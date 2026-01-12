999 रुपये में शुरू हुई बुकिंग, ओला इलेक्ट्रिक ने लॉन्च किया नया प्रॉडक्ट 'शक्ति'

संक्षेप: ओला इलेक्ट्रिक की वेबसाइट पर 999 रुपये के बुकिंग अमाउंट से ओला शक्ति का रिजर्वेशन ओपन हो गया है। कंपनी ने तमिलनाडु के कृष्णागिरी में स्थित अपनी गीगाफैक्ट्री से ओला शक्ति (Ola Shakti) को रोलआउट किया है।

ओला इलेक्ट्रिक ने सोमवार को अपने पहले रेजिडेंशियल बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम ओला शक्ति के रोलआउट की घोषणा की है। कंपनी ने तमिलनाडु के कृष्णागिरी में स्थित अपनी गीगाफैक्ट्री से ओला शक्ति (Ola Shakti) को रोलआउट किया है। ओला इलेक्ट्रिक की वेबसाइट पर 999 रुपये के बुकिंग अमाउंट से ओला शक्ति का रिजर्वेशन ओपन हो गया है। ओला इलेक्ट्रिक का कहना है कि यह डिवेलपमेंट स्वदेशी 4680 भारत सेल प्लेटफॉर्म को बढ़ाने से जुड़ी कंपनी की कोशिशों और ऑटोमोटिव सेक्टर से अलग अपने ऑपरेशंस के विस्तार को दर्शाता है।

4680 भारत सेल्स से पावर्ड है ओला शक्ति

ओला शक्ति (Ola Shakti), ओला इलेक्ट्रिक की तरफ से घरेलू स्तर पर डिवेलप किए गए 4680 भारत सेल्स से पावर्ड है। ओला शक्ति, देश के पहले बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS) के रूप में पोजिशन्ड है। ओला शक्ति को पूरी तरह से देश में ही डिजाइन, इंजीनियर्ड और मैन्युफैक्चर किया गया है। यह प्रॉडक्ट घरों, खेतों और स्मॉल बिजनेसेज की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। यह पोर्टेबल और ऑन-डिमांड एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशन के रूप में काम करेगा।