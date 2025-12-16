ओला के मालिक ने बेचे 2.6 करोड़ से ज्यादा शेयर, 8% टूटकर ₹35 के नीचे आया भाव
ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के शेयर करीब 8 पर्सेंट टूटकर 34.20 रुपये पर आ गए। ट्रेडिंग के अंत में शेयर 7.73% गिरकर 34.50 रुपये पर आ गया। यह गिरावट ऐसे समय में आई जब भाविश अग्रवाल ने कंपनी के 2.6 करोड़ से ज्यादा शेयर बल्क डील के जरिए बेचे।
Ola Electric share price: ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के शेयर में मंगलवार को बड़ी गिरावट आई। ट्रेडिंग के दौरान शेयर करीब 8 पर्सेंट टूटकर 34.20 रुपये पर आ गया। ट्रेडिंग के अंत में शेयर 7.73% गिरकर 34.50 रुपये पर आ गया। यह गिरावट ऐसे समय में आई जब कंपनी के प्रमोटर भाविश अग्रवाल ने कंपनी के 2.6 करोड़ से ज्यादा शेयर बल्क डील के जरिए बेचे। सूत्रों ने बताया कि चूंकि यह ट्रांजैक्शन प्रमोटर लेवल पर किया गया था इसलिए इसमें ओला इलेक्ट्रिक कंपनी के तौर पर शामिल नहीं है और कंपनी के इलेक्ट्रिक मोबिलिटी बिजनेस, ऑपरेशंस, मैनेजमेंट और फाइनेंशियल स्थिति या लॉन्ग-टर्म प्लान पर कोई असर होने की संभावना नहीं है।
शेयर का परफॉर्मेंस
इससे पहले 9 दिसंबर को यह शेयर अपने 52 हफ्ते के निचले स्तर 33.20 रुपये तक फिसल गया था। मौजूदा गिरावट के बाद कंपनी के शेयर और इसके आईपीओ इश्यू प्राइस 76 रुपये के बीच का अंतर बढ़कर करीब 55% तक पहुंच गया है। आपको बता दें कि ओला इलेक्ट्रिक के शेयर दिसंबर पिछले साल 102.50 रुपये के उच्च स्तर पर पहुंचे थे लेकिन उसके बाद से इसमें लगातार कमजोरी बनी हुई है।
किस भाव पर बिके शेयर
ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के शेयर 34.99 रुपये प्रति शेयर के भाव पर बेचे गए, जिससे इस सौदे की कुल कीमत करीब 92 करोड़ रुपये रही। सितंबर 2025 के अंत तक भाविश अग्रवाल की ओला इलेक्ट्रिक में हिस्सेदारी 30.02% थी, जो करीब 132 करोड़ से अधिक इक्विटी शेयरों के बराबर है।
कैसे रहे सितंबर तिमाही के नतीजे
वित्तीय मोर्चे पर भी कंपनी की स्थिति कमजोर बनी हुई है। सितंबर तिमाही में ओला इलेक्ट्रिक का कंसोलिडेटेड नेट लॉस 418 करोड़ रुपये रहा, जो एक साल पहले के 495 करोड़ रुपये के नुकसान से कम जरूर है। इसी दौरान कंपनी का राजस्व साल-दर-साल 43% घटकर 756 करोड़ रुपये रह गया। कंपनी को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही तक मोटर वाहन परिचालन व्यय घटकर लगभग 225 करोड़ रुपये रह जाएगा।