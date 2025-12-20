₹8 के शेयर वाली कंपनी से BSE ने पूछा सवाल, आखिरी ट्रेडिंग डे पर दिखी थी हलचल
OK Play India share: बीते शुक्रवार को जब शेयर बाजार में तूफानी तेजी थी तब कुछ पेनी शेयर लाल निशान पर बंद हो गए। ऐसा ही एक शेयर- ओके प्ले इंडिया लिमिटेड का है। इस पेनी शेयर का ट्रेडिंग रेंज 8.59 रुपये से 7.31 रुपये के बीच था। यह शेयर एक फीसदी से ज्यादा टूटकर 8.13 रुपये पर बंद हुए। बता दें कि शेयर के 52 हफ्ते का हाई 19 रुपये और लो 6.07 रुपये है। इस बीच, शेयर के प्राइस मूवमेंट को लेकर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को कंपनी ने स्पष्टीकरण जारी किया है।
क्या कहा कंपनी ने?
प्राइस मूवमेंट पर पूछे गए सवाल को लेकर ओके प्ले इंडिया लिमिटेड ने स्टॉक एक्सचेंज को स्पष्टीकरण दिया है। कंपनी ने अपने पत्र में बताया है कि शेयर के दाम में आए उतार-चढ़ाव के पीछे कोई भी ऐसी अंदरूनी या गोपनीय जानकारी नहीं है, जिसे सार्वजनिक करने की जरूरत हो। कंपनी के अनुसार, शेयर मूल्य में बदलाव को लेकर एक्सचेंज की ओर से मांगे गए स्पष्टीकरण के जवाब में यह स्पष्ट किया गया है कि सभी आवश्यक सूचनाएं समय-समय पर नियमानुसार साझा की जाती रही हैं। कंपनी ने यह भी कहा है कि वह सेबी की लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स (LODR) रेगुलेशन, 2015 के नियम 30 के तहत आने वाले सभी खुलासों का नियमित रूप से पालन कर रही है।
किसी तरह की जानकारी गोपनीय नहीं
वर्तमान में कंपनी के पास ऐसी कोई लंबित सूचना, घोषणा या निर्णय नहीं है, जिसका असर उसके शेयर के भाव पर पड़ सकता हो और जिसे स्टॉक एक्सचेंज को बताना जरूरी हो। कंपनी के मुताबिक शेयर के दाम में जो भी मूवमेंट देखने को मिली है, वह पूरी तरह बाजार आधारित है। यह बदलाव बाजार की परिस्थितियों, निवेशकों की धारणा और मांग-आपूर्ति जैसे सामान्य कारणों से हुआ है। कंपनी ने साफ तौर पर कहा है कि उसने किसी भी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी को नहीं गोपनीय नहीं रखा है।