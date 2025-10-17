Hindustan Hindi News
Ola Electric expanding clean energy space with Ola Shakti company Shares jumped over 15 Percent
ओला की इस 'मशीन' से चलेंगे AC और फ्रिज, 3 दिन में 15% से ज्यादा चढ़ गए शेयर

ओला की इस 'मशीन' से चलेंगे AC और फ्रिज, 3 दिन में 15% से ज्यादा चढ़ गए शेयर

संक्षेप: ओला इलेक्ट्रिक के शेयर 3 दिन में 15% से ज्यादा चढ़ गए हैं। कंपनी ने ओला शक्ति के साथ क्लीन एनर्जी स्पेस में एंट्री की है। ओला शक्ति डिवाइस से एयर कंडीशनर्स, फ्रिज, वाटर पंप्स और छोटे बिजनेस सेटअप चल सकते हैं।

Fri, 17 Oct 2025 12:22 PM
Vishnu Soni
ओला इलेक्ट्रिक के शेयर शुक्रवार को BSE में 5 पर्सेंट उछलकर 57.96 रुपये पर पहुंच गए। कंपनी के शेयरों ने 3 दिन में 15 पर्सेंट से अधिक की तेजी आई है। ओला इलेक्ट्रिक ने अपने नए प्रॉडक्ट ओला शक्ति के साथ एनर्जी स्टोरेज बिजनेस में कदम रखा है। ओला इलेक्ट्रिक ने कहा है कि ओला शक्ति के साथ वह क्लीन एनर्जी सेगमेंट में उतर रही है। ओला शक्ति (Ola Shakti) एक पोर्टेबल बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS) है। ओला इलेक्ट्रिक के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 102.50 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 39.58 रुपये है।

क्या है ओला शक्ति
ओला शक्ति डिवाइस से एयर कंडीशनर्स (AC), रेफ्रिजरेटर्स, वाटर पंप्स और छोटे बिजनेस सेटअप्स चल सकते हैं। कंपनी का मानना है कि बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS) मार्केट के लिए सालाना गीगाफैक्ट्री कंज्म्प्शन बढ़कर 5 GWh पहुंच जाएगा, यह अगले कुछ साल में इसके ऑटोमोटिव बैटरी कंज्म्प्शन को पीछे छोड़ देगा। ओला शक्ति, कंपनी के स्वदेशी 4680 भारत सेल्स से पावर्ड है। ओला शक्ति को 4 बैटरी कॉन्फिगरेशंस में लॉन्च किया गया है। यह 1.5 kWh, 3 kWh, 5.2 kWh और 9.1 kWh कैपेसिटी में आई है, इनकी कीमत क्रमशः 29,999 रुपये, 55,999 रुपये, 1,19,999 रुपये और 1,59,999 रुपये है। यह कीमत शुरुआत 10000 यूनिट्स के लिए है। 999 रुपये देकर इनकी बुकिंग्स करा सकते हैं। डिवाइस की डिलीवरी मकर संक्रांति 2026 को शुरू होगी।

इस साल 30% से ज्यादा टूट गए हैं ओला इलेक्ट्रिक के शेयर
ओला इलेक्ट्रिक के शेयरों में पिछले कुछ महीनों से दबाव देखने को मिला है। कंपनी के शेयर इस साल अब तक 30 पर्सेंट से अधिक लुढ़क गए हैं। कंपनी के शेयर इस साल की शुरुआत में 1 जनवरी 2025 को 86.22 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 17 अक्टूबर 2025 को 57.96 रुपये पर जा पहुंचे हैं। आईपीओ में ओला इलेक्ट्रिक के शेयर का दाम 76 रुपये था। कंपनी का आईपीओ दांव लगाने के लिए 2 अगस्त 2024 को खुला था और यह 6 अगस्त तक ओपन रहा। कंपनी के शेयर 9 अगस्त 2024 को 75.99 रुपये पर लिस्ट हुए और लिस्टिंग वाले ही दिन कंपनी के शेयर उछाल के साथ 91.18 रुपये पर बंद हुए।

Image- ANI

Vishnu Soni

लेखक के बारे में

Vishnu Soni
विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह शेयर बाजार, कॉरपोरेट्स, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। वह नवभारत टाइम्स, नेटवर्क 18 डिजिटल और इकनॉमिक टाइम्स हिंदी में काम कर चुके हैं। और पढ़ें
