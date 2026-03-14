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पेट्रोल-डीजल को लेकर सरकार की एडवाइजरी, ग्राहकों से पंप मालिक तक पर पड़ेगा असर

Mar 14, 2026 10:45 pm ISTDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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एडवाइजरी में कहा गया कि पेट्रोल या डीजल को ढीले या अनुपयुक्त कंटेनरों में न लें और न ही घरों में स्टोर करें। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि इस तरह की गतिविधियां गंभीर सुरक्षा जोखिम पैदा कर सकती हैं।

पेट्रोल-डीजल को लेकर सरकार की एडवाइजरी, ग्राहकों से पंप मालिक तक पर पड़ेगा असर

ईरान की अमेरिका और इजराइल से छिड़ी जंग ने भारत में ईंधन का संकट खड़ा कर दिया है। सरकार की ओर से बार-बार भरोसा दिए जाने के बाद भी लोगों में बेचैनी है। इसी बेचैनी की वजह से लोग पेट्रोल-डीजल से लेकर एलपीजी सिलेंडर तक स्टोर करने लगे हैं। ऐसे हालात को देखते हुए पेट्रोलियम मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में कहा गया कि पेट्रोल या डीजल को ढीले या अनुपयुक्त कंटेनरों में न लें और न ही घरों में स्टोर करें। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि इस तरह की गतिविधियां गंभीर सुरक्षा जोखिम पैदा कर सकती हैं।

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इसके साथ ही पेट्रोल पंपों को भी सख्त निर्देश दिया गया है कि वे ईंधन वितरण के दौरान सभी सुरक्षा मानकों का पालन करें, अन्यथा उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि हाल ही में चेन्नई के एक पेट्रोल पंप पर उपभोक्ता को ढीले कंटेनर में पेट्रोल दिया जा रहा था। इसके बाद संबंधित पेट्रोल पंप को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।

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क्या कहा मंत्रालय ने?

X पर एक पोस्ट में मंत्रालय ने कहा- देश भर के खुदरा दुकानों पर पेट्रोल और डीजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। उपभोक्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे खुले या अनुचित डिब्बों में ईंधन न लें और न ही उसका भंडारण करें, क्योंकि इससे सुरक्षा संबंधी गंभीर खतरे पैदा होते हैं। मंत्रालय के पोस्ट में आगे कहा गया है- यह जानकारी मिली है कि तमिलनाडु की एक खुदरा दुकान पर पेट्रोल खुले डिब्बे में लिया जा रहा था, जो असुरक्षित और अनुचित है। इसके साथ ही सभी पेट्रोल पंप संचालकों और डीलरों को भी निर्देश दिया गया है कि वे ईंधन वितरण के दौरान सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन करें। मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि यदि किसी भी रिटेल आउटलेट पर नियमों का उल्लंघन पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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इस बीच, इंडियन ऑयल ने बोतलों, प्लास्टिक के डिब्बों और अन्य कंटेनरों में पेट्रोल न बेचने का निर्देश दिया है क्योंकि पेट्रोल पंप के सामने कतार में खड़े वाहन चालक घबराहट में ईंधन भरवा रहे हैं। इंडियन ऑयल के एक आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा कि हाल ही में ऐसी कई घटनाएं सामने आ रही हैं जहां बड़ी संख्या में ग्राहक खुदरा दुकानों पर जा रहे हैं और बाजार में मची अफरा-तफरी का हवाला देते हुए बोतलों और अन्य असुरक्षित कंटेनरों में ईंधन की मांग कर रहे हैं। बता दें कि पश्चिम एशिया क्षेत्र में चल रहे संघर्ष के मद्देनजर कच्चे तेल के उत्पादन में गिरावट के कारण आपूर्ति में कमी की आशंकाओं के बीच लोगों ने बोतलों और डिब्बों में पेट्रोल की घबराहट में खरीदारी शुरू कर दी है।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar

हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।

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