रुपये पर बंद हुए थे। कंपनी के शेयर 6 अप्रैल 2026 को 30.39 रुपये पर जा पहुंचे हैं। 3 दिन में आई तेजी के बाद ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का मार्केट कैप 13,450 करोड़ रुपये के ऊपर पहुंच गया है। 7 हफ्तों में पहली बार ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के शेयर 30 रुपये के पार जा पहुंचे हैं।

ओला इलेक्ट्रिक को रोडस्टर X+4.5kWh के लिए मिला PLI सर्टिफिकेशन

ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ने शुक्रवार को एक्सचेंज फाइलिंग में बताया है कि उसे PLI-Auto स्कीम के तहत ग्लोबल ऑटोमोटिव रिसर्च सेंटर (GARC) से अपनी रोडस्टर X+11 kW 4.5 kWh के लिए प्रॉडक्शन लिंक्ड इनसेंटिव (PLI) सर्टिफिकेशन मिला है। ओला इलेक्ट्रिक ने बताया है, 'इसके साथ ही, रोडस्टर X+4.5 kWh रोडस्टर पोर्टफोलियो में पीएलआई सर्टिफिकेशन पाने वाली पहली मोटरसाइकिल बन गई है।'