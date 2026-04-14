Petrol पर 18 रुपये और Diesel पर 35 रुपये का हो रहा तेल कंपनियों को नुकसान, क्या चुनाव के बाद बढ़ेगा पेट्रोल-डीजल का रेट
Petrol Diesel Price today: Macquarie Group की तरफ से जारी किए गए रेट के अनुसार पेट्रोल पर तेल कंपनियों को 18 रुपये और डीजल पर 35 रुपये प्रति लीटर का नुकसान उठाना पड़ रहा है। सरकार तेल कंपनियों ने अप्रैल 2022 से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई इजाफा नहीं किया है।
Petrol Diesel Price today: कच्चे तेल की कीमतों में जारी तेजी की वजह से ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को 1 लीटर पेट्रोल पर 18 रुपये और डीजल पर 35 रुपये का नुकसान हो रहा है। रिपोर्ट के अनुसार इंटरनेशनल मार्केट में तो कीमतों में इजाफा हो गया है लेकिन घरेलू बाजार में कीमतें अब भी स्थिर हैं। जिसकी वजह से यह नुकसान कंपनियों को उठाना पड़ रहा है। बता दें, अप्रैल 2022 के बाद से ही इंडियन ऑयल कारपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड ने कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है।
Macquarie Group ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पेट्रोल पर कंपनियों को 18 रुपये और डीजल पर 35 रुपये प्रति लीटर का नुकसान हो रहा है। रिपोर्ट के अनुसार एक बैरल पर 10 डॉलर की बढ़ोतरी की वजह से कंपनियों को करीब 6 रुपये प्रति लीटर का नुकसान होता है।
चुनाव के बाद बढ़ेंगे पेट्रोल और डीजल के रेट?
रिपोर्ट में कहा गया है कि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में चुनाव समाप्त होने के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा होने की संभावना है। बता दें, भारत अपनी जरूरत का 88 प्रतिशत तेल विदेशों से आयात करता है।
एक्साइज ड्यूटी कटौती से मिली राहत
इन तीन सरकारी कंपनियों को कच्चे तेल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी की वजह से हर दिन 2400 करोड़ रुपये का घाटा हो रहा था। लेकिन सरकार की तरफ से हुई एक्साइज ड्यूटी में कटौती के बाद अब हर दिन 1600 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 10-10 रुपये एक्साइज ड्यूटी में कटौती का ऐलान किया था। बता दें, मार्च में हुए घाटे की वजह से जनवरी और फरवरी में हुआ फायदा पूरी तरह से खत्म हो गया।
सातवें आसमान पर कच्चे तेल का रेट
पहले रूस और यूक्रेन युद्ध की वजह से क्रूड ऑयल का रेट 100 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया था। लेकिन उसके बाद कीमतें 70 डॉलर प्रति बैरल तक स्थिर हो गई थी। ईरान-अमेरिका-इजरायल युद्ध की वजह से एक बार फिर से कच्चे तेल की कीमतों में आग लगी हुई है। एक बार फिर से रेट 100 डॉलर प्रति बैरल को क्रॉस कर गया है। बता दें, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज रूट प्रभावित होने की वजह से कच्चे तेल की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है।
नायरा और शेल इंडिया ने बढ़ाया है रेट
शेल इंडिया ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में अप्रैल के महीने में क्रमशः 7.4 रुपये और 25 रुपये प्रति लीटर का इजाफा किया था। इससे पहले नायरा एनर्जी ने 5 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल और 3 रुपये प्रति लीटर डीजल का रेट बढ़ाया था।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।