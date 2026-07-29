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तेल के दाम फिर गिरे, ब्रेंट क्रूड $85 से नीचे, क्या कम होंगे पेट्रोल-डीजल के दाम?

By Drigraj Madheshia
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मुख्य बातें

  • Crude Oil: अभी ऑयल मार्केट पूरी तरह स्थिर नहीं हुआ है और आगे का रास्ता अभी भी टेढ़ा नजर आ रहा है
  • हालांकि, पिछले तीन-चार दिनों में ब्रेंट क्रूड 97 डॉलर से 84 डॉलर के बेहद करीब आ गया है
oil prices fall
तेल के दाम फिर गिरे, ब्रेंट क्रूड $85 से नीचे

पिछले तीन दिनों में कच्चे तेल की कीमतों में जबरदस्त गिरावट के बाद मंगलवार को WTI में तेजी दिखी जबकि, ब्रेंट क्रूड 4.27 डॉलर प्रति बैरल गिरकर 84.09 डॉलर पर बंद हुआ। हालांकि, अभी बाजार पूरी तरह स्थिर नहीं हुआ है और आगे का रास्ता अभी भी टेढ़ा नजर आ रहा है। इन तीन-चार दिनों में ब्रेंट क्रूड 97 डॉलर से 84 डॉलर के बेहद करीब आ गया है।

हालांकि, भारत में पेट्रोल-डीजल के दाम पहले की तरह स्थिर हैं और इनमें कोई बदलाव नहीं आया है। अगर कच्चे तेल के दाम 70 डॉलर के आसपास आकर स्थिर हो जाता है तो पेट्रोल-डीजल के रेट में कमी होने के चांस बढ़ जाएंगे।

कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट का मुख्य कारण अमेरिका और ईरान के बीच युद्धविराम को लेकर बढ़ती उम्मीदें हैं। मध्य पूर्व में यह संघर्ष अब अपने छठे महीने में प्रवेश कर चुका है और निवेशकों को लगने लगा है कि शायद कूटनीतिक रास्ते से इस जंग को खत्म किया जा सकता है।

ट्रंप और नेतन्याहू की बैठक: बाजार में उम्मीद की एक नई लहर

इस बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से अहम मुलाकात की। इस बैठक में अमेरिकी नेता ने ईरान पर फिर से हमला करने से बचने की कोशिशों पर जोर दिया। खास बात यह है कि इजराइल अब बातचीत के पक्ष में संकेत दे रहा है।

बैठक के बाद इजराइली प्रवक्ता ने साफ किया कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए सभी पक्ष 'कठिन रास्ता' यानी सैन्य कार्रवाई के बजाय 'आसान रास्ता' यानी समझौते के जरिए बातचीत करना ज्यादा पसंद करेंगे। इस बयान ने बाजार में उम्मीद की एक नई लहर पैदा कर दी है।

दुनिया की नजर होर्मुज स्ट्रेट पर टिकी

सबकी निगाहें दुनिया की सबसे अहम तेल नाका, होर्मुज स्ट्रेट पर टिकी हैं। यहां से तेल की आवाजाही अब भी बाधित है, जिससे सप्लाई पर खतरा बना हुआ है। इसी बीच, सऊदी अरब ने पूर्वी प्रांत में ऑयल फैसिलिटीज को निशाना बना रहे कई ड्रोनों को मार गिराया। सऊदी रक्षा मंत्रालय ने बताया कि ये ड्रोन हमले ईरान से जुड़ी मिलिशिया ने इराकी क्षेत्र से किए थे, जिससे इस क्षेत्र में जंग की आशंका और गहरा गई है।

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ईरान की सख्त शर्त, ओमान को साफ संदेश

कूटनीतिक मोर्चे पर ईरान ने ओमान को अपनी बात बिल्कुल साफ कर दी है। ईरान ने कहा कि होर्मुज को लेकर ओमान का प्रस्ताव उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए पर्याप्त नहीं है। प्रस्ताव के तहत 50 प्रतिशत नियंत्रण ईरान और 50 प्रतिशत ओमान के पास रखने की बात कही गई थी।

ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने राज्य टीवी पर कहा कि तेल ले जाने वाले जहाजों के आने वाले रास्ते पर पूरी तरह ईरान का ही नियंत्रण होना चाहिए, साथ ही बाहर जाने वाले रास्ते का कुछ हिस्सा भी ईरान के पास होना चाहिए। यह सख्त रुख किसी भी जल्दी समझौते की संभावनाओं को फिलहाल कम कर रहा है।

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आने वाले दिनों में क्या होगा?

ब्लूमबर्ग के मुताबिक आने वाले समय में तेल की कीमतें दो पहलुओं पर निर्भर करेंगी। टोर्टोइज कैपिटल एडवाइजर्स के सीनियर पोर्टफोलियो मैनेजर रॉब थुमेल कहते हैं कि आने वाले कुछ महीनों के लिए तेल के वायदा दाम में और गिरावट आ सकती है, लेकिन अगर ईरान के साथ कोई ठोस कूटनीतिक समझौता नहीं हुआ, तो लंबी अवधि के वायदा दाम ऊपर की ओर जा सकते हैं।

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यानी अगर जंग और तनाव जारी रहा तो तेल महंगा होना लगभग तय है, लेकिन अगर बातचीत बनी और समझौता हो गया, तो थोड़ी राहत मिल सकती है। अभी बाजार की निगाहें वाशिंगटन और तेहरान के बीच होने वाली अगली कूटनीतिक गतिविधियों पर टिकी हैं।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। ​इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें

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