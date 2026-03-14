पेट्रोल-डीजल को लेकर सरकार की एडवाइजरी, ग्राहकों से पंप मालिक तक पर पड़ेगा असर

एडवाइजरी में कहा गया कि पेट्रोल या डीजल को ढीले या अनुपयुक्त कंटेनरों में न लें और न ही घरों में स्टोर करें। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि इस तरह की गतिविधियां गंभीर सुरक्षा जोखिम पैदा कर सकती हैं।

ईरान की अमेरिका और इजराइल से छिड़ी जंग ने भारत में ईंधन का संकट खड़ा कर दिया है। सरकार की ओर से बार-बार भरोसा दिए जाने के बाद भी लोगों में बेचैनी है। इसी बेचैनी की वजह से लोग पेट्रोल-डीजल से लेकर एलपीजी सिलेंडर तक स्टोर करने लगे हैं। ऐसे हालात को देखते हुए पेट्रोलियम मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में कहा गया कि पेट्रोल या डीजल को ढीले या अनुपयुक्त कंटेनरों में न लें और न ही घरों में स्टोर करें। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि इस तरह की गतिविधियां गंभीर सुरक्षा जोखिम पैदा कर सकती हैं।

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इसके साथ ही पेट्रोल पंपों को भी सख्त निर्देश दिया गया है कि वे ईंधन वितरण के दौरान सभी सुरक्षा मानकों का पालन करें, अन्यथा उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि हाल ही में चेन्नई के एक पेट्रोल पंप पर उपभोक्ता को ढीले कंटेनर में पेट्रोल दिया जा रहा था। इसके बाद संबंधित पेट्रोल पंप को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।

क्या कहा मंत्रालय ने? X पर एक पोस्ट में मंत्रालय ने कहा- देश भर के खुदरा दुकानों पर पेट्रोल और डीजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। उपभोक्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे खुले या अनुचित डिब्बों में ईंधन न लें और न ही उसका भंडारण करें, क्योंकि इससे सुरक्षा संबंधी गंभीर खतरे पैदा होते हैं। मंत्रालय के पोस्ट में आगे कहा गया है- यह जानकारी मिली है कि तमिलनाडु की एक खुदरा दुकान पर पेट्रोल खुले डिब्बे में लिया जा रहा था, जो असुरक्षित और अनुचित है। इसके साथ ही सभी पेट्रोल पंप संचालकों और डीलरों को भी निर्देश दिया गया है कि वे ईंधन वितरण के दौरान सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन करें। मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि यदि किसी भी रिटेल आउटलेट पर नियमों का उल्लंघन पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।