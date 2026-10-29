इधर कच्चे तेल के गिरे दाम, उधर पेट्रोल-डीजल के रेट जारी

मुख्य बातें

आज कच्चे तेल की कीमतों में नरमी है। ब्रेंट क्रूड आज सुबह 6 बजे 115 डॉलर प्रति बैरल के नीचे ट्रेड कर रहा था। इसी टाइम सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों जैसे IOCL, HPCL और इंडियन ऑयल ने भी पेट्रोल-डीजल के 29 अक्टूबर के रेट जारी कर दीं। इनके पंपों पर आज भी राहत है। इन कंपनियों के पंपों पर पेट्रोल-डीजल के रेट मई के बाद नहीं बदले हैं।

ईरान पर अमेरिकी हमले टलने की उम्मीद से कच्चा तेल हुआ सस्ता कच्चे तेल की कीमतों में गुरुवार को गिरावट दर्ज की गई। इसकी वजह मध्य पूर्व में जारी कूटनीतिक प्रयास हैं, जिनके जरिए अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने और संभावित सैन्य कार्रवाई को टालने की कोशिश की जा रही है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड का भाव गिरकर अब 114 डॉलर प्रति बैरल के करीब आ गया, जबकि अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) करीब 102 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। इससे पिछले कारोबारी सत्र में तेल की कीमतों में 1% से ज्यादा की तेजी आई थी।

अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की कोशिश ब्लूमबर्ग के मुताबिक ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा है कि उनका देश कूटनीति को एक और मौका देने के लिए तैयार है। वहीं, वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका के वाइस प्रेसीडेंट जेडी वेंस ने ईरान की शीर्ष सुरक्षा संस्था के सचिव मोहसेन रेजाई से संपर्क किया है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी बुधवार को एक्सियोस से कहा कि मध्यस्थों के जरिए बातचीत चल रही है। हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अभी यह कहना मुश्किल है कि बातचीत सफल होगी या नहीं।

तेल की कीमतों में तेजी पर लग सकता है ब्रेक CIBC प्राइवेट वेल्थ ग्रुप की वरिष्ठ एनर्जी ट्रेडर रेबेका बाबिन के मुताबिक, अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत से जुड़ी खबरें तेल की कीमतों को प्रभावित कर सकती हैं। दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच संपर्क की किसी भी खबर से निवेशक मुनाफावसूली कर सकते हैं। इससे तेल की कीमतों में शामिल जोखिम का प्रीमियम कुछ कम हो सकता है। बता दें कि इस महीने ब्रेंट क्रूड की कीमतों में करीब 11% की तेजी आई है। इस दौरान कीमतें अप्रैल के बाद के उच्चतम स्तर तक पहुंच गई थीं।

पेट्रोल-डीजल के आज के रेट बेंचमार्क दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपये और डीजल 95.20 रुपये लीटर पर स्थिर है। दूसरी ओर प्रीमियम पेट्रोल XP95 ₹109.24, XP100 ₹167.35 और XG ₹100.52 प्रति लीटर बिक रहा है। लखनऊ में 1 लीटर पेट्रोल 102.05 रुपये और डीजल 99.28 रुपये का है।

आज भी देश में सबसे सस्ता पेट्रोल पोर्ट ब्लेयर में 88.66 रुपये लीटर है, जबकि यहां 1 लीटर डीजल की कीमत 84.56 रुपये है। दूसरी ओर सबसे महंगा पेट्रोल आंध्र प्रदेश के चित्तूर में 118.34 रुपये लीटर है। चित्तूर में डीजल 106.06 रुपये लीटर है।