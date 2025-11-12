Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Ola Electric founder bhavish aggarwal raises loans by pledging 25 percent more company share impact on investors
ओला के मालिक ने एक बार फिर गिरवी रखे शेयर, आपने लगाया है दांव?

ओला के मालिक ने एक बार फिर गिरवी रखे शेयर, आपने लगाया है दांव?

संक्षेप: भाविश अग्रवाल ने सितंबर तिमाही में कंपनी में अपनी गिरवी रखी हिस्सेदारी को बढ़ाकर 8.09% से 10.11% कर दिया है। यह कदम अगस्त 2024 में ओला इलेक्ट्रिक की लिस्टिंग के बाद से अग्रवाल द्वारा की गई तीसरी गिरवी प्रक्रिया है।

Wed, 12 Nov 2025 04:10 PMDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Ola Electric share price: अगर ओला इलेक्ट्रिक के शेयर पर दांव लगाने वाले निवेशक हैं तो ये खबर आपको जानना जरूरी है। दरअसल, ओला इलेक्ट्रिक के फाउंडर और एमडी भाविश अग्रवाल ने शेयर गिरवी हिस्सेदारी बढ़ा दी है। भाविश अग्रवाल ने सितंबर तिमाही में कंपनी में अपनी गिरवी रखी हिस्सेदारी को बढ़ाकर 8.09% से 10.11% कर दिया है। इसका मतलब है कि उन्होंने अपनी लगभग एक चौथाई हिस्सेदारी को एक अज्ञात समूह कंपनी को फंड करने के लिए गिरवी रख दिया है। यह कदम अगस्त 2024 में ओला इलेक्ट्रिक की लिस्टिंग के बाद से अग्रवाल द्वारा की गई तीसरी गिरवी प्रक्रिया है। इस खबर के बीच बुधवार को ओला इलेक्ट्रिक के शेयर में करीब एक फीसदी तेजी आई और भाव 43.31 रुपये पर बंद हुआ। बता दें कि कंपनी की पिछले साल शेयर बाजार में लिस्टिंग हुई थी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

13.38 करोड़ शेयर गिरवी

स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार, भाविश अग्रवाल ने कुल 13.38 करोड़ शेयर गिरवी रखे हैं, जो कंपनी की कुल इक्विटी का 10.11% हिस्सा है। जून तिमाही में यह आंकड़ा 10.71 करोड़ शेयर या 8.09% था। ये अतिरिक्त शेयर आदित्य बिड़ला कैपिटल के पास एक अनाम ग्रुप कंपनी के लिए लिए गए अघोषित ऋण के बदले कोलेटरल के रूप में रखे गए हैं। अब अग्रवाल की 30.02% हिस्सेदारी में से लगभग एक-तिहाई हिस्सा गिरवी हो चुका है। अग्रवाल ने पहले नवंबर 2024 और फरवरी 2025 में ओला इलेक्ट्रिक के शेयर गिरवी रखे थे, जब उन्होंने एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज, एवेंडस स्ट्रक्चर्ड क्रेडिट फंड II, एवेंडस फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड और इनक्रेड क्रेडिट ऑपर्च्युनिटीज फंड I का रुख अपने निजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वेंचर क्रुट्रिम को फंड करने के लिए किया था।

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

विश्लेषकों का मानना है कि प्रमोटर द्वारा शेयर गिरवी रखना निवेशकों के लिए चेतावनी संकेत है, क्योंकि अगर उधारकर्ता भुगतान में चूक करता है तो ऋणदाता शेयरों को बेच सकते हैं, जिससे स्टॉक की कीमत पर नकारात्मक असर पड़ता है। बता दें कि कंपनी के शेयर अगस्त 2024 में लिस्टिंग के बाद से अब तक 43% गिर चुके हैं, जबकि नवंबर 2024 में अग्रवाल द्वारा पहली बार शेयर गिरवी रखने के बाद से यह गिरावट 36% रही है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जून में शेयर 50 रुपये से नीचे आने के बाद अग्रवाल को 20 करोड़ रुपये मूल्य के अतिरिक्त कोलेटरल जमा कराने पड़े थे।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar
दीपक कुमार, हिन्दुस्तान डिजिटल में बिजनेस की खबरें लिखते हैं। वह स्टॉक मार्केट, यूटिलिटी समेत बिजनेस सेक्शन से जुड़ी हर खबरों की ना सिर्फ समझ रखते हैं, बल्कि आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाने का काम करते हैं। दीपक की बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी जबरदस्त पकड़ है। उन्हें बेहतरीन काम की सराहना मिलती रही है और सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से सीवान (बिहार) के रहने वाले दीपक के पास करीब 11 साल का अनुभव है। करियर की बात करें तो अमर उजाला से शुरू हुआ सफर दैनिक भास्कर,आजतक, इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप होते हुए हिन्दुस्तान डिजिटल तक पहुंच चुका है। फिलहाल, वह हिन्दुस्तान डिजिटल में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर कार्यरत हैं। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है। वहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए हिमाचल यूनिवर्सिटी चले गए। दीपक सोशल मीडिया पर भी सक्रिय रहते हैं। उन्हें नई-नई तकनीक से रूबरू होना अच्छा लगता है। खाली वक्त में फिल्में देखना या क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। और पढ़ें
Business News
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।