ट्रंप के झटके के बाद तेल के उछले दाम, पेट्रोल-डीजल के 13 नवंबर के रेट जारी
मुख्य बातें
- Petrol Diesel Rates Today: दुनिया में पेट्रोल का औसत रेट 145.86 रुपये है जबकि, भारत में 108.65 रुपये प्रति लीटर
- डीजल की बात करें तो दुनिया में 1 लीटर डीजल की औसत कीमत 155.87 रुपये है जबकि, भारत में 98.10 रुपये
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान के साथ समझौता नहीं करने के संकेत से कच्चे तेल की कीमतें एक बार फिर तेजी से बढ़ने लगी हैं। इससे पश्चिम एशिया में जारी युद्ध खत्म होने और ऑयल सप्लाई सामान्य होने की उम्मीदों को झटका लगा है।इस बीच भारत की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने भी रोजाना की तरह आज सुबह 6 बजे पेट्रोल-डीजल के रेट जारी कर दी हैं। पूरे देश में रेट में कोई बदलाव नहीं है।
हालांकि, अब भी दुनिया के औसत रेट के मुकाबले भारत में पेट्रोल-डीजल काफी सस्ता है। हालांकि, अब भी दुनिया के औसत रेट के मुकाबले भारत में पेट्रोल-डीजल काफी सस्ता है। दुनिया में पेट्रोल का औसत रेट 145.86 रुपये है जबकि, भारत में 108.65 रुपये प्रति लीटर। डीजल की बात करें तो दुनिया में 1 लीटर डीजल की औसत कीमत 155.87 रुपये है जबकि, भारत में 98.10 रुपये।
बता दें दिल्ली में बिना एथेनॉल वाला पेट्रोल 167.35 रुपये लीटर है जबकि, E20 पेट्रोल 102.12 रुपये लीटर। इंडियन ऑयल का XP95 पेट्रोल, जिसमें केवल 5 प्रतिशत एथेनॉल की मिलावट होती है, उसकी कीमत 109.24 रुपये लीटर है। यहां सामान्य डीजल की कीमत 95.20 रुपये लीटर है।
कच्चे तेल का आज का रेट
ग्लोबल मार्केट में आज शुक्रवार सुबह ब्रेंट क्रूड करीब 95 डॉलर प्रति बैरल के पर ट्रेड कर रहा था। इसमें 3.30 प्रतिशत की उछाल थी। वहीं, अमेरिकी क्रूड WTI 88.68 डॉलर प्रति बैरल पर था।
ट्रंप बोले-ईरान के साथ किसी समझौते की जरूरत नहीं
ट्रंप ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि अमेरिका को ईरान के साथ किसी समझौते की जरूरत नहीं है। उन्होंने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को ईरान के साथ बातचीत के बजाय घरेलू मुद्दों पर ध्यान देने का निर्देश दिया है। इससे दोनों देशों के बीच पर्दे के पीछे चल रही बातचीत से किसी समाधान की उम्मीद कमजोर हुई है।
साप्ताहिक आधार पर राहत
हालांकि, ब्रेंट क्रूड लगातार दूसरे सप्ताह गिरावट की ओर है। अक्टूबर के अंत में छह महीने के हाई पर पहुंचने के बाद मध्य पूर्व से तेल की बढ़ने और ईरान के साथ संघर्ष खत्म होने की उम्मीदों से कीमतों पर दबाव आया है। इसके बावजूद इस साल अब तक कच्चे तेल के वायदा भाव में करीब 60% की तेजी बनी हुई है।
होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों पर हमले बढ़े
मध्य पूर्व में तनाव अभी भी बरकरार है। जोखिम सलाहकार कंपनी वेरिस्क मेपलक्रॉफ्ट के मुताबिक, अक्टूबर में फारस की खाड़ी, होर्मुज स्ट्रेट और ओमान की खाड़ी में वाणिज्यिक जहाजों पर हमले की 36 घटनाओं की पुष्टि हुई। युद्ध शुरू होने के बाद किसी एक महीने में हमलों की यह सबसे बड़ी संख्या है।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें