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3 महीने से कम में दोगुना हुआ यह शेयर, 50 रुपये से कम है शेयर का दाम

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
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ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के शेयर 3 महीने से कम में दोगुने हो गए हैं। कंपनी के शेयर 2 मार्च 2026 को 21.21 रुपये पर थे। ओला इलेक्ट्रिक के शेयर 29 मई को 42.84 रुपये पर पहुंच गए हैं।

3 महीने से कम में दोगुना हुआ यह शेयर, 50 रुपये से कम है शेयर का दाम

इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बनाने वाली कंपनी ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के शेयरों में जबरदस्त तेजी आई है। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के शेयर शुक्रवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 9 पर्सेंट की तेजी के साथ 42.84 रुपये पर पहुंच गए हैं। इंट्राडे के दौरान ओला इलेक्ट्रिक के शेयरों में हेवी वॉल्यूम देखने को मिला है। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के शेयर शुक्रवार को 4 महीने की ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयर 7 जनवरी 2026 के बाद से अपने हाइएस्ट लेवल पर पहुंच गए हैं। 3 महीने से कम में कंपनी के शेयर दोगुने हो गए हैं। पिछले 2 दिन में ओला इलेक्ट्रिक के शेयरों में 14 पर्सेंट का उछाल आया है।

3 महीने से कम में दोगुने हुए ओला इलेक्ट्रिक के शेयर
ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी (Ola Electric Mobility) के शेयर तीन महीने से भी कम में दोगुने हो गए हैं। कंपनी के शेयरों में इस अवधि में 102 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। ओला इलेक्ट्रिक के शेयर 2 मार्च 2026 को 21.21 रुपये पर थे। यह कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का निचला स्तर है। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बनाने वाली कंपनी ओला इलेक्ट्रिक के शेयर इस लेवल से दोगुने हो गए हैं। कंपनी के शेयर 29 मई 2026 को 42.84 रुपये पर पहुंच गए।

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पहले से कम हुआ है कंपनी का घाटा
भाविश अग्रवाल के अगुवाई वाली कंपनी ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को 31 मार्च 2026 को खत्म हुई चौथी तिमाही में 500 करोड़ रुपये का कंसॉलिडेटेड घाटा हुआ है। कंपनी का घाटा पहले के मुकाबले कम हुआ है। ओला इलेक्ट्रिक को इस साल पहले की समान अवधि में 870 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था। चौथी तिमाही में ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का रेवेन्यू सालाना आधार पर 57 पर्सेंट घटकर 265 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी का रेवेन्यू 611 करोड़ रुपये था। मार्च 2026 तिमाही में कंपनी का इबिट्डा लॉस 281 करोड़ रुपये रहा है। चौथी तिमाही में कंपनी का कंसॉलिडेटेड ग्रॉस मार्जिन 38.5 पर्सेंट रहा।

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कमर्शियल ई-स्कूटर लॉन्च के लिए मिली मंजूरी
ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को एक नए इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए रेगुलेटरी अप्रूवल मिल गई है, यह स्कूटर कमर्शियल मोबिलिटी मार्केट को टारगेट करेगा। इससे संकेत मिलता है कि ओला इलेक्ट्रिक तेजी से बढ़ते कमर्शियल इलेक्ट्रिक व्हीकल टू-व्हीलर सेगमेंट में उतरने की तैयारी कर रही है। मौजूदा ट्रेंड्स के मुताबिक, कंपनी को वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में ऑर्डर 40,000 से 45,000 यूनिट्स की रेंज में रहने की उम्मीद है, जो कि वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही के मुकाबले करीब दोगुना हैं।

Vishnu Soni

लेखक के बारे में

Vishnu Soni

विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। वह शेयर बाजार, कॉरपोरेट, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। गैजेट्स और ऑटो रिव्यू में भी इनकी दिलचस्पी है। बिजनेस से जुड़ी खबरों में विष्णु हमेशा इस बात पर फोकस करते हैं कि वह पाठकों के 'काम की बात' वाला एंगल प्रमुखता से खबर में ला सकें, ताकि उनकी वित्तीय जागरूकता बढ़े। बिजनेस से जुड़ी खबरों में भाषा की सरलता और सहजता पर भी विष्णु का ध्यान हमेशा रहा है।

पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है। कुकिंग, ट्रेवलिंग, क्रिकेट देखने और खेलने में इनको मजा आता है। अपने वक्त का एक हिस्सा विष्णु ऐसे शेयरों को 'खोजने' में लगाते हैं, जो कि आगे चलकर अच्छा रिटर्न दें।

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